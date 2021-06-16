Сирні човники з грушею як ситна альтернатива звичному сніданку
Спекти їх можна з уже готового листкового або дріжджового тіста, або приготувати його самостійно. У цьому рецепті, крім сиру, присутня груша, але можна замінити її полуницею або чорницею
Принцип страви – хачапурі по-аджарськи, але ці човники все-таки солодкі. Хоча можна готувати і без цього, адже певної солодкості їм нададуть ягоди або фрукти, які ви виберете. І якщо ви звикли поїсти на сніданок, наприклад, оладки, то спробуйте відійти від традицій і приготувати човники із сиром і грушею. Вам сподобається неодмінно.
Човники із сиром і грушею – рецепт
Інгредієнти
- готове дріжджове тісто – 500 г;
- сир – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- кефір – 70 мл;
- груша – 1 шт.;
- цукор або мед – за смаком;
- ягоди для прикраси.
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Спосіб приготування
- Яйце перетерти з цукром, додати сир, кефір і все добре пробити блендером.
- Додати нарізану грушу, перемішати.
- З тіста сформувати човники на силіконовому килимку або папері для випічки.
- Човники наповнити сирною начинкою і випікати за 180 градусів 30 хвилин.
- За бажанням прикрасити ягодами.
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