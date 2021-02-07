Телячі щоки в ягідному соусі, на гарнір – перловка: смачний рецепт від шеф-кухаря

Здивуйте близьких оригінальною м'ясною стравою

Це коли хочеться чогось оригінального, а не соковитих і безумовно соковитих котлет. Коли є час і бажання відчути себе трохи шеф-кухарем і здивувати своїми талантами. Настав час використати свій потенціал і розкритися на повну. Шеф-кухар Іван Булавін пропонує приготувати телячі щоки з перловкою і ягідним соусом.

Фото: Іван Булавін, шеф-повар

Телячі щоки з перловою кашею і ягідним соусом від Івана Булавіна

Інгредієнти

телячі щоки – 2 шт.

імбир – 50 г

часник – 50 г

цибуля-шалот – 50 г

соєвий соус – 50 мл

олія – 50 мл

чебрець – 4 гілочки

перець чорний мелений – 1 г

крупа перлова – 100 г

курячий бульйон – 150 мл

вершкове масло – 30 г

базилік свіжий – 5 г

заморожені ягоди асорті без кісточок – 300 г

червоне вино – 200 мл

цукор – 30 г

бадьян – 1 зірочка

сіль за смаком

Спосіб приготування

Щоки помити і очистити від грубих плівок, покласти в невелику каструльку. Додати очищений і дрібно нарізаний імбир, цибулю-шалот, чебрець, часник, соєвий соус і залити водою. Довести до кипіння і томити за низької температури 6 годин. Зняти з вогню і остудити, не дістаючи щоки з каструльки кілька годин. Поки щоки остигають, починаємо готувати соус. Ягоди залити червоним вином, додати 30 г цукру і зірочку бадьяна. Томити на низькому вогні, доки ягоди не розваляться, за необхідності додати води. Дістати бадьян, пробити соус блендером і протерти через дрібне сито. Соус довести до смаку (сіль, цукор). Крупу промити, варити у воді та 100 мл курячого бульйону до готовності. Злити воду, додати вершкове масло і 50 мл курячого бульйону. У кашу додати дрібно нарізаний свіжий базилік. Дістати щоки з каструльки і нарізати товстими часточками (1,5-2 см) поперек волокон. Обсмажити їх на вершковому маслі з двох боків. Викласти гарнір і щоки на тарілку, м'ясо полити соусом.

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