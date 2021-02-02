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Тарти із шоколадним ганашем: рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 11:52

Особливого смаку десерту надає малиновий джем

Вишукані десерти, навіть якщо це всесвітньо відома випічка, – це не завжди складно. У програмі "Ранок з Україною" відомий кулінар і телеведучий Григорій Герман поділився рецептом вишуканих тістечок – тартів із шоколадним ганашем, з яким впораються навіть не дуже досвідчені господині. Особливість цього десерту – малиновий джем. Він і підкреслить смак шоколаду.

Тарт із шоколадним ганашем

Фото: instagram.com/bakedbyregi/

Інгредієнти

  • Борошно – 130 г
  • Какао – 10 г
  • Розпушувач для тіста – 0,5 ч. л.
  • Масло вершкове – 115 г
  • Цукор – 130 г
  • Сіль, джем, сушена малина

Для ганашу

  • Вершки 35% – 225 г
  • Шоколад темний 60% – 100 г
  • Шоколад молочний 30% – 40 г

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Спосіб приготування

  1. Почати приготування десерту слід з тіста, воно просте – пісочне. Змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, цукор і сіль. Перемішати і додати вершкове масло кімнатної температури. Замістити тісто. Викласти тісто в формочки і відправити в холодильник на 30-40 хвилин.
  2. Тим часом можна приготувати ганаш. Для цього потрібно розігріти вершки в сотейнику, щойно вони почнуть кипіти, прибрати з вогню і додати подрібнений шоколад. Залишити ганаш охолоджуватися.
  3. Охолоджені тарти відправити в духовку, розігріту до 160 градусів, на 15 хвилин. Готові тарталетки дістати з духовки і залишити остигати. За 10-15 хвилин дістати тарти з формочок і заповнити начинками.
  4. Викласти трохи малинового джему, він надасть десерту чудового фруктового акценту, а потім залити ганашем. Прикрасити тарти сушеною малиною і дати застигнути в холодильнику.

Тут знайдете рецепт баскського чизкейка.

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