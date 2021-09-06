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СЬОГОДНІ Life Смачно

Закатати в банки або заморозити – заготівлі на зиму для смачного борщу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 вересня, 13:24
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До складу цих заготівель входять традиційні буряк, морква, помідори. Останні потрібно брати максимально щільні, для замороженої заправки їх потрібно баланширувати. За бажанням додайте болгарський перець
Заготівлі для борщу
Заготівлі для борщу / Фото: instagram.com/bests.chef/

Мабуть, це одна з кращих заготівель на зиму разом з різними видами консервації з баклажанами або помідорами. Якщо у вашій коморі стоятимуть баночки з такою заправкою, то взимку вам залишиться зварити бульйон з картоплею. А якщо така заправка буде в морозилці, то її потрібно буде обсмажити і додавати до решти інгредієнтів борщу. Нижче представлені два таких рецепти. Їх можна покращувати за допомогою спецій і додаткових елементів за смаком.

Заправка для борщу заморожена

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Заправка для борщу заморожена
Заправка для борщу заморожена / Фото: instagram.com/olya_fudblog/

Інгредієнти

  • Буряк – 1 кг
  • Морква – 800 г
  • Помідори – 1 кг

Спосіб приготування

  1. Буряк і моркву очистити і натерти на тертці або порізати соломкою.
  2. Помідори баланширувати, очистити від шкірки і нарізати кубиками. З'єднати всі інгредієнти, перемішати.
  3. Розкласти заправку по пакетах тонким шаром, спустити повітря і прибрати в морозилку.

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Заправка для борщу консервована

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Заправка для борщу консервована
Заправка для борщу консервована / Фото: instagram.com/gotovimvkysnodoma/

Інгредієнти

  • Буряк – 2 кг
  • Помідори – 2 кг
  • Капуста – 1 кг
  • Цибуля -1 кг
  • Морква -1 кг
  • Олія – 0,5 літра
  • Голівка часнику
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Листя лаврове – 2 шт.
  • Перець чорний горошком – 10 шт.
  • Оцет 9% оцет – 4 ст. л. і по 1 ч. л. в кожну банку

Спосіб приготування

  1. Усі овочі ретельно промити, очистити і нарізати соломкою або натерти на крупній тертці.
  2. Вилити олію в каструлю, викласти овочі, додати всі спеції, крім оцту.
  3. Довести до кипіння і варити на середньому вогні 25-30 хвилин, помішуючи. Додати 4 столові ложки 9% столового оцту.
  4. Підготувати банки об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Їх потрібно добре вимити і простерилізувати.
  5. Викласти в банки заправку, в кожну додати 1 чайну ложку 9% столового оцту.
  6. Закатати, перевернути догори дном, залишити в теплі на ніч.

Як приготувати закрутки із запеченого перцю дізнаєтеся з відео.

І ще 12 заготівель на зиму, які ви охоче з'їсте взимку, зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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