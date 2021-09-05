Сметанник, як у мами – 3 рецепти класичного, з горіхами та ягодами

Цей торт зручний тим, що в ньому немає надзвичайних інгредієнтів, але сметану потрібно брати жирну – вона "робить" смак десерту. Перед тим, як куштуватимете його, дайте "Сметаннику" настоятися кілька годин

Рецепти "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

"Сметанник" – нескладний у приготуванні торт з ніжним вершковим смаком. Майже у кожного з нас він викликає теплі спогади з дитинства. Сьогодні "Сметанник" настільки універсальний, що спекти його можна різним, а поліпшити практично всім: від свіжих ягід і фруктів до родзинок і горіхів. Але одне залишається незмінним – це багато сметани в складі крему або бісквіта. Звісно, важливо спекти вдалий бісквіт, від нього багато чого залежить. Нижче зібрані несподівані рецепти "Сметанника", вибирайте, печіть і прикрашайте, згідно зі своїми уподобаннями – душевне і смачне чаювання вам забезпечено.

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"Сметанник" з родзинками і горіхами

"Сметанник" с родзинками та горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г сметани

3 яйця

1,5 склянки цукрового піску

2 склянки борошна

маленька склянка волоських горіхів

чашка родзинок, ошпарених окропом

ванілін на кінчику ножа

1,5 ч. л. розпушувача

1 ч. л. меленої кориці

шматочок вершкового масла для змащування форми

Спосіб приготування

Змішати в мисці яйця, сметану, сіль. Додати промиті й висушені на паперовому рушнику родзинки. Ножем дрібно порубати горіхи, додати до суміші. Туди ж вмішати цукор і ванілін. Борошно змішати з розпушувачем і додати в миску частинами в три прийоми, щоразу перемішуючи до отримання гладкого тіста. Форму для випічки змастити м'яким вершковим маслом і присипати борошном. Викласти в неї тісто, розрівняти і присипати корицею. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 35-40 хвилин до готовності. Прикрасити за смаком.

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"Сметанник" з ягодами

"Сметанник" з ягодами / Фото: freepik.com

Для основи

125 г сиру

5 ст. л. олії

5 ст. л. молока

60 г цукру

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

Для начинки

400 г ожини або малини

300 г сметани

2 яйця

70 г цукру

1 ст. л. крохмалю

Ванілін або ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування

Сир розім'яти виделкою з цукром, додати олію або молоко. Додати просіяне з розпушувачем борошно і замісити м'яке тісто. Скачати його в кулю і відправити в холодильник на півгодини. Духовку розігріти на 180 градусів. Роз'ємну форму для випічки змастити маслом