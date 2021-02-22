У "Маргарити" сьогодні день народження: що потрібно знати про коктейль і як оригінально приготувати

Оберіть класичний рецепт, або з родзинкою

22 лютого у всьому світі святкують день класичної "Маргарити". Неоднозначність історії і авторство коктейлю заводить у глухий кут. Варіантів десятки, як і інтерпретацій коктейлю. Тому ми виокремили найцікавіші факти і розповіли про найсмачніші варіації "Маргарити".

Чи знали ви, що коктейль позиціонують як жіночий? Один з аргументів — класична подача в келиху схожої форми, як грудна клітка. І схожість таки присутня, погодьтеся і це пояснюють маркетинговим ходом. Такий гендерний зв'язок коктейлю не всі оцінять, тому що більшість людей бореться за рівні права.

"Маргарита" Фото: Pinterest

Аналогом "Маргарити" вважають "Пікадор", який опублікували в книзі "Королівські рецепти коктейлів" 1937 року в Лондоні. Але в той час він не "вистрілив", як "Маргарита" про яку вперше офіційно дізнався світ в журналі "Esquire" в 1953-му.

"Маргарита" як мексиканський коктейль зародилася ще в 30-х роках ХХ століття! Це і є аргументом, чому вона вважається першим напоєм на основі текіли (так мексиканці — ще ті текілолюби).

"Маргарита" — класика вічності не тільки для мексиканців: американці на годину випивають понад 150 000 порцій напою. Хоч варіацій коктейлю сотні, але незмінним залишається в напої одне — і це текіла!

А зараз пройдемося по рецептурі коктейлю.

"Маргарита" — для поціновувачів класики і консерватизму

50 мл срібної текіли;

30 мл соку лайма;

20 мл лікеру "Куантро".

Класична "Маргарита" Фото: Pinterest

І не забудьте про сіль навколо келиха — класична родзинка в подачі! Спойлер: щоб сіль трималася треба змастити краю лаймом.

"Полунична Маргарита" — для любителів яскравих відчуттів

50 мл текіли;

90 мл ананасового соку;

5 штук подрібненої полуниці;

вичавлений сік половини лайма;

1 чайна ложка цукрового сиропу (співвідношення цукру і води 1: 1).

"Полунична Маргарита" Фото: Pinterest

Тут також не забудьте про край келиха — змочіть в сіль.

"Золота Маргарита" — для любителів виділятися

50 мл текіли;

25 мл лікеру "Тріпл-сек";

10 мл цукрового сиропу;

40 мл соку лайма;

щіпка солі і цукру;

слайс лайма.

"Золота Маргарита" Фото: Pinterest

Лід і краї келиха можете прикрасити з солі за бажанням.

Словом, тепер ви знаєте не лише класику, а й креативні рецепти, які з легкістю можна приготувати вдома.

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