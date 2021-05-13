10 дурних звичок, які дратують всіх довкола
Ви можете навіть не підозрювати, що дещо з цього списку робите й самі і тим самим стаєте винуватцем дискомфорту для людей довкола
У кожної людини є свої "пунктики", що її дратують. Ви можете навіть не підозрювати, що дещо з цього робите й самі і тим самим стаєте винуватцем дискомфорту для людей довкола.
Отже, чи є у вас хоча би один "гріх" з цього списку?
У нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар найкращих подарунків на головні свята травня.
1. Ви неспішно прогулюється жвавою вулицею
2. Ви не пропускаєте вперед людини позаду вас у черзі на касі, хоча маєте набагато більше продуктів
3. Ви слухаєте музику через динамік у громадському місці
4. Ви займаєте кілька місць у громадському транспорті
5. Ви надсилаєте замість одного довгого повідомлення багато коротких
6. Ви не вмієте допивати свої напої
7. Ви носите шкарпетки не за розміром
8. Ви проявляєте надмірну цікавість
9. Ви "ковтаєте" слова під час розмови
10. Ви машинально стукаєте ногою
Нагадаємо, раніше ми писали про шість звичок, які руйнують ваш шлюб. Крім цього, Life Сьогодні розповідали, чим небезпечна звичка хрустіти суглобами.
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