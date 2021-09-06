Закатати в банки або заморозити – заготівлі на зиму для смачного борщу

До складу цих заготівель входять традиційні буряк, морква, помідори. Останні потрібно брати максимально щільні, для замороженої заправки їх потрібно баланширувати. За бажанням додайте болгарський перець

Заготівлі для борщу / Фото: instagram.com/bests.chef/

Мабуть, це одна з кращих заготівель на зиму разом з різними видами консервації з баклажанами або помідорами. Якщо у вашій коморі стоятимуть баночки з такою заправкою, то взимку вам залишиться зварити бульйон з картоплею. А якщо така заправка буде в морозилці, то її потрібно буде обсмажити і додавати до решти інгредієнтів борщу. Нижче представлені два таких рецепти. Їх можна покращувати за допомогою спецій і додаткових елементів за смаком.

Заправка для борщу заморожена

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Заправка для борщу заморожена / Фото: instagram.com/olya_fudblog/

Інгредієнти

Буряк – 1 кг

Морква – 800 г

Помідори – 1 кг

Спосіб приготування

Буряк і моркву очистити і натерти на тертці або порізати соломкою. Помідори баланширувати, очистити від шкірки і нарізати кубиками. З'єднати всі інгредієнти, перемішати. Розкласти заправку по пакетах тонким шаром, спустити повітря і прибрати в морозилку.

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Заправка для борщу консервована

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Заправка для борщу консервована / Фото: instagram.com/gotovimvkysnodoma/

Інгредієнти

Буряк – 2 кг

Помідори – 2 кг

Капуста – 1 кг

Цибуля -1 кг

Морква -1 кг

Олія – 0,5 літра

Голівка часнику

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 3 ст. л.

Листя лаврове – 2 шт.

Перець чорний горошком – 10 шт.

Оцет 9% оцет – 4 ст. л. і по 1 ч. л. в кожну банку

Спосіб приготування

Усі овочі ретельно промити, очистити і нарізати соломкою або натерти на крупній тертці. Вилити олію в каструлю, викласти овочі, додати всі спеції, крім оцту. Довести до кипіння і варити на середньому вогні 25-30 хвилин, помішуючи. Додати 4 столові ложки 9% столового оцту. Підготувати банки об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Їх потрібно добре вимити і простерилізувати. Викласти в банки заправку, в кожну додати 1 чайну ложку 9% столового оцту. Закатати, перевернути догори дном, залишити в теплі на ніч.

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