З "павуком" і не відповідають меню: який насправді смак зіркової піци від Дзідзьо (дегустація)

Спойлер: піцу доставляють не всім, навіть, якщо ви запеклий шанувальник Дзідзя. Візуалізація на сайті не відповідає дійсності. Найдорожча пропозиція в меню нас розчарувала, та ми знайшли конкурентку відомій піці "Чотири сири".
Дзідзьо залишив шоу-біз і подався в піцайоли?
Ні. Але, ймовірно, Михайла Хома – піцайола в душі. Бо відкрити власну справу, яка нагодує його рідних – це була його мрія. Артист зізнався про це в Instagram 1 жовтня, коли презентував новину про власну піцерію.
Я дуже люблю готувати, особливо годувати своїх друзів і близьких! Моя мрія – нагодувати усіх! А що може бути смачніше і ситніше улюбленої всіма піци!? – написав він.
Словом, захотів – зробив. Тепер Дзідзьо годує українців в 16 містах України. Серед яких – Кривий Ріг, Одеса та Дніпро. Піцерія працює лише у форматі доставляння.
Звістка вразила не лише українців, а й іноземців. Під роликом з новиною у YouTube один з користувачів написав, що шкодує, що він не українець.
Аналогічних коментарів від шанувальників декілька. Бо фани Дзідзя 100% відчули та зрозуміли смак піци з різних куточків планети ще до початку тестування. Бо вони з додатковими сенсами, але про це далі.
А що ми замовили та чи виправдала піцерія тайм-менеджмент?
У меню є 9 піц прайсом від 179 гривень до 279 гривень. Ми обрали три піци: "Павук" за 179 гривень, "Сиррррррр" за 220 гривень та найдорожчу "Мільйонер" за 279 гривень.
Як ви здогадалися після прочитання першого найменування піци, Михайло Хома надихався своїми хіта, коли обирав назву для позицій. У меню знайдете ще "Вихідний".
За три піци заплатили 678 гривень, доставка була безоплатною. Об 11:40 зробили замовлення, яке нам мали доставити до 12:45. Але кур’єр приїхав раніше – о 12:17.
Доставили швидше – це плюс. Але є мінус: ми мусили навмисно їхати до сусідньої станції метро (Виставковий Центр), бо на метро Теремки піцерія не доставляє.
Тож мрія Дзідзя "нагодувати всіх" все ж не здійсниться. Бо в холодну пору фанам, що живуть поруч із кінцевими станціями метрополітену, не довезуть піцу додому.
А тепер гайда куштувати піцу!
Всі три піци були гарячі при отриманні.
Дебютною протестували "Сиррррррр" за 220 гривень вагою 435 г.
Словом, Дзідзьо вирішив переплюнути традиційну італьйську "Чотири сири". І додав у свою варіацію аж 7 різновидів сирів. Окрім соусу вершкового там був сир моцарела, пармезан, фета, чеддер, дор блю, пармезан грана падана та сир вершковий. Як вам таке?
У піці "Сиррррррр" було максимум сиру на шматках, а тісто відчувалося лише на бортиках. Тішило, що сир не вивалювався під час поїдання.
Вона була соковита: це історія про максимум калорій за які не шкода. І головне – візуалізація на сайті відповідала піці в реальності.
До піци також додали мед зі смаком груші. Про нього не було згадано у описі інгредієнтів при замовленні.
Оцінка: 5/5.
До речі, до замовлення ще дали два конверти. В них було по чотири одношарових серветки та пара зубочисток. Третього конверту все ж не вистачало.
Мабуть, команда Дзідзя за еко-лайфстайл, тож мінімізувала використання серветок. Чи економить бюджет бізнесу зі старту?
Наступною скуштували піцу "Мільйонер"
Назва "Мільйонер" говорить сама за себе. Це найдорожча піца з морепродуктами на сайті за 279 гривень. Її вага – 495 г.
Інгредієнти піци здивують гурманів. Дзідзьо поклав у неї максимум, навіть, цукіні. Там і сир моцарела, лосось охолоджений, мідії, кальмари, креветки, ароматизована часникова та оливкова олія. І все в поєднанні з вершковим соусом!
Але не все те золото, що блищить. І не всі піци за найбільшим прайсом – накращі. "Мільйонер" виявився не таким смачним, як "Сиррррррр". Він був прісним, доводилося досолювати.
Ми спробували лосось з піци окремо. Він був без смаку, як і кальмари. Проблема в деяких інгредієнтах, які мінімізували ефект delicious.
Але прісний смак – це не єдиний факап. Шматки піци було складно взяти в руки, бо вони розвалювалися. Побачене асоціювалося зі стравою, яка вже їхала в "Маршрутці", а не Rolls-Royce з "Мільйонером".
І, на жаль, бажаний "Мілйонер" не виглядав в реальності таким ідеальним, як на сайті.
Оцінка: 2,5/5.
Наостанок – "Павук"
З назвою піци ви знайомі, якщо слухали хіти Михайла Хоми. Словом, пісню "Павук" він візуалізував у піцу. Тепер продає її за 179 гривень вагою 490 грамів.
Виглядає нетипового, погодьтеся. І, моментами, не апетитно. Бо "павутина" з перцю чилі поверх піци асоціаціюється з павуками. На смак цей продукт також наштовхує на запитання "А що я їм?". Але фани – оцінять. Інші інгредієнти піци – соус з томатів, сир моцарела, салямі, оливи каламата та цибуля карамелізована.
В реальності "Павук" не виглядав таким, як на сайті. Оливки були маленького розміру (розрізані навпів), хоча на фото вони великі (цілісні).
Та все ж піца була смачна: солодкувата, бо додали карамелізовану цибулю та з мінімальною перчинкою. Відсутність сиру не погіршила смак піци – вона була не суха.
Хрускіт скоринки при поїданні був відчутний. До речі, він і є візитівкою піцци від Дзідзьо.
Хрустка скоринка – візитна картка нашої піци, – каже співак.
Оцінка: 4/5.
Нещодавно ми розповідали, яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку.