У "Маргарити" сьогодні день народження: що потрібно знати про коктейль і як оригінально приготувати
Оберіть класичний рецепт, або з родзинкою
22 лютого у всьому світі святкують день класичної "Маргарити". Неоднозначність історії і авторство коктейлю заводить у глухий кут. Варіантів десятки, як і інтерпретацій коктейлю. Тому ми виокремили найцікавіші факти і розповіли про найсмачніші варіації "Маргарити".
Чи знали ви, що коктейль позиціонують як жіночий? Один з аргументів — класична подача в келиху схожої форми, як грудна клітка. І схожість таки присутня, погодьтеся і це пояснюють маркетинговим ходом. Такий гендерний зв'язок коктейлю не всі оцінять, тому що більшість людей бореться за рівні права.
Аналогом "Маргарити" вважають "Пікадор", який опублікували в книзі "Королівські рецепти коктейлів" 1937 року в Лондоні. Але в той час він не "вистрілив", як "Маргарита" про яку вперше офіційно дізнався світ в журналі "Esquire" в 1953-му.
"Маргарита" як мексиканський коктейль зародилася ще в 30-х роках ХХ століття! Це і є аргументом, чому вона вважається першим напоєм на основі текіли (так мексиканці — ще ті текілолюби).
"Маргарита" — класика вічності не тільки для мексиканців: американці на годину випивають понад 150 000 порцій напою. Хоч варіацій коктейлю сотні, але незмінним залишається в напої одне — і це текіла!
А зараз пройдемося по рецептурі коктейлю.
- 50 мл срібної текіли;
- 30 мл соку лайма;
- 20 мл лікеру "Куантро".
І не забудьте про сіль навколо келиха — класична родзинка в подачі! Спойлер: щоб сіль трималася треба змастити краю лаймом.
- 50 мл текіли;
- 90 мл ананасового соку;
- 5 штук подрібненої полуниці;
- вичавлений сік половини лайма;
- 1 чайна ложка цукрового сиропу (співвідношення цукру і води 1: 1).
Тут також не забудьте про край келиха — змочіть в сіль.
- 50 мл текіли;
- 25 мл лікеру "Тріпл-сек";
- 10 мл цукрового сиропу;
- 40 мл соку лайма;
- щіпка солі і цукру;
- слайс лайма.
Лід і краї келиха можете прикрасити з солі за бажанням.
Словом, тепер ви знаєте не лише класику, а й креативні рецепти, які з легкістю можна приготувати вдома.
Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше