Закуска з лососем та полуницею – рецепт найоригінальнішої страви літа

Закуска готується за принципом тартара

Закуска з лососем та полуницею

Літо – це не тільки сезон довгоочікуваних ягід, фруктів і овочів, а й час для пікніків. Плануєте пікнік на вихідні – вже подумайте, які оригінальні закуски ви візьмете із собою. Григорій Герман у програмі "Ранок з Україною" поділився своїм унікальним рецептом – закускою з лососем і полуницею. І нехай вас не дивує таке несподіване поєднання, це справді смачно.

Якщо вам хочеться здивувати близьких прекрасним подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Щоби повторити закуску від Григорія Германа потрібні:

Лосось солоний – 200 г

Огірок свіжий – 1 шт.

Полуниця – 100 г

Лимон – ¼ шт.

Соус соєвий – 2 ст. л.

Соус устричний – 1 ст. л.

Перець чилі – 0,5 шт.

Корінь імбиру – 2 см

М'ята

Сіль і перець

Батон – 0,5 шт.

Спосіб приготування

Нарізати лосось кубиками і висипати в глибоку миску. Подрібнити огірок і половинку перцю чилі, полуницю, м'яту та імбир, змішати їх з рибою. Заправити тартар лимонним соком, соєвим і устричним соусами. Додати в страву сіль і перець, ретельно перемішати. Розігріти сковороду на вогні. Батон нарізати і підсушити на сковороді. Викласти тартар на грінки і подавати до столу.

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