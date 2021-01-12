Як правильно почистити манго і як його їсти – інструкція

Розрізати м'якоть плоду треба за допомогою ножа, притримуючи фрукт виделкою

Поки все обмірковують, як красиво і правильно з етикету прикрасити новорічний стіл, дізнаємося, як правильно треба їсти манго. А раптом його подадуть до столу на десерт? І якщо вам здається, що все так просто, то це не зовсім так. Разом з експертом ділового та світського етикету Юлією Юдіною дізнаємося всі тонкощі.

Фото: Юлія Юдіна, експерт світського і ділового етикету

"Колись один мій знайомий, побачивши подані до столу манго цілими, трагічно вимовив: "Не люблять гостей у цьому домі, ох, не люблять!". Ну а якщо серйозно, то справді – найкращий спосіб подачі манго до столу: без кісточки, почищеним від шкірки, нарізаним на часточки і охолодженим".

Коли манго поданий порізаним

Фото: Depositphotos

Їмо його, в такому разі, так:

використовуючи виделку і ніж, дбайливо переклавши потрібну кількість на персональну тарілку

пам'ятаємо про те, що для цього дійства використовуємо тільки сервірувальні прибори, які додаються до загальної страви, а не особисті прибори

А якщо все-таки сталася "нелюбов" і подали манго цілим до столу, на загальному фруктовому блюді, то

використовуємо будь-який з двох варіантів сервіровки

перекладаємо плід до себе на тарілку, беремо ніж і притримуючи манго рукою, розрізаємо його на чотири частини (четвертинки), впираючись ножем у кісточку

потім, утримуючи манго на місці, обережно ножем, відокремлюємо четвертинку від кісточки, перевертаємо шкіркою вниз і розрізаючи м'якоть на шматочки за допомогою ножа та виделки, їмо

або перекладаємо плід до себе на тарілку, беремо ніж і, притримуючи манго рукою, розрізаємо його на дві частини (половинки), впираючись ножем у кісточку

потім беремо ложку, заводимо її в манго і поділяємо плід на половинки. Притримуючи виделкою половину з кісточкою, підрізаємо ножем та видаляємо її ложкою

отримані дві половинки перевертаємо шкіркою вниз і, розрізаючи м'якоть на шматочки за допомогою ножа і виделки, їмо

і звісно, чаша з водою для обмивання рук у цій подачі – необхідна

Тут дізнаєтеся, як правильно з етикету їсти ананас.

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