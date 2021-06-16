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Сирні човники з грушею як ситна альтернатива звичному сніданку

Сьогодні, 07:01

Спекти їх можна з уже готового листкового або дріжджового тіста, або приготувати його самостійно. У цьому рецепті, крім сиру, присутня груша, але можна замінити її полуницею або чорницею

Човники з сиром
Човники з сиром
Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Принцип страви – хачапурі по-аджарськи, але ці човники все-таки солодкі. Хоча можна готувати і без цього, адже певної солодкості їм нададуть ягоди або фрукти, які ви виберете. І якщо ви звикли поїсти на сніданок, наприклад, оладки, то спробуйте відійти від традицій і приготувати човники із сиром і грушею. Вам сподобається неодмінно.

Човники із сиром і грушею – рецепт

Інгредієнти

  • готове дріжджове тісто – 500 г;
  • сир – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • кефір – 70 мл;
  • груша – 1 шт.;
  • цукор або мед – за смаком;
  • ягоди для прикраси.

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Спосіб приготування

  1. Яйце перетерти з цукром, додати сир, кефір і все добре пробити блендером.
  2. Додати нарізану грушу, перемішати.
  3. З тіста сформувати човники на силіконовому килимку або папері для випічки.
  4. Човники наповнити сирною начинкою і випікати за 180 градусів 30 хвилин.
  5. За бажанням прикрасити ягодами.

Також до сніданку можна приготувати ситний лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами. Рецепт дізнаєтеся з відео.

І ще 10 оригінальних рецептів із сиром знайдете тут.

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Джерело: instagram.com/lar_anastasia/
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