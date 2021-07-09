Темний, пористий або з марципаном – який шоколад ваш за гороскопом

Для тих, хто може бути не в курсі – 11 липня – Всесвітній день шоколаду. Найвдаліший смаколик, придуманий людством. Вдалий у тому сенсі, що улюблений практично всіма. І кожен вид шоколаду може відповідати тому чи іншому знаку зодіаку. Треба просто подивитися на плитку, згадати своїх друзів і їхні особливості – і обов'язково знайдете схожі риси. шоколад можна запивати чаєм, своїм особливим, він теж є у кожного з 12 всім нам відомих сузір'їв. Якщо плануєте відпустку, то лайфхаки з нашого календаря допоможуть вам прекрасно її провести.
Овен – темний шоколад з кавовими зернами
Це емоційні люди, які по слово в кишеню не лізуть. Але якщо і говорять гірку правду, то це практично завжди справедливо. Якщо потрібна підказка по життю або порада – сміливо йдіть до Овнів. Насичений темний шоколад та ще й з кавовими зернами – все, як люблять амбітні Овни.
Телець – молочний шоколад з начинкою
Молочний шоколад і ніжна начинка всередині, як і особистість Тельців. Вони можуть здаватися непохитними, стійкими іноді нордичними людьми, але всередині – це добрі люди, про що дуже добре відомо близьким Тельців.
Близнюки – шоколад з м'ятною начинкою
Шоколад на любителя і цінителя. Солодка оболонка і начинка, що м'яко обпалює, – це сутність Близнюків. Складно знайти ситуації, людей і речі, під які Близнюки не могли б підлаштуватися. Але якщо щось пішло не за їхніми правилами, вони можуть спалахнути злістю.
Рак – шоколад з цілим горіхом
Це вимогливі люди, які люблять, щоб їх підкорювали. Мало того, що щільний шоколад, так і ще цілий горіх всередині. Раки вони такі – для чогось люблять влаштовувати складності навколо себе, а ось як вийти з цих складнощів – розуміють не завжди. Але люди безумовно цікаві та привабливі.
Лев – білий шоколад
Тому що Леви люблять відрізнятися. Адже для багатьох білий шоколад – це справді щось незрозуміло солодке. Звісно, відрізняються Леви своїм розумом, кмітливістю, величезним життєвим досвідом – про що твердять іншим і самі відчайдушно в це вірять.
Який ти торт за знаком зодіаку
Діва – десертний шоколад
Має високі ароматичні та смакові якості – так кажуть фахівці про цей шоколад. Завдяки своїй дисциплінованості, любові до порядку і працьовитості Діви мають гідний вигляд. Єдине: багато хто серед них люблять побути трохи вище за інших, іноді можуть дивитися зверхньо. Ці неоднозначні погляди можна трохи вгамувати за допомогою десертного шоколаду.
Терези – шоколад з ягідною начинкою або фруктової стружкою
З будь-якою ягідною начинкою. Адже Терези впевнені, що будь-якій речі, будь-якій людині можна надати певної гармонії. Якщо це солодкий молочний шоколад, то його можна відтінити кислинкою сливової начинки або стружкою з журавлини. До того ж такого роду шоколад гарний на вигляд – як і всі Терези.
Скорпіон – шоколад з перцем
Схоже, що цей шоколад придумали саме для Скорпіонів. Пекучі ці люди, що вже казатии. Їх називають людьми настрою, який змінюється, як погода в Лондоні. На жаль, не всім Скорпіонам вдається тримати себе в шорах, про що вони, звісно ж, шкодують. Але потім, коли вже встигли когось образити.
Стрілець – гіркий шоколад
Той, який з 80% вмісту какао. Стрільці – натури цілісні, вперті і якщо брати від життя все, то тільки найкраще. Це може стосуватися і добірного дорогого шоколаду. Якщо такого немає, то вони почекають. Адже для Стрільців важливий результат, він має бути максимально задовільним та емоційним.
Козеріг – шоколад з грильяжем
Тому що твердий всередині, як і сутність Козерогів. Якщо вам вдалося їх хоч у чомусь переконати, вважайте себе героєм, це вдається далеко не всім. Іноді складно зрозуміти, навіщо така життєва позиція Козерогам, адже можна жити набагато простіше і веселіше.
Водолій – шоколад з марципаном
Це дуже солодко. Всі цукерки з марципаном – це пік насолоди для тих, хто називає себе цінителем десертів. Водолії вміють отримувати задоволення від життя. Головне – їм не заважати. Інакше впадуть у смуток і тугу.
Риби – пористий шоколад
Риби, як губка вбирають в себе все, що бачать навколо. Насамперед – манеру говорити, рухатися. Вони – це збірний образ усього, що вони бачать навколо, не тільки багатьох рис інших знаків зодіаку. Але ці люди повітряні, багато хто з них – не від світу цього, в хорошому сенсі слова, чим і привертають інших.
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