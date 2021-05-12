15 котів та собак, які можуть зніматися у фільмі жахів (фото)
Life Сьогодні зібрали для вас фото, на яких пухнасті улюбленці виглядають так, наче готуються зніматися у фільмах жахів
Інтернет-користувачі часто діляться найнесподіванішими фотографіями братів наших менших, які виглядають одночасно смішно та страхітливо.
Life Сьогодні зібрали для вас фото, на яких пухнасті улюбленці виглядають так, наче готуються зніматися у фільмах жахів
У нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар найкращих подарунків на головні свята травня.
1. Він готовий мстити і вбивати
2. Що це таке?
3. Сліди злочину
4. Можна пережити інфаркт
5. Собака обмазався томатним соусом
6. Поклади пінцет!
7. Собака позіхає
8. Здалося...
9. Якась містика
10. Демонічна сутність
11. Мій пес любить фен
12. Навіщо тобі ніж?
13. Щось мене бентежить у цьому тюлі
14. Жахлива посмішка
15. Кошмар
Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.
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