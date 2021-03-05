Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як правильно скласти сирну тарілку – наша інструкція з експертом з етикету

Сьогодні, 14:40

Колись вважали, що сирна тарілка – страва для чоловіків, сьогодні її можна зібрати на 8 Березня

Сирна тарілка – це завжди святково. І чому б не включити її в меню на 8 Березня? Або навіть не так – купити сир, горіхи з фруктами і зробити сирну тарілку в якості подарунка? У нашому календарі свят знайдете ще 5 небанальних ідей подарунків. Але щоб сирна тарілка була ідеальною, треба знати, який брати сир, як його різати і викладати і що подавати до нього. У цих тонкощах допомогла розібратися експерт ділового та світського етикету Юлія Юдіна.

Фото: Юлія Юдіна, експерт світського і ділового етикету

Що таке сирна тарілка?

"Сирна тарілка вважається класичною французькою закускою. Спочатку її подавали виключно як десерт або як закуску до міцного алкоголю. Тому тривалий час, вважалося, що сирна тарілка – страва для чоловіків. Роки йдуть, а з ними змінюються і поняття гендерно-обумовлених страв. Тепер сирна тарілка, це закуска для всіх, що подається, як правило, перед основною стравою", – каже Юлія Юдіна.

Як скомпонувати сири за смаком і твердістю?

У класичному варіянті на тарілці мають бути присутніми сири шести смаків: свіжий, нейтральний, виражений, гострий і дуже гострий (гострота виражається в насиченості смаку). Наприклад:

  • Свіжі і м'які: рикота, моцарела, фета
  • М'які з вираженим смаком: брі, камамбер
  • Напівм'які: гауда, едам
  • Тверді: маасдам, ементаль
  • Тверді виражені: пармезан, грюєр
  • Гострі з пліснявою: горгондзола, дорблю, рокфор

Читайте також:
Як приготувати рикоту вдома – рецепти в мультиварці та на плиті

Скільки сортів має бути на тарілці?

За етикетними нормами – не менше п'яти.

Які додаткові інгредієнти можна додати на сирну тарілку?

Подайте на Новий рік 2020 сирну тарілку
Подайте на Новий рік 2020 сирну тарілку
Фото: Depositphotos

  • Фрукти, горіхи, соуси додають кожному сорту сиру додаткові відтінки смаку, допомагають йому краще розкритися.
  • До м'яких сирів підійде груша і виноград. Універсальний компаньйон – інжир
  • До блакитних сирів можна подати мед або джем без шматочків фруктів
  • До гострих сортів сухофрукти: фініки, родзинки, курагу, чорнослив
  • До деяких сортів сиру, цікаву ноту може додати зелень з вираженим смаком: рукола, кінза, м'ята

Чи варто подавати до сирної тарілки хліб?

Варто. Це може бути – свіжий багет зі скоринкою, тости, хлібні палички або крекер. Один важливий момент – смак крекерів має бути нейтральним!

Читайте також:
Як їдять 10 видів сирів у 5 різних країнах

Як правильно нарізати сир?

Існує два способи нарізки та подачі сиру. Перший: сир подається великими шматками, щоб кожен міг відрізати собі шматочок самостійно. Другий: сир нарізається дрібними кубиками або трикутниками. Тверді сири можна нарізати скибочками.

Як сервірувати і подати сирну тарілку?

Сир викладають на дерев'яну дошку або на звичайне парцелянове, скляне, керамічне блюдо. Шматочки сиру викладаємо за годинниковою стрілкою від ніжних до пікантних. Така послідовність потрібна для того, щоб сири не всмоктали швидко смак і аромат тих сортів, що лежать поруч. У центр викладаються фрукти, горіхи та соуси. Хліб подають окремо. При сервіровці та подачі можна використовувати шпажки, десертні виделки й ножі. От, мабуть, і всі основні премудрості. Вибирайте вино, кличте гостей і пробуйте це життя на смак!

"Хочеться згадати фразу Кліфтона Фадімана: "Сир може розчарувати. Він може бути нудним, він може бути примітивним, він може бути надто витонченим. Однак сир все одно залишається стрибком молока в безсмертя!". Чи є постає "безсмертя" перед нашими очима в образі сирної тарілки – судити не беруся, але те, що це "неземне задоволення" – стверджую сміливо!".

Тут дізнаєтеся, як правильно з етикету їсти спагеті .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Аперитив і дижестив: що це таке, коли і з чим їх подають Що приготувати на романтичну вечерю дівчині на 8 Березня: кулінарний гід 4 види сирів: які обрати, щоб не набрати зайвої ваги Торти на 8 Березня: ТОП-5 святкових рецептів
сир
Реклама

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 14:00Зірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

Сьогодні, 13:48Смачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

Сьогодні, 12:45Смачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Сьогодні, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

Вчора, 16:13Смачно

Що приготувати на Масницю, крім млинців: 5 святкових рецептів

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Новини партнерів

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти