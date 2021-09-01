Стромболі або піца-рол: 3 рецепти для смачного ланчу на роботі та ситного перекусу в школі

Якщо ви знаєте Італію, то в цій країні є маленький вулканічний острів Стромболі неподалік Сицилії. Є версія, що піца-рол названа на його честь. Але вперше цю закриту піцу приготували в США. Швидше за все, це були італійські емігранти. Ця піца справді нагадує вулкан, адже всередині неї – соковита гаряча начинка, схожа на лаву. Якщо ви любите італійську кухню і знаєте всі її правила та особливості, то пора спробувати стромболі.
Стромболі з салямі
Інгредієнти
- Томатна паста – 150 г
- Моцарела – 350 г
- Салямі – 15 шматочків
- Яйце – 1 шт.
- Спеції
Для тіста
- Тепла вода – 250 мл
- Сухі дріжджі – 1 ч. л.
- Мед або цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 2 ч. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Борошно – 400 г
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі та 2 ст. л. оливкової олії. Замісити тісто в комбайні, вимішувати хвилин 15-20, після чого покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити в такому положенні підходити на годину.
- Коли тісто підійшло, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25х40. Викласти томатний соус, залишаючи з країв 6-7 см з усіх боків.
- На порізані помідори покласти терту моцарелу, розкласти шматочки салямі, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї.
- Загорнути вузькі краї тіста, загорнути в рулет і перенести на деко.
- Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см. Посипати сухими травами.
- Випікати стромболі в духовці за температури 200 градусів до готовності.
Домашня піца: 5 класичних, але дуже смачних начинок
Стромболі з печерицями та маслинами
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 150 г
- Сухі дріжджі – 4 г
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Тепла вода – 80 мл
Для соусу
- Томатна паста – 100 г
- Помідор – 1 шт.
- Орегано – 0,5 ч. л.
- Базилік – 0,5 ч. л.
- Часник – 2 зуб.
- Чорний перець – за смаком
Для начинки
- Гауда – 150 г
- Моцарела – 150 г
- Салямі – 100 г
- Печериці – 3 шт.
- Маслини, орегано – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати дріжджі з теплою водою і дрібкою цукру. Додати борошно, сіль і вимісити тісто. Поставити в тепле місце на 40-60 хвилин.
- Для соусу дрібно нарізати помідор, змішати інші інгредієнти і довести до однорідності.
- Розкачати тісто в прямокутник, змастити соусом. Зверху викласти терту гауду і моцарелу, нарізані гриби, салямі і маслини. Додати спеції за смаком. Сформувати рулет.
- Зверху змастити збитим яйцем і посипати кунжутом.
- Випікати в змащеній олією формі за 200 градусів до готовності.
Стромболі з шинкою і сиром
Інгредієнти (1 чашка – 200 мл)
- Томатний соус – 1 чашка
- Моцарела – 1,5 чашки
- Шинка – 15 шматочків, можна замінити вареною куркою
- Яйце – 1 шт.
- Орегано – за смаком
Для тесту
- Тепла вода – 1 чашка
- Сухі дріжджі – 1 ч. л.
- Мед (цукор) – 1 ст. л.
- Сіль – 2 ч. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Борошно – 3 чашки
Спосіб приготування
- Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі і 2 ст. л. оливкової олії.
- Замісити тісто, добре вимішати. Покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити в підходити на годину.
- Коли тісто підійде, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25x40. Викласти томатний соус, залишаючи від країв 6-7 см з усіх боків.
- На соус покласти терту моцарелу, розкласти шматочки шинки або курки, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї. Загорнути вузькі краї тіста, загорнути все це в рулет і перенести на деко.
- Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см.
- Посипати орегано. Випікати за температурі 200 градусів до готовності.
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