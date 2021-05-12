15 котів та собак, які можуть зніматися у фільмі жахів (фото)

Life Сьогодні зібрали для вас фото, на яких пухнасті улюбленці виглядають так, наче готуються зніматися у фільмах жахів

Фото: Distriived / Reddit

Інтернет-користувачі часто діляться найнесподіванішими фотографіями братів наших менших, які виглядають одночасно смішно та страхітливо.

Life Сьогодні зібрали для вас фото, на яких пухнасті улюбленці виглядають так, наче готуються зніматися у фільмах жахів

У нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар найкращих подарунків на головні свята травня.

1. Він готовий мстити і вбивати

Фото: Reddit

2. Що це таке?

Фото: Reddit

3. Сліди злочину

Фото: Reddit

4. Можна пережити інфаркт

Фото: Reddit

5. Собака обмазався томатним соусом

Фото: Reddit

6. Поклади пінцет!

Фото: Reddit

7. Собака позіхає

Фото: Reddit

8. Здалося...

Фото: Reddit

9. Якась містика

Фото: Reddit

10. Демонічна сутність

Фото: Reddit

11. Мій пес любить фен

Фото: Reddit

12. Навіщо тобі ніж?

Фото: Reddit

13. Щось мене бентежить у цьому тюлі

Фото: Reddit

14. Жахлива посмішка

Фото: Reddit

15. Кошмар

Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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