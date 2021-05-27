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Закуска з лососем та полуницею – рецепт найоригінальнішої страви літа

Сьогодні, 11:55

Закуска готується за принципом тартара

Закуска з лососем та полуницею
Закуска з лососем та полуницею

Літо – це не тільки сезон довгоочікуваних ягід, фруктів і овочів, а й час для пікніків. Плануєте пікнік на вихідні – вже подумайте, які оригінальні закуски ви візьмете із собою. Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" поділився своїм унікальним рецептом – закускою з лососем і полуницею. І нехай вас не дивує таке несподіване поєднання, це справді смачно.

Якщо вам хочеться здивувати близьких прекрасним подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Щоби повторити закуску від Григорія Германа потрібні:

  • Лосось солоний – 200 г
  • Огірок свіжий – 1 шт.
  • Полуниця – 100 г
  • Лимон – ¼ шт.
  • Соус соєвий – 2 ст. л.
  • Соус устричний – 1 ст. л.
  • Перець чилі – 0,5 шт.
  • Корінь імбиру – 2 см
  • М'ята
  • Сіль і перець
  • Батон – 0,5 шт.

Спосіб приготування

  1. Нарізати лосось кубиками і висипати в глибоку миску. Подрібнити огірок і половинку перцю чилі, полуницю, м'яту та імбир, змішати їх з рибою.
  2. Заправити тартар лимонним соком, соєвим і устричним соусами. Додати в страву сіль і перець, ретельно перемішати.
  3. Розігріти сковороду на вогні. Батон нарізати і підсушити на сковороді. Викласти тартар на грінки і подавати до столу.

Тут знайдете 7 рецептів закусочних, тобто не солодких, тортів.

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