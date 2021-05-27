Закуска з лососем та полуницею – рецепт найоригінальнішої страви літа
Закуска готується за принципом тартара
Літо – це не тільки сезон довгоочікуваних ягід, фруктів і овочів, а й час для пікніків. Плануєте пікнік на вихідні – вже подумайте, які оригінальні закуски ви візьмете із собою. Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" поділився своїм унікальним рецептом – закускою з лососем і полуницею. І нехай вас не дивує таке несподіване поєднання, це справді смачно.
Якщо вам хочеться здивувати близьких прекрасним подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.
Щоби повторити закуску від Григорія Германа потрібні:
- Лосось солоний – 200 г
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Полуниця – 100 г
- Лимон – ¼ шт.
- Соус соєвий – 2 ст. л.
- Соус устричний – 1 ст. л.
- Перець чилі – 0,5 шт.
- Корінь імбиру – 2 см
- М'ята
- Сіль і перець
- Батон – 0,5 шт.
Спосіб приготування
- Нарізати лосось кубиками і висипати в глибоку миску. Подрібнити огірок і половинку перцю чилі, полуницю, м'яту та імбир, змішати їх з рибою.
- Заправити тартар лимонним соком, соєвим і устричним соусами. Додати в страву сіль і перець, ретельно перемішати.
- Розігріти сковороду на вогні. Батон нарізати і підсушити на сковороді. Викласти тартар на грінки і подавати до столу.
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