Закатати в банки або заморозити – заготівлі на зиму для смачного борщу

Мабуть, це одна з кращих заготівель на зиму разом з різними видами консервації з баклажанами або помідорами. Якщо у вашій коморі стоятимуть баночки з такою заправкою, то взимку вам залишиться зварити бульйон з картоплею. А якщо така заправка буде в морозилці, то її потрібно буде обсмажити і додавати до решти інгредієнтів борщу. Нижче представлені два таких рецепти. Їх можна покращувати за допомогою спецій і додаткових елементів за смаком.
Заправка для борщу заморожена
Інгредієнти
- Буряк – 1 кг
- Морква – 800 г
- Помідори – 1 кг
Спосіб приготування
- Буряк і моркву очистити і натерти на тертці або порізати соломкою.
- Помідори баланширувати, очистити від шкірки і нарізати кубиками. З'єднати всі інгредієнти, перемішати.
- Розкласти заправку по пакетах тонким шаром, спустити повітря і прибрати в морозилку.
Заправка для борщу консервована
Інгредієнти
- Буряк – 2 кг
- Помідори – 2 кг
- Капуста – 1 кг
- Цибуля -1 кг
- Морква -1 кг
- Олія – 0,5 літра
- Голівка часнику
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 3 ст. л.
- Листя лаврове – 2 шт.
- Перець чорний горошком – 10 шт.
- Оцет 9% оцет – 4 ст. л. і по 1 ч. л. в кожну банку
Спосіб приготування
- Усі овочі ретельно промити, очистити і нарізати соломкою або натерти на крупній тертці.
- Вилити олію в каструлю, викласти овочі, додати всі спеції, крім оцту.
- Довести до кипіння і варити на середньому вогні 25-30 хвилин, помішуючи. Додати 4 столові ложки 9% столового оцту.
- Підготувати банки об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Їх потрібно добре вимити і простерилізувати.
- Викласти в банки заправку, в кожну додати 1 чайну ложку 9% столового оцту.
- Закатати, перевернути догори дном, залишити в теплі на ніч.
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