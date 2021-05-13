10 дурних звичок, які дратують всіх довкола

Ви можете навіть не підозрювати, що дещо з цього списку робите й самі і тим самим стаєте винуватцем дискомфорту для людей довкола

У кожної людини є свої "пунктики", що її дратують. Ви можете навіть не підозрювати, що дещо з цього робите й самі і тим самим стаєте винуватцем дискомфорту для людей довкола.

Отже, чи є у вас хоча би один "гріх" з цього списку?

У нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар найкращих подарунків на головні свята травня.

1. Ви неспішно прогулюється жвавою вулицею

Фото: Reddit | MadeMeSmile

2. Ви не пропускаєте вперед людини позаду вас у черзі на касі, хоча маєте набагато більше продуктів

Фото: Reddit | MadeMeSmile

3. Ви слухаєте музику через динамік у громадському місці

Фото: Reddit | MadeMeSmile

4. Ви займаєте кілька місць у громадському транспорті

Фото: Reddit | MadeMeSmile

5. Ви надсилаєте замість одного довгого повідомлення багато коротких

Фото: Reddit | MadeMeSmile

6. Ви не вмієте допивати свої напої

Фото: Reddit | MadeMeSmile

7. Ви носите шкарпетки не за розміром

Фото: Reddit | MadeMeSmile

8. Ви проявляєте надмірну цікавість

Фото: Reddit | MadeMeSmile

9. Ви "ковтаєте" слова під час розмови

Фото: Reddit | MadeMeSmile

10. Ви машинально стукаєте ногою

Фото: Reddit | MadeMeSmile

Нагадаємо, раніше ми писали про шість звичок, які руйнують ваш шлюб. Крім цього, Life Сьогодні розповідали, чим небезпечна звичка хрустіти суглобами.

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