Як правильно почистити манго і як його їсти – інструкція
Розрізати м'якоть плоду треба за допомогою ножа, притримуючи фрукт виделкою
Поки все обмірковують, як красиво і правильно з етикету прикрасити новорічний стіл, дізнаємося, як правильно треба їсти манго. А раптом його подадуть до столу на десерт? І якщо вам здається, що все так просто, то це не зовсім так. Разом з експертом ділового та світського етикету Юлією Юдіною дізнаємося всі тонкощі.
"Колись один мій знайомий, побачивши подані до столу манго цілими, трагічно вимовив: "Не люблять гостей у цьому домі, ох, не люблять!". Ну а якщо серйозно, то справді – найкращий спосіб подачі манго до столу: без кісточки, почищеним від шкірки, нарізаним на часточки і охолодженим".
Їмо його, в такому разі, так:
- використовуючи виделку і ніж, дбайливо переклавши потрібну кількість на персональну тарілку
- пам'ятаємо про те, що для цього дійства використовуємо тільки сервірувальні прибори, які додаються до загальної страви, а не особисті прибори
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А якщо все-таки сталася "нелюбов" і подали манго цілим до столу, на загальному фруктовому блюді, то
- використовуємо будь-який з двох варіантів сервіровки
- перекладаємо плід до себе на тарілку, беремо ніж і притримуючи манго рукою, розрізаємо його на чотири частини (четвертинки), впираючись ножем у кісточку
- потім, утримуючи манго на місці, обережно ножем, відокремлюємо четвертинку від кісточки, перевертаємо шкіркою вниз і розрізаючи м'якоть на шматочки за допомогою ножа та виделки, їмо
- або перекладаємо плід до себе на тарілку, беремо ніж і, притримуючи манго рукою, розрізаємо його на дві частини (половинки), впираючись ножем у кісточку
- потім беремо ложку, заводимо її в манго і поділяємо плід на половинки. Притримуючи виделкою половину з кісточкою, підрізаємо ножем та видаляємо її ложкою
- отримані дві половинки перевертаємо шкіркою вниз і, розрізаючи м'якоть на шматочки за допомогою ножа і виделки, їмо
- і звісно, чаша з водою для обмивання рук у цій подачі – необхідна
Тут дізнаєтеся, як правильно з етикету їсти ананас.
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