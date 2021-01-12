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Як правильно почистити манго і як його їсти – інструкція

Сьогодні, 17:39

Розрізати м'якоть плоду треба за допомогою ножа, притримуючи фрукт виделкою

Поки все обмірковують, як красиво і правильно з етикету прикрасити новорічний стіл, дізнаємося, як правильно треба їсти манго. А раптом його подадуть до столу на десерт? І якщо вам здається, що все так просто, то це не зовсім так. Разом з експертом ділового та світського етикету Юлією Юдіною дізнаємося всі тонкощі.

Фото: Юлія Юдіна, експерт світського і ділового етикету

"Колись один мій знайомий, побачивши подані до столу манго цілими, трагічно вимовив: "Не люблять гостей у цьому домі, ох, не люблять!". Ну а якщо серйозно, то справді – найкращий спосіб подачі манго до столу: без кісточки, почищеним від шкірки, нарізаним на часточки і охолодженим".

Коли манго поданий порізаним

Фото: Depositphotos

Їмо його, в такому разі, так:

  • використовуючи виделку і ніж, дбайливо переклавши потрібну кількість на персональну тарілку
  • пам'ятаємо про те, що для цього дійства використовуємо тільки сервірувальні прибори, які додаються до загальної страви, а не особисті прибори

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А якщо все-таки сталася "нелюбов" і подали манго цілим до столу, на загальному фруктовому блюді, то

  • використовуємо будь-який з двох варіантів сервіровки
  • перекладаємо плід до себе на тарілку, беремо ніж і притримуючи манго рукою, розрізаємо його на чотири частини (четвертинки), впираючись ножем у кісточку
  • потім, утримуючи манго на місці, обережно ножем, відокремлюємо четвертинку від кісточки, перевертаємо шкіркою вниз і розрізаючи м'якоть на шматочки за допомогою ножа та виделки, їмо
  • або перекладаємо плід до себе на тарілку, беремо ніж і, притримуючи манго рукою, розрізаємо його на дві частини (половинки), впираючись ножем у кісточку
  • потім беремо ложку, заводимо її в манго і поділяємо плід на половинки. Притримуючи виделкою половину з кісточкою, підрізаємо ножем та видаляємо її ложкою
  • отримані дві половинки перевертаємо шкіркою вниз і, розрізаючи м'якоть на шматочки за допомогою ножа і виделки, їмо
  • і звісно, чаша з водою для обмивання рук у цій подачі – необхідна

Тут дізнаєтеся, як правильно з етикету їсти ананас.

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