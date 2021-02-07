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Телячі щоки в ягідному соусі, на гарнір – перловка: смачний рецепт від шеф-кухаря

Сьогодні, 11:30

Здивуйте близьких оригінальною м'ясною стравою

Це коли хочеться чогось оригінального, а не соковитих і безумовно соковитих котлет. Коли є час і бажання відчути себе трохи шеф-кухарем і здивувати своїми талантами. Настав час використати свій потенціал і розкритися на повну. Шеф-кухар Іван Булавін пропонує приготувати телячі щоки з перловкою і ягідним соусом.

Фото: Іван Булавін, шеф-повар

Телячі щоки з перловою кашею і ягідним соусом від Івана Булавіна

Інгредієнти

  • телячі щоки – 2 шт.
  • імбир – 50 г
  • часник – 50 г
  • цибуля-шалот – 50 г
  • соєвий соус – 50 мл
  • олія – 50 мл
  • чебрець – 4 гілочки
  • перець чорний мелений – 1 г
  • крупа перлова – 100 г
  • курячий бульйон – 150 мл
  • вершкове масло – 30 г
  • базилік свіжий – 5 г
  • заморожені ягоди асорті без кісточок – 300 г
  • червоне вино – 200 мл
  • цукор – 30 г
  • бадьян – 1 зірочка
  • сіль за смаком

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Спосіб приготування

  1. Щоки помити і очистити від грубих плівок, покласти в невелику каструльку. Додати очищений і дрібно нарізаний імбир, цибулю-шалот, чебрець, часник, соєвий соус і залити водою.
  2. Довести до кипіння і томити за низької температури 6 годин.
  3. Зняти з вогню і остудити, не дістаючи щоки з каструльки кілька годин.
  4. Поки щоки остигають, починаємо готувати соус.
  5. Ягоди залити червоним вином, додати 30 г цукру і зірочку бадьяна. Томити на низькому вогні, доки ягоди не розваляться, за необхідності додати води.
  6. Дістати бадьян, пробити соус блендером і протерти через дрібне сито.
  7. Соус довести до смаку (сіль, цукор).
  8. Крупу промити, варити у воді та 100 мл курячого бульйону до готовності.
  9. Злити воду, додати вершкове масло і 50 мл курячого бульйону.
  10. У кашу додати дрібно нарізаний свіжий базилік.
  11. Дістати щоки з каструльки і нарізати товстими часточками (1,5-2 см) поперек волокон. Обсмажити їх на вершковому маслі з двох боків.
  12. Викласти гарнір і щоки на тарілку, м'ясо полити соусом.

Тут дізнаєтеся, що таке кускус, і знайдете рецепт смачної страви з кускусу.

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