Яєчна запіканка, салат із кабачками і шоколадні оладки – сніданок, який з'їдається моментально

Додаткові варіянти для запіканки можуть бути різними – сосиски, бекон, гриби, броколі, помідори. Кабачки для салату потрібно злегка обсмажити, потім прикрасити руколою

Яєчна запіканка на сніданок / Фото: instagram.com/wellplated/

Сніданок має бути красивим, не тільки ситним. Рецепти нижче цілком відповідають цим критеріям. Яєчна запіканка – те, що влаштує дорослих і дітей. Просто спочатку уточніть, з чим би їм її хотілося. Салат із кабачків і помідорів готується з руколою і фетою, а шоколадні оладки прикрасьте фруктами і подавайте з йогуртом. Склад такого сніданку задовольнить найвибагливіших і, можливо, поповнить список ваших улюблених ранкових прийомів їжі.

Запіканка з куркою і броколі

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Запіканка з куркою і броколі / Фото: instagram.com/svetlanaryumkinayunga_/

Інгредієнти

броколі – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

курка обсмажена – 250 г;

яйця – 3 шт.;

молоко – 100 мл;

спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Броколі розібрати на суцвіття, відварити. Цибулю нарізати кубиками. Яйця збити з молоком, додати спеції. У змащену олією форму викласти по колу броколі, в середину – ріпчасту цибулю, потім обсмажену або відварну курку. Залити яєчно-молочною сумішшю, запікати за 180 градусів до золотистого кольору.

Літній салат зі смажених кабачків

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Літній салат / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

кабачки – 2 шт.;

рукола – 150 г;

помідори – 3 шт.;

фета або бринза – 100 г;

оливкова олія і бальзамічний соус – для заправки;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями, скропити оливковою олією і обсмажити на грилі або сковороді з обох боків. Руколу промити і обсушити. Помідори нарізати кружальцями, бринзу кубиками. З'єднати всі інгредієнти, посолити, заправити олією і бальзамічним соусом.

Шоколадні оладки

Шоколадні оладки / Фото: instagram.com/elena_photofood/

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Інгредієнти

яйця – 2 шт.;

цукор – 80 г;

борошно – 90 г;

мед – 1 ст. л.;

какао-порошок – 30 г;

розпушувач – 6 г;

молоко – 50 мл;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування

Збити яйця, цукор, сіль до однорідної маси, додати молоко, збити. Потім додати мед і перемішати. Просіяти в миску борошно, розпушувач і какао, перемішати ложкою і збити міксером до однорідності. Якщо тісто сильно густе, додати молоко. Накрити тісто плівкою і залишити на 20 хвилин. Обсмажити оладки на слабкому вогні з невеликою кількістю олії. Прикрасити за смаком.

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