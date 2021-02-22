Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У "Маргарити" сьогодні день народження: що потрібно знати про коктейль і як оригінально приготувати

Сьогодні, 16:05

Оберіть класичний рецепт, або з родзинкою

22 лютого у всьому світі святкують день класичної "Маргарити". Неоднозначність історії і авторство коктейлю заводить у глухий кут. Варіантів десятки, як і інтерпретацій коктейлю. Тому ми виокремили найцікавіші факти і розповіли про найсмачніші варіації "Маргарити".

Чи знали ви, що коктейль позиціонують як жіночий? Один з аргументів — класична подача в келиху схожої форми, як грудна клітка. І схожість таки присутня, погодьтеся і це пояснюють маркетинговим ходом. Такий гендерний зв'язок коктейлю не всі оцінять, тому що більшість людей бореться за рівні права.

"Маргарита"
"Маргарита"
Фото: Pinterest

Аналогом "Маргарити" вважають "Пікадор", який опублікували в книзі "Королівські рецепти коктейлів" 1937 року в Лондоні. Але в той час він не "вистрілив", як "Маргарита" про яку вперше офіційно дізнався світ в журналі "Esquire" в 1953-му.

"Маргарита" як мексиканський коктейль зародилася ще в 30-х роках ХХ століття! Це і є аргументом, чому вона вважається першим напоєм на основі текіли (так мексиканці — ще ті текілолюби).

"Маргарита" — класика вічності не тільки для мексиканців: американці на годину випивають понад 150 000 порцій напою. Хоч варіацій коктейлю сотні, але незмінним залишається в напої одне — і це текіла!

А зараз пройдемося по рецептурі коктейлю.

"Маргарита" для поціновувачів класики і консерватизму

  • 50 мл срібної текіли;
  • 30 мл соку лайма;
  • 20 мл лікеру "Куантро".

Класична "Маргарита"
Класична "Маргарита"
Фото: Pinterest

І не забудьте про сіль навколо келиха — класична родзинка в подачі! Спойлер: щоб сіль трималася треба змастити краю лаймом.

"Полунична Маргарита" для любителів яскравих відчуттів

  • 50 мл текіли;
  • 90 мл ананасового соку;
  • 5 штук подрібненої полуниці;
  • вичавлений сік половини лайма;
  • 1 чайна ложка цукрового сиропу (співвідношення цукру і води 1: 1).

"Полунична Маргарита"
"Полунична Маргарита"
Фото: Pinterest

Тут також не забудьте про край келиха — змочіть в сіль.

"Золота Маргарита" для любителів виділятися

  • 50 мл текіли;
  • 25 мл лікеру "Тріпл-сек";
  • 10 мл цукрового сиропу;
  • 40 мл соку лайма;
  • щіпка солі і цукру;
  • слайс лайма.

"Золота Маргарита"
"Золота Маргарита"
Фото: Pinterest

Лід і краї келиха можете прикрасити з солі за бажанням.

Словом, тепер ви знаєте не лише класику, а й креативні рецепти, які з легкістю можна приготувати вдома.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Варення зі смаком "Аперолю" та віскі з посланням: 3 оригінальні алкоформати, які ви захочете спробувати Кендалл Дженнер створила власний бренд текіли. Чому його тримали в секреті та яка ціна “Тайский сауeр” — найінстаграмніший коктейль Києва! Де його знайти та чим він особливий Аперитив і дижестив: що це таке, коли і з чим їх подають
коктейлі алкоголь текіла NO STRESS
Реклама

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 14:58Travel

Куди поїхати в Європу на 8 Березня: огляд цікавих місць

Сьогодні, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Сьогодні, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Сьогодні, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Сьогодні, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Вчора, 13:41Зірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:19Психо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

Вчора, 05:05Events

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

20 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

20 лютогоEvents

20 лютого: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

"Любовница" мужа Нади Дорофеевой беременна: первые фото
"Любовница" мужа Нади Дорофеевой беременна: первые фото
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Заливной пирог с капустой на сковороде. Готовится быстро!
Заливной пирог с капустой на сковороде. Готовится быстро!
Удиви домашних: кекс в кружке за минуту
Удиви домашних: кекс в кружке за минуту
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Кайя Гербер поделилась фото своей мамы Синди Кроуфорд в молодости
Кайя Гербер поделилась фото своей мамы Синди Кроуфорд в молодости

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти