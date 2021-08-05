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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Сирно-банановий десерт – рецепт некалорійного і максимально смачного смаколика

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 серпня, 16:26
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У цьому рецепті є шоколад, але приготувати цей десерт можна і без нього, замінивши його горіхами. Головне – це хороший сир і неперезрілі банани. На його приготування вам знадобиться трохи більше 30 хвилин
Сирно-банановий десерт
Сирно-банановий десерт / Фото: instagram.com/golo.vach1717/

Якщо ви обожнюєте все, де є сир, і тим паче десерти, то просто зобов'язані спробувати це диво. Сирно-банановий десерт готується максимально швидко, інгредієнти для нього доступні. До того ж його ніяк не назвеш калорійним. У цьому рецепті є шоколад, але можна обійтися і без нього, замінивши його улюбленими горіхами. Де максимально вигідно купити продукти для пікніка – читайте в цьому матеріалі.

Сирно-банановий десерт: рецепт

Інгредієнти

  • Сир 9% – 400 г
  • Банан -1 шт.
  • Молоко – 6 ст. л.
  • Гіркий шоколад – 80 г
  • Вівсяні пластівці – 60 г

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, подрібнені пластівці, перемішати.
  2. У гаряче молоко додати шоколад і розтопити. Залити в сирну суміш. Якщо любите солодке, можна додати мед, добре перемішати.
  3. Викласти суміш на харчову плівку і розподілити квадрат, покласти всередину банан і сформувати за допомогою плівки ковбаску.
  4. Покласти в холодильник на 30 хвилин. Прикрасити.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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