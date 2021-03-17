Сухофрукти: безпечна альтернатива солодкого або вуглеводна бомба?

Не тіште себе надією, що сухофрукти нешкідливі

Як часто ми чуємо – я замінюю солодке сухофруктами, адже вони набагато корисніші за шоколадні цукерки і торти. Або ще – трохи сухофруктів допомагають в боротьбі з тягою до солодощів . Дієтолог Наталія Самойленко пояснила, скільки сухофруктів і в який час дня можна їсти, щоб вони не стали небезпечною вуглеводною бомбою.

Щоб здивувати близьких і друзів цікавими подарунками, скористайтеся ідеями з календаря березневих свят.

Фото: Наталя Самойленко, дієтолог

Що таке сухофрукти?

"Це фрукти, в яких вміст води видалено шляхом висушування. Тому харчова цінність у них набагато вище, ніж у свіжих фруктах через концентрацію цукрів і одночасно поживних речовин. Найпопулярнішими різновидами є родзинки, фініки, чорнослив, інжир і курага. Крім того, доступні варіанти в зацукрованому вигляді: манго, ананаси, журавлина, банани, яблука", – каже Наталія Самойленко.

У чому користь сухофруктів?

Сухофрукти багаті клітковиною, вітамінами і мінералами. Поліфенольні антиоксиданти в їхньому складі сприяють поліпшенню кровотоку, процесу травлення та запобігають оксидативному стресу. Високий вміст калію допомагає виводити зайву рідину і натрій, а також калій корисний для м'язів.

Але є одне але – сульфіти

Сухофрукти відносяться до продуктів з найбільшим вмістом сульфітів. Це консерванти, що подовжують термін придатності і надають сухофруктам свіжого та привабливого вигляду.

Якщо у вас астма, то існує набагато більший ризик розвитку реакції на діоксид сірки. FDA (Food and Drug Administration) визнає ці сполуки безпечними для тих, хто не має ніяких проявів чутливості (зокрема, шкірних).

Детальніше про калорії і природному цукрі в сухофруктах

Фініки (24 г) – 66, 5 ккал.

Джерело міді, марганцю, заліза, вітаміну В6.

Чорнослив (28 г) – 67 ккал.

Відомий своїм природним проносним ефектом завдяки цукровому спирту в складі – сорбіту. Такий мінерал як бор у складі допомагає боротися з остеопорозом.

Курага (28 г) – 67 ккал.



Хороше джерело бета-каротину, лютеїну, зеаксантину – трьох рослинних пігментів, що підтримують здоров'я очей.

Інжир сушений (28 г) – 70 ккал.

Інжир нормалізує діяльність щитовидної залози, корисний для нервової та серцево-судинної систем, бо розріджує кров. Знижує рівень холестерину.

Ізюм (28 г) – 85 ккал.

Джерело міді, марганцю, магнію, вітамінів групи В.

Зміст природного цукру в сухофруктах:

родзинки – 59%

фініки – 64-66%

чорнослив – 38%

курага – 53%

інжир – 48%

Важливо: близько 22-51% цього змісту – фруктоза. Тому будьте помірними в споживанні та намагайтеся не тішити себе думкою, що жодної шкоди з цього не буде.

Як правильно їсти сухофрукти?

Уникайте сухофрукти з додаванням цукру (цукати), навіщо цей подвійний удар? Вибирайте в якості перекусу в першій половині дня 30-40 г несолодку версію сухофруктів без додавання цукру. Наголосимо, що кращого варіанту для повноцінного раціону, ніж цільні фрукти та овочі важко придумати. І не треба.

Тут читайте про 5 видів горіхів та їхню шкоду і користь для організму.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися