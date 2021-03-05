Як правильно скласти сирну тарілку – наша інструкція з експертом з етикету

Колись вважали, що сирна тарілка – страва для чоловіків, сьогодні її можна зібрати на 8 Березня

Сирна тарілка – це завжди святково. І чому б не включити її в меню на 8 Березня? Або навіть не так – купити сир, горіхи з фруктами і зробити сирну тарілку в якості подарунка? У нашому календарі свят знайдете ще 5 небанальних ідей подарунків. Але щоб сирна тарілка була ідеальною, треба знати, який брати сир, як його різати і викладати і що подавати до нього. У цих тонкощах допомогла розібратися експерт ділового та світського етикету Юлія Юдіна.

Фото: Юлія Юдіна, експерт світського і ділового етикету

Що таке сирна тарілка?

"Сирна тарілка вважається класичною французькою закускою. Спочатку її подавали виключно як десерт або як закуску до міцного алкоголю. Тому тривалий час, вважалося, що сирна тарілка – страва для чоловіків. Роки йдуть, а з ними змінюються і поняття гендерно-обумовлених страв. Тепер сирна тарілка, це закуска для всіх, що подається, як правило, перед основною стравою", – каже Юлія Юдіна.

Як скомпонувати сири за смаком і твердістю?

У класичному варіянті на тарілці мають бути присутніми сири шести смаків: свіжий, нейтральний, виражений, гострий і дуже гострий (гострота виражається в насиченості смаку). Наприклад:

Свіжі і м'які: рикота, моцарела, фета

М'які з вираженим смаком: брі, камамбер

Напівм'які: гауда, едам

Тверді: маасдам, ементаль

Тверді виражені: пармезан, грюєр

Гострі з пліснявою: горгондзола, дорблю, рокфор

Скільки сортів має бути на тарілці?

За етикетними нормами – не менше п'яти.

Які додаткові інгредієнти можна додати на сирну тарілку?

Подайте на Новий рік 2020 сирну тарілку Фото: Depositphotos

Фрукти, горіхи, соуси додають кожному сорту сиру додаткові відтінки смаку, допомагають йому краще розкритися.

До м'яких сирів підійде груша і виноград. Універсальний компаньйон – інжир

До блакитних сирів можна подати мед або джем без шматочків фруктів

До гострих сортів сухофрукти: фініки, родзинки, курагу, чорнослив

До деяких сортів сиру, цікаву ноту може додати зелень з вираженим смаком: рукола, кінза, м'ята

Чи варто подавати до сирної тарілки хліб?

Варто. Це може бути – свіжий багет зі скоринкою, тости, хлібні палички або крекер. Один важливий момент – смак крекерів має бути нейтральним!

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Як правильно нарізати сир?

Існує два способи нарізки та подачі сиру. Перший: сир подається великими шматками, щоб кожен міг відрізати собі шматочок самостійно. Другий: сир нарізається дрібними кубиками або трикутниками. Тверді сири можна нарізати скибочками.

Як сервірувати і подати сирну тарілку?

Сир викладають на дерев'яну дошку або на звичайне парцелянове, скляне, керамічне блюдо. Шматочки сиру викладаємо за годинниковою стрілкою від ніжних до пікантних. Така послідовність потрібна для того, щоб сири не всмоктали швидко смак і аромат тих сортів, що лежать поруч. У центр викладаються фрукти, горіхи та соуси. Хліб подають окремо. При сервіровці та подачі можна використовувати шпажки, десертні виделки й ножі. От, мабуть, і всі основні премудрості. Вибирайте вино, кличте гостей і пробуйте це життя на смак!

"Хочеться згадати фразу Кліфтона Фадімана: "Сир може розчарувати. Він може бути нудним, він може бути примітивним, він може бути надто витонченим. Однак сир все одно залишається стрибком молока в безсмертя!". Чи є постає "безсмертя" перед нашими очима в образі сирної тарілки – судити не беруся, але те, що це "неземне задоволення" – стверджую сміливо!".

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