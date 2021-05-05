У ЄС дозволили вживати в їжу сушених борошняних черв'яків — це альтернативне джерело білка

Новий продукт харчування рекомендують вживати у засушеному вигляді або у вигляді порошку

Першими дозволеними комахами в ЄС у якості їжі стали личинки великого борошняного хрущака, про що повідомляє Єврокомісія. Єврокомісія бачить у продуктах з комах – альтернативне джерело білка і перехід до "стійкої продовольчої системи". Вживати комаху рекомендується як цілком (в засушеному вигляді), так і у вигляді порошку.

З чого все починалося?

Заяву про дозвіл на вживання личинок у їжу подала французька компанія Agronutris ще в 2018 році. У січні цього року, після тривалих досліджень, Європейське відомство з безпеки продуктів харчування (EFSA) визнало цих черв'яків придатними для вживання в їжу.

Як рекомендують їсти?

У вигляді цілої личинки, в якості закуски або порошку як одного з інгредієнтів у низці харчових продуктів.

Борошняний хрущак і алергія

Однак Федеральне відомство із захисту прав споживачів та безпеки продуктів харчування (BVL) в Німеччині попереджає – споживання борошняних черв'яків може спричинити алергію. Тому на упаковці з порошком з черв'яків це має вказуватися.

Комахи як їжа: перспективи

На сьогодні експерти працюють над рішеннями щодо 14 продуктів з комах – зазначають Європейське відомство з безпеки продуктів харчування.

Тут дізнаєтеся, коли цвіль на продуктах може бути безпечною.

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