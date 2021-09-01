Стромболі або піца-рол: 3 рецепти для смачного ланчу на роботі та ситного перекусу в школі

Тісто для стромболі, листково-дріжджове, можна купити готове, а можна приготувати самим. Але рідкий соус, як буває зі звичайною піцою, не підходить, потрібна густа томатна паста. Для соковитості краще взяти більше сиру

Рецепти стромболі для перекусу в школі та на роботі / Фото: instagram.com/valentinascorner/

Якщо ви знаєте Італію, то в цій країні є маленький вулканічний острів Стромболі неподалік Сицилії. Є версія, що піца-рол названа на його честь. Але вперше цю закриту піцу приготували в США. Швидше за все, це були італійські емігранти. Ця піца справді нагадує вулкан, адже всередині неї – соковита гаряча начинка, схожа на лаву. Якщо ви любите італійську кухню і знаєте всі її правила та особливості, то пора спробувати стромболі.

Стромболі з салямі

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Стромболі з салямі / Фото: instagram.com/prosto_vkusno_recepty/

Інгредієнти

Томатна паста – 150 г

Моцарела – 350 г

Салямі – 15 шматочків

Яйце – 1 шт.

Спеції

Для тіста

Тепла вода – 250 мл

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Мед або цукор – 1 ст. л.

Сіль – 2 ч. л.

Олія – 2 ст. л.

Борошно – 400 г

Оливкова олія

Спосіб приготування

Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі та 2 ст. л. оливкової олії. Замісити тісто в комбайні, вимішувати хвилин 15-20, після чого покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити в такому положенні підходити на годину. Коли тісто підійшло, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25х40. Викласти томатний соус, залишаючи з країв 6-7 см з усіх боків. На порізані помідори покласти терту моцарелу, розкласти шматочки салямі, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї. Загорнути вузькі краї тіста, загорнути в рулет і перенести на деко. Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см. Посипати сухими травами. Випікати стромболі в духовці за температури 200 градусів до готовності.

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Стромболі з печерицями та маслинами

Стромболі з печерицями та маслинами / Фото: instagram.com/frey_one/

Інгредієнти для тіста

Борошно – 150 г

Сухі дріжджі – 4 г

Сіль – 0,5 ч. л.

Оливкова олія – 3 ст. л.

Тепла вода – 80 мл

Для соусу

Томатна паста – 100 г

Помідор – 1 шт.

Орегано – 0,5 ч. л.

Базилік – 0,5 ч. л.

Часник – 2 зуб.

Чорний перець – за смаком

Для начинки

Гауда – 150 г

Моцарела – 150 г

Салямі – 100 г

Печериці – 3 шт.

Маслини, орегано – за смаком

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Спосіб приготування

Змішати дріжджі з теплою водою і дрібкою цукру. Додати борошно, сіль і вимісити тісто. Поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. Для соусу дрібно нарізати помідор, змішати інші інгредієнти і довести до однорідності. Розкачати тісто в прямокутник, змастити соусом. Зверху викласти терту гауду і моцарелу, нарізані гриби, салямі і маслини. Додати спеції за смаком. Сформувати рулет. Зверху змастити збитим яйцем і посипати кунжутом. Випікати в змащеній олією формі за 200 градусів до готовності.

Стромболі з шинкою і сиром

Піца в рулеті / Фото: instagram.com/chili_lilya/

Інгредієнти (1 чашка – 200 мл)

Томатний соус – 1 чашка

Моцарела – 1,5 чашки

Шинка – 15 шматочків, можна замінити вареною куркою

Яйце – 1 шт.

Орегано – за смаком

Для тесту

Тепла вода – 1 чашка

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Мед (цукор) – 1 ст. л.

Сіль – 2 ч. л.

Олія – 2 ст. л.

Борошно – 3 чашки

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Спосіб приготування

Змішати склянку теплої води з дріжджами і чайною ложкою цукру. Додати 2 ч. л. солі і 2 ст. л. оливкової олії. Замісити тісто, добре вимішати. Покласти в миску з невеликою кількістю олії, накрити рушником і залишити в підходити на годину. Коли тісто підійде, взяти половину і розкачати з нього пласт розміром 25x40. Викласти томатний соус, залишаючи від країв 6-7 см з усіх боків. На соус покласти терту моцарелу, розкласти шматочки шинки або курки, взяти яйце, злегка його збити, щоб змастити незаповнені краї. Загорнути вузькі краї тіста, загорнути все це в рулет і перенести на деко. Змастити поверхню рулету яйцем, посипати сиром, що залишився, зробити на рулеті поперечні розрізи через 4-5 см. Посипати орегано. Випікати за температурі 200 градусів до готовності.

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