Телячі щоки в ягідному соусі, на гарнір – перловка: смачний рецепт від шеф-кухаря
Здивуйте близьких оригінальною м'ясною стравою
Це коли хочеться чогось оригінального, а не соковитих і безумовно соковитих котлет. Коли є час і бажання відчути себе трохи шеф-кухарем і здивувати своїми талантами. Настав час використати свій потенціал і розкритися на повну. Шеф-кухар Іван Булавін пропонує приготувати телячі щоки з перловкою і ягідним соусом.
Інгредієнти
- телячі щоки – 2 шт.
- імбир – 50 г
- часник – 50 г
- цибуля-шалот – 50 г
- соєвий соус – 50 мл
- олія – 50 мл
- чебрець – 4 гілочки
- перець чорний мелений – 1 г
- крупа перлова – 100 г
- курячий бульйон – 150 мл
- вершкове масло – 30 г
- базилік свіжий – 5 г
- заморожені ягоди асорті без кісточок – 300 г
- червоне вино – 200 мл
- цукор – 30 г
- бадьян – 1 зірочка
- сіль за смаком
Спосіб приготування
- Щоки помити і очистити від грубих плівок, покласти в невелику каструльку. Додати очищений і дрібно нарізаний імбир, цибулю-шалот, чебрець, часник, соєвий соус і залити водою.
- Довести до кипіння і томити за низької температури 6 годин.
- Зняти з вогню і остудити, не дістаючи щоки з каструльки кілька годин.
- Поки щоки остигають, починаємо готувати соус.
- Ягоди залити червоним вином, додати 30 г цукру і зірочку бадьяна. Томити на низькому вогні, доки ягоди не розваляться, за необхідності додати води.
- Дістати бадьян, пробити соус блендером і протерти через дрібне сито.
- Соус довести до смаку (сіль, цукор).
- Крупу промити, варити у воді та 100 мл курячого бульйону до готовності.
- Злити воду, додати вершкове масло і 50 мл курячого бульйону.
- У кашу додати дрібно нарізаний свіжий базилік.
- Дістати щоки з каструльки і нарізати товстими часточками (1,5-2 см) поперек волокон. Обсмажити їх на вершковому маслі з двох боків.
- Викласти гарнір і щоки на тарілку, м'ясо полити соусом.
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