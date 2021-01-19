Вітамінізований чай з імбиром і лаймом: рецепт Ольги Грицик
Готувати його просто, а от користі від такого чаю – максимум
Взимку, як і за сильних морозів, так і за різких перепадів температури, важливо, щоб організм був у теплі. Хтось намагається зігріватися за допомогою сніданків, а хтось – вітамінізованими напоями та чаями. Один з кращих способів відігрітися взимку – це випити чашку чаю, приготованого з натуральних продуктів. Ведуча новин "Сьогодні" Ольга Грицик поділилася рецептом свого улюбленого зимового чаю. Напій не тільки добре зігріває в холодну пору року, а й додає сил і гарного настрою.
"Рецепт цього напою дуже простий, швидко готується і добре зігріває в холодну пору. У ньому багато корисних вітамінів, необхідних організму, щоби боротися із сезонними недугами. Цей чай також сприяє схудненню. Я готую його із задоволенням щозими", – розповіла Ольга Грицик.
Інгредієнти (за смаком)
- корінь імбиру
- лайм
- апельсин
- м'ята
Cпособ приготування
- Імбир натерти на тертку, можна нарізати шматочками, апельсин і лайм – кільцями. М'яту додати, як є.
- Усе залити окропом, дати настоятися кілька хвилин і можна розливати по чашках. Підсолодити краще медом.
- Для смаку можна додати трохи спецій, наприклад, бадьян або корицю.
Тут читайте про продукти, що допоможуть відновленню печінки.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше