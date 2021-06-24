Спагеті з кабачка – рецепт для тих, хто на дієті

Мабуть, це один з найпопулярніших овочів початку і середини літа. З кабачків можна приготувати чимало несподіваних страв і це завжди смачно та корисно. Телеведуча новин "Сьогодні" Марина Кухар поділилася рецептом спагеті з кабачків. Овочі мають бути молоді, очищувати від шкірки їх не треба. Це не тільки швидка їжа, в ній до того ж мінімум калорій.
А як з максимальною користю провести це літо – дізнайтеся з нашого календаря лайфхаків.
Спагеті з кабачків – рецепт
Інгредієнти на 1 порцію
- Невеликий кабачок – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Зелений кріп – пучок
- Сік з половини лимона
- Оливкова олія – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати тонкими довгими смужками – це зручно робити за допомогою терки для корейської моркви.
- Потім овоч потрібно кинути в окріп на 30-40 секунд, так спагеті залишаються хрусткими.
- Викласти на тарілку і полити соусом з оливкової олії, натертого часнику, лимонного соку, дрібно нарізаного зеленого кропу.
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