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З "павуком" і не відповідають меню: який насправді смак зіркової піци від Дзідзьо (дегустація)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
5 жовтня, 11:37
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Новина про відкриття піцерії Михайла Хоми шокувала вас? Але піцу досі не скуштували? Ми влаштували батл 3 піц і розкажемо, які вони на смак. Та чи вартує зірковий суперфуд своїх грошей
Зіркова піца з “павуком”: який насправді смак піци від Дзідзьо (дегустація)
Зіркова піца з “павуком”: який насправді смак піци від Дзідзьо (дегустація)

Спойлер: піцу доставляють не всім, навіть, якщо ви запеклий шанувальник Дзідзя. Візуалізація на сайті не відповідає дійсності. Найдорожча пропозиція в меню нас розчарувала, та ми знайшли конкурентку відомій піці "Чотири сири".

Дзідзьо залишив шоу-біз і подався в піцайоли?

Ні. Але, ймовірно, Михайла Хома – піцайола в душі. Бо відкрити власну справу, яка нагодує його рідних – це була його мрія. Артист зізнався про це в Instagram 1 жовтня, коли презентував новину про власну піцерію.

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Дзідзьо відкрив піцерію, бо його мрія – нагодувати всіх
Дзідзьо відкрив піцерію, бо його мрія – нагодувати всіх / Фото: Скріншот з YouTube

Я дуже люблю готувати, особливо годувати своїх друзів і близьких! Моя мрія – нагодувати усіх! А що може бути смачніше і ситніше улюбленої всіма піци!? – написав він.

Словом, захотів – зробив. Тепер Дзідзьо годує українців в 16 містах України. Серед яких – Кривий Ріг, Одеса та Дніпро. Піцерія працює лише у форматі доставляння.

Звістка вразила не лише українців, а й іноземців. Під роликом з новиною у YouTube один з користувачів написав, що шкодує, що він не українець.

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Коментар від фана під відео в YouTube
Коментар від фана під відео в YouTube / Фото: Скріншот з YouTube

Аналогічних коментарів від шанувальників декілька. Бо фани Дзідзя 100% відчули та зрозуміли смак піци з різних куточків планети ще до початку тестування. Бо вони з додатковими сенсами, але про це далі.

А що ми замовили та чи виправдала піцерія тайм-менеджмент?

У меню є 9 піц прайсом від 179 гривень до 279 гривень. Ми обрали три піци: "Павук" за 179 гривень, "Сиррррррр" за 220 гривень та найдорожчу "Мільйонер" за 279 гривень.

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Наше замовлення – піца
Наше замовлення – піца "Павук" за 179 грн, "Сиррррррр" за 220 грн та найдорожча "Мільйонер" за 279 грн / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Як ви здогадалися після прочитання першого найменування піци, Михайло Хома надихався своїми хіта, коли обирав назву для позицій. У меню знайдете ще "Вихідний".

За три піци заплатили 678 гривень, доставка була безоплатною. Об 11:40 зробили замовлення, яке нам мали доставити до 12:45. Але кур’єр приїхав раніше – о 12:17.

За три піци заплатили 678 гривень
За три піци заплатили 678 гривень / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Доставили швидше – це плюс. Але є мінус: ми мусили навмисно їхати до сусідньої станції метро (Виставковий Центр), бо на метро Теремки піцерія не доставляє.

Тож мрія Дзідзя "нагодувати всіх" все ж не здійсниться. Бо в холодну пору фанам, що живуть поруч із кінцевими станціями метрополітену, не довезуть піцу додому.

А тепер гайда куштувати піцу!

Всі три піци були гарячі при отриманні.

Дебютною протестували "Сиррррррр" за 220 гривень вагою 435 г.

Словом, Дзідзьо вирішив переплюнути традиційну італьйську "Чотири сири". І додав у свою варіацію аж 7 різновидів сирів. Окрім соусу вершкового там був сир моцарела, пармезан, фета, чеддер, дор блю, пармезан грана падана та сир вершковий. Як вам таке?

