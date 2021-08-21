Тільки з прогрітої чашки, до їжі та не перемішувати – як правильно пити капучино

Італійці п'ють його до 12-ї години дня зі свіжою випічкою, ніколи не перемішують напій, щоб зберегти об'єм молочної піни, а температура ідеального капучино – 60-70 градусів

Як правильно пити капучино / Фото: Unsplash

Ті, хто вважають себе цінителями капучино, п'ють його рівно стільки, скільки захочеться. Хтось додає в нього цукор або сиропи, хтось вважає за краще пити "чистим", без зайвих домішок. Італійці рідко таке допускають, вони п'ють його з чашок демітасе виключно до їжі. І так, вони мають право диктувати свої правила, вони придумали капучино. Гідний капучино можна приготувати і вдома, ну й випити його, як це роблять в Італії. Якщо плануєте пікнік, то тут дізнаєтеся, де найвигідніше купити продукти.

О котрій правильно пити капучино

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В Італії це роблять до півдня, вранці та після обіду у них еспресо. Там ніколи не замовлять капучино після їжі, воно, скоріше, п'ється замість неї. Італійці вважають, що молоко, а його достатньо в капучино, заважає травленню і шкодить шлунку.

Що можна їсти разом із капучино

Якщо все-таки захотілося чимось доповнити напій, то ідеальною буде свіжа випічка, тістечка з кислуватою начинкою, сирні десерти.

Як потрібно подавати капучино

Подавати капучино треба в конусоподібних чашках демітасе / Фото: Depositphotos

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Головне, щоб температура напою була не нижче 60 градусів. Так його комфортно пити і молоко зберігає свою солодкість. Тому додавати цукор у напій не обов'язково.

Подавати його потрібно в конусоподібних чашках демітасе. Це традиційні чашки для еспресо. Тільки для капучино вони мають бути більшими. Перед тим, як налити капучино, чашку потрібно обов'язково прогріти. Як кажуть в Італії, це дуже важливо.

Тільки в теплій чашці температура напою довго триматиметься, а піна швидко не осяде. Перемішувати капучино не рекомендується – ви зіпсуєте структуру напою, а його смакова текстура стане молочнішою.

Любите добавки? Тоді візьміть трохи кориці, ванілі або мускатного горіха. Деякі італійці просять посипати капучино шоколадною крихтою.

Після капучино можна приготувати легку закуску – лаваш із маринованою куркою, овочами і сиром. Як це зробити, дізнаєтеся з відео.

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Тут дізнаєтеся, як приготувати еспресо макіато до сніданку.