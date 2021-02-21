Варення зі смаком Аперолю та віскі з посланням: 3 оригінальні алкоформати, які ви захочете спробувати

Такі формати алкоголю завжди зручно взяти з собою

Якщо ви в пошуках мініатюр алкогольних напоїв або чогось оригінального, ми знайшли три алкогольні формати, які створюють українські бренди. Повірте, спробувати один з них або презентувати в подарунок вам обов'язково захочеться.

Душевний Bodler

Український алкобренд використовує найактуальніший формат сьогодення — кишенькові коктейлі в естетичних пляшках, які можна пити будь-де. Особливо вони популярні в період пандемії, коли посиденьки на барі прирівнюються до небезпеки.

Колекція Bodler Фото: Bodler

Колекція бренду "Люблю себе" найбільше привернула нашу увагу. Бо концепція серії викликає емоції своїми життєвими посланнями на пляшечках. Це той випадок, коли не обов'язково говорити, бо все уже сказано.

Асортимент кишенькових коктейлів Фото: Bodler

Серія складається з п'яти коктейлів: "Віскі сауер", "Ананасовий сауер", "Дайкірі", "Негроні" та "Різдвяний пиріг". Але поціновувачі цієї лінійки перш за все надають перевагу не улюбленому напою, а тексту, який їм відгукнувся. Ну а який коктейль ближче — "забуваю голову вдома" чи "танцюю і не соромлюся"— вирішувати вам.

Коштує 1 пляшечка "життєвого" напою у зручному форматі на 100 мл 130 гривень. Словом, мінімізація пляшки та підтекст, який грає на емоціях, зробили свою справу.

Смачний LICKME

Український бренд у своїй концепції взяв за основу алкоголь, але інтерпретував його у джем. Так, для любителів схожих ласощів, які вживають алкоголь, — ідеальний формат!

Алкогольні джеми Фото: LICKME

Джеми створюють зі смаком популярних коктейлів та вин за класичними рецептами. В асортименті знайдете "Секс на пляжі", "Апероль", "Негроні" та інші коктейлі. Такий алкоголь вживають ложкою, або ж як класичне варення — на хліб.

Алкогольний джем Фото: LICKME

Прайс за одиницю —по ціні класичного варення: за "Апероль" міцністю 6% вам прийдеться заплатити 119 гривень.

Неочікуваний PONKO

Ще один український бренд створює алкогольні цукерки, які на перший погляд складно відрізнити від звичайних солодощів.

12 коктейльних цукерок із вина Фото: PONKO

Серед цукеркового асортименту з градусом знайдете класичний джин, віскі, винне асорті, ром та інші варіації.

Наприклад, в упаковці цукерок із джином поціновувачі напою одразу відчують класичне поєднання джину та тоніка, або ж джину у поєднанні з персиком та перцем чилі.

Цукерки з джину Фото: PONKO

Технологія виготовлення цукерок зберегла 6,8% спирту у кожній одиниці!

Наповнення цукерків із джином Фото: PONKO

Цукерковий формат дозволяє відчути звичний смак алкоголь по-новому. Але з'ївши 6 одиниць з коробки, ви навряд чи сп'янієте

Раніше ми ділилися рецептом коктейлю М'ятний джулеп.

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