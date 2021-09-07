Яєчна запіканка, салат із кабачками і шоколадні оладки – сніданок, який з'їдається моментально

Сніданок має бути красивим, не тільки ситним. Рецепти нижче цілком відповідають цим критеріям. Яєчна запіканка – те, що влаштує дорослих і дітей. Просто спочатку уточніть, з чим би їм її хотілося. Салат із кабачків і помідорів готується з руколою і фетою, а шоколадні оладки прикрасьте фруктами і подавайте з йогуртом. Склад такого сніданку задовольнить найвибагливіших і, можливо, поповнить список ваших улюблених ранкових прийомів їжі.
Запіканка з куркою і броколі
Інгредієнти
- броколі – 200 г;
- цибуля – 1 шт.;
- курка обсмажена – 250 г;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 100 мл;
- спеції – за смаком.
Спосіб приготування
- Броколі розібрати на суцвіття, відварити. Цибулю нарізати кубиками.
- Яйця збити з молоком, додати спеції.
- У змащену олією форму викласти по колу броколі, в середину – ріпчасту цибулю, потім обсмажену або відварну курку.
- Залити яєчно-молочною сумішшю, запікати за 180 градусів до золотистого кольору.
Літній салат зі смажених кабачків
Інгредієнти
- кабачки – 2 шт.;
- рукола – 150 г;
- помідори – 3 шт.;
- фета або бринза – 100 г;
- оливкова олія і бальзамічний соус – для заправки;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати кружальцями, скропити оливковою олією і обсмажити на грилі або сковороді з обох боків.
- Руколу промити і обсушити.
- Помідори нарізати кружальцями, бринзу кубиками.
- З'єднати всі інгредієнти, посолити, заправити олією і бальзамічним соусом.
Шоколадні оладки
Інгредієнти
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 80 г;
- борошно – 90 г;
- мед – 1 ст. л.;
- какао-порошок – 30 г;
- розпушувач – 6 г;
- молоко – 50 мл;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування
- Збити яйця, цукор, сіль до однорідної маси, додати молоко, збити. Потім додати мед і перемішати.
- Просіяти в миску борошно, розпушувач і какао, перемішати ложкою і збити міксером до однорідності. Якщо тісто сильно густе, додати молоко.
- Накрити тісто плівкою і залишити на 20 хвилин.
- Обсмажити оладки на слабкому вогні з невеликою кількістю олії.
- Прикрасити за смаком.
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