В піці
В піці "Сиррррррр" було максимум сиру / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

У піці "Сиррррррр" було максимум сиру на шматках, а тісто відчувалося лише на бортиках. Тішило, що сир не вивалювався під час поїдання.

В піці
В піці "Сиррррррр" було максимум сиру / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Вона була соковита: це історія про максимум калорій за які не шкода. І головне – візуалізація на сайті відповідала піці в реальності.

Піца
Піца "Сиррррррр" за 220 гривень / Фото: скріншот

До піци також додали мед зі смаком груші. Про нього не було згадано у описі інгредієнтів при замовленні.

Оцінка: 5/5.

До речі, до замовлення ще дали два конверти. В них було по чотири одношарових серветки та пара зубочисток. Третього конверту все ж не вистачало.

Серветок було недостатньо
Серветок було недостатньо / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Мабуть, команда Дзідзя за еко-лайфстайл, тож мінімізувала використання серветок. Чи економить бюджет бізнесу зі старту?

Наступною скуштували піцу "Мільйонер"

Назва "Мільйонер" говорить сама за себе. Це найдорожча піца з морепродуктами на сайті за 279 гривень. Її вага – 495 г.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Інгредієнти піци здивують гурманів. Дзідзьо поклав у неї максимум, навіть, цукіні. Там і сир моцарела, лосось охолоджений, мідії, кальмари, креветки, ароматизована часникова та оливкова олія. І все в поєднанні з вершковим соусом!

Але не все те золото, що блищить. І не всі піци за найбільшим прайсом – накращі. "Мільйонер" виявився не таким смачним, як "Сиррррррр". Він був прісним, доводилося досолювати.

Ми спробували лосось з піци окремо. Він був без смаку, як і кальмари. Проблема в деяких інгредієнтах, які мінімізували ефект delicious.

Але прісний смак – це не єдиний факап. Шматки піци було складно взяти в руки, бо вони розвалювалися. Побачене асоціювалося зі стравою, яка вже їхала в "Маршрутці", а не Rolls-Royce з "Мільйонером".

Піца
Піца "Мільйонер" за 279 гривень розвалювалась / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

І, на жаль, бажаний "Мілйонер" не виглядав в реальності таким ідеальним, як на сайті.

Піца "Мільйонер" за 279 гривень
Піца "Мільйонер" за 279 гривень / Фото: скріншот

Оцінка: 2,5/5.

Наостанок – "Павук"

З назвою піци ви знайомі, якщо слухали хіти Михайла Хоми. Словом, пісню "Павук" він візуалізував у піцу. Тепер продає її за 179 гривень вагою 490 грамів.

Піца
Піца "Павук" за 179 гривень / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Виглядає нетипового, погодьтеся. І, моментами, не апетитно. Бо "павутина" з перцю чилі поверх піци асоціаціюється з павуками. На смак цей продукт також наштовхує на запитання "А що я їм?". Але фани – оцінять. Інші інгредієнти піци – соус з томатів, сир моцарела, салямі, оливи каламата та цибуля карамелізована.

Піца
Піца "Павук" за 179 гривень / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

В реальності "Павук" не виглядав таким, як на сайті. Оливки були маленького розміру (розрізані навпів), хоча на фото вони великі (цілісні).

Піца "Павук" за 179 гривень
Піца "Павук" за 179 гривень / Фото: скріншот

Та все ж піца була смачна: солодкувата, бо додали карамелізовану цибулю та з мінімальною перчинкою. Відсутність сиру не погіршила смак піци – вона була не суха.

Хрускіт скоринки при поїданні був відчутний. До речі, він і є візитівкою піцци від Дзідзьо.

Хрустка скоринка – візитна картка нашої піци, – каже співак.

Оцінка: 4/5.

Нещодавно ми розповідали, яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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