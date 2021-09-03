Яєчня в помідорі, сир у клярі та вітамінний салат зі шпинатом – 3 ідеї для сніданку

Для яєчні в помідорах потрібні щільні овочі, вони мають тримати форму при випіканні. Сир у клярі зручно взяти на роботу, а салат буде смачнішим із невеликою кількістю пармезану

Яєчня в помідорі / Фото: instagram.com/irina__markelova/

Такий сніданок справді стильний. Усе завдяки яскравим кольорам і вдалим смаковим поєднанням. І, що не менш важливо, є швидким смачним сніданком. Уже готову яєчню в помідорі прикрасьте тертим сиром і зеленню, сир у клярі подавайте з овочами, а якщо готуватимете вітамінний салат, то беріть тільки найсвіжіші інгредієнти.

Сир у клярі

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Сир у клярі / Фото: instagram.com/_olga_mif/

Інгредієнти

сир твердий – 150 г;

борошно – 50 г;

яйця – 2 шт.;

панірувальні сухарі – 100 г;

сіль, перець – для клярі.

Спосіб приготування

Сир нарізати на шматочки завтовшки 1 см. Кожен шматочок запанірувати в борошні, потім – у збитому яйці та панірувальних сухарях. Смажити з двох боків до золотистого кольору.

Зелений салат зі шпинатом

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Салат зі шпинату / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 великих пучки молодого шпинату;

2 жмені очищеного зеленого горошку;

1 маленький гострий зелений перець (за бажанням);

1 свіжий огірок;

жменя очищених несолоних фісташок;

жменя тертого пармезану;

оливкова олія;

лимонний сік;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Відварити горошок у киплячій підсоленій воді двох-трьох хвилин до готовності. Облити холодною водою і злити рідину. Остудити. Шпинат, огірок і перець помити і обсушити. Перець нарізати. Огірок – чвертькільцами. Викласти на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок. Заправити сумішшю оливкового масла і свіжого лимонного соку. Посолити і поперчити. Посипати салат тертим пармезаном і колотими фісташками.

Яєчня в помідорі

Яєчня в помідорі / Фото: instagram.com/alena.fitness.miks/

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Інгредієнти

яйця курячі – 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

сіль, перець, зелень – за смаком.

Спосіб приготування

Відрізати у помідорів верхню частину, ложкою вийняти м'якоть. Влити яйця, якщо необхідно, то вирівняти жовток по центру. Посолити, поперчити. Поставити в форму, змащену олією, і запікати 20 хвилин у духовці за 180 градусів. Прикрасити зеленню.

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