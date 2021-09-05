Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Comic Con Ukraine

Будь в тренді

Готуємо круасани

Хочу у кіно!

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Смачно

Сметанник, як у мами – 3 рецепти класичного, з горіхами та ягодами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 вересня, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цей торт зручний тим, що в ньому немає надзвичайних інгредієнтів, але сметану потрібно брати жирну – вона "робить" смак десерту. Перед тим, як куштуватимете його, дайте "Сметаннику" настоятися кілька годин
Рецепти "Сметанника"
Рецепти "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

"Сметанник" – нескладний у приготуванні торт з ніжним вершковим смаком. Майже у кожного з нас він викликає теплі спогади з дитинства. Сьогодні "Сметанник" настільки універсальний, що спекти його можна різним, а поліпшити практично всім: від свіжих ягід і фруктів до родзинок і горіхів. Але одне залишається незмінним – це багато сметани в складі крему або бісквіта. Звісно, важливо спекти вдалий бісквіт, від нього багато чого залежить. Нижче зібрані несподівані рецепти "Сметанника", вибирайте, печіть і прикрашайте, згідно зі своїми уподобаннями – душевне і смачне чаювання вам забезпечено.

Реклама

"Сметанник" з родзинками і горіхами

"Сметанник" с родзинками та горіхами
"Сметанник" с родзинками та горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г сметани
  • 3 яйця
  • 1,5 склянки цукрового піску
  • 2 склянки борошна
  • маленька склянка волоських горіхів
  • чашка родзинок, ошпарених окропом
  • ванілін на кінчику ножа
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • шматочок вершкового масла для змащування форми

Спосіб приготування

  1. Змішати в мисці яйця, сметану, сіль. Додати промиті й висушені на паперовому рушнику родзинки.
  2. Ножем дрібно порубати горіхи, додати до суміші. Туди ж вмішати цукор і ванілін.
  3. Борошно змішати з розпушувачем і додати в миску частинами в три прийоми, щоразу перемішуючи до отримання гладкого тіста.
  4. Форму для випічки змастити м'яким вершковим маслом і присипати борошном.
  5. Викласти в неї тісто, розрівняти і присипати корицею.
  6. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 35-40 хвилин до готовності.
  7. Прикрасити за смаком.
Реклама

Читайте також:

"Сметанник" з ягодами

"Сметанник" з ягодами
"Сметанник" з ягодами / Фото: freepik.com

Для основи

  • 125 г сиру
  • 5 ст. л. олії
  • 5 ст. л. молока
  • 60 г цукру
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача

Для начинки

  • 400 г ожини або малини
  • 300 г сметани
  • 2 яйця
  • 70 г цукру
  • 1 ст. л. крохмалю
  • Ванілін або ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Сир розім'яти виделкою з цукром, додати олію або молоко.
  2. Додати просіяне з розпушувачем борошно і замісити м'яке тісто. Скачати його в кулю і відправити в холодильник на півгодини.
  3. Духовку розігріти на 180 градусів. Роз'ємну форму для випічки змастити маслом.
  4. Ягоди помити і обсушити. Сметану збити вінчиком з яйцями, цукром, ваніллю і крохмалем.
  5. Викласти тісто в форму і зробити бортики.
  6. Вилити сметанним начинку на тісто, акуратно викласти ягоди і відправити в духовку на 45 -50 хвилин, доки корж не підрум'яниться.
  7. Готовий торт можна посипати цукровою пудрою.
Реклама

Читайте також:

"Сметанник" – класичний рецепт

"Сметанник" – классичний рецепт
"Сметанник" – классичний рецепт

Інгредієнти

  • 2 склянки борошна
  • 1 склянка цукру
  • 5 штук. яйця курячі
  • 100 г вершкового масла
  • 1 склянка сметани
  • по 1 ч. л. оцту і соди
  • 2 ст. л. какао

Для крему

  • 500 г сметани 25%
  • 1 склянка цукру
  • 1 пакет ванільного цукру
  • 2 пачки згущувача для вершків

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром. Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати.
  2. Додати соду, погашену оцтом. Всипати борошно, перемішати.
  3. Розділити тісто на дві частини. В одну додати 2 ст. л. борошна, в іншу – 2 ст. л. какао.
  4. Вилити тісто в форми і випікати 30 хвилин за 200 градусів.
  5. Остудити коржі, розрізати на частини.
  6. Для крему збити сметану, цукор, згущувач.
  7. Сформувати торт, прикрасити за смаком, дати настоятися кілька годин у холодильнику.
Реклама

Якщо любите несолодку випічку, то вам можуть підійти самоси з овочами. Як спекти ці пиріжки – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся про бісквіті "Вікторія" і як його приготувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Розслабляти м'язи обличчя
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як визначити якість доставки їжі
Хакнути
Сольник зірки
Макс Барських
10 вересня / 20:00
5 головних концертів вересня
Кава? Бред Пітт у новій рекламній кампанії
Хочу кави з Бредом
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Скільки коштує подорож у Лондон
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти