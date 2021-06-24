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Спагеті з кабачка – рецепт для тих, хто на дієті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 червня, 14:06
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Кабачки – найдієтичніший продукт, який тільки можна придумати. Їх можна не просто смажити і тушкувати, а й зробити з них спагеті. У якості соусу – трохи оливкової олії та спеції за смаком
Спагеті з кабачків від Марини Кухар
Спагеті з кабачків від Марини Кухар

Мабуть, це один з найпопулярніших овочів початку і середини літа. З кабачків можна приготувати чимало несподіваних страв і це завжди смачно та корисно. Телеведуча новин "Сьогодні" Марина Кухар поділилася рецептом спагеті з кабачків. Овочі мають бути молоді, очищувати від шкірки їх не треба. Це не тільки швидка їжа, в ній до того ж мінімум калорій.

А як з максимальною користю провести це літо – дізнайтеся з нашого календаря лайфхаків.

Спагеті з кабачків – рецепт

Інгредієнти на 1 порцію

  • Невеликий кабачок – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Зелений кріп – пучок
  • Сік з половини лимона
  • Оливкова олія – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати тонкими довгими смужками – це зручно робити за допомогою терки для корейської моркви.
  2. Потім овоч потрібно кинути в окріп на 30-40 секунд, так спагеті залишаються хрусткими.
  3. Викласти на тарілку і полити соусом з оливкової олії, натертого часнику, лимонного соку, дрібно нарізаного зеленого кропу.

Як приготувати грінки з тартаром з лосося за рецептом ведучого "Ранок з Україною" Григорія Германа, дивіться у відео.

І ще 10 корисних салатів з сезонних овочів зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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