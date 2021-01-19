Вітамінізований чай з імбиром і лаймом: рецепт Ольги Грицик

Готувати його просто, а от користі від такого чаю – максимум

Взимку, як і за сильних морозів, так і за різких перепадів температури, важливо, щоб організм був у теплі. Хтось намагається зігріватися за допомогою сніданків, а хтось – вітамінізованими напоями та чаями. Один з кращих способів відігрітися взимку – це випити чашку чаю, приготованого з натуральних продуктів. Ведуча новин "Сьогодні" Ольга Грицик поділилася рецептом свого улюбленого зимового чаю. Напій не тільки добре зігріває в холодну пору року, а й додає сил і гарного настрою.

Фото: телеведуча Ольга Грицик

"Рецепт цього напою дуже простий, швидко готується і добре зігріває в холодну пору. У ньому багато корисних вітамінів, необхідних організму, щоби боротися із сезонними недугами. Цей чай також сприяє схудненню. Я готую його із задоволенням щозими", – розповіла Ольга Грицик.

Вітамінізований чай від Ольги Грицик

Інгредієнти (за смаком)

корінь імбиру

лайм

апельсин

м'ята

Cпособ приготування

Імбир натерти на тертку, можна нарізати шматочками, апельсин і лайм – кільцями. М'яту додати, як є. Усе залити окропом, дати настоятися кілька хвилин і можна розливати по чашках. Підсолодити краще медом. Для смаку можна додати трохи спецій, наприклад, бадьян або корицю.

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