Сирні човники з грушею як ситна альтернатива звичному сніданку

Спекти їх можна з уже готового листкового або дріжджового тіста, або приготувати його самостійно. У цьому рецепті, крім сиру, присутня груша, але можна замінити її полуницею або чорницею

Човники з сиром Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Принцип страви – хачапурі по-аджарськи, але ці човники все-таки солодкі. Хоча можна готувати і без цього, адже певної солодкості їм нададуть ягоди або фрукти, які ви виберете. І якщо ви звикли поїсти на сніданок, наприклад, оладки, то спробуйте відійти від традицій і приготувати човники із сиром і грушею. Вам сподобається неодмінно.

Човники із сиром і грушею – рецепт

Інгредієнти

готове дріжджове тісто – 500 г;

сир – 100 г;

яйце – 1 шт.;

кефір – 70 мл;

груша – 1 шт.;

цукор або мед – за смаком;

ягоди для прикраси.

Спосіб приготування

Яйце перетерти з цукром, додати сир, кефір і все добре пробити блендером. Додати нарізану грушу, перемішати. З тіста сформувати човники на силіконовому килимку або папері для випічки. Човники наповнити сирною начинкою і випікати за 180 градусів 30 хвилин. За бажанням прикрасити ягодами.

Також до сніданку можна приготувати ситний лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами. Рецепт дізнаєтеся з відео.

І ще 10 оригінальних рецептів із сиром знайдете тут.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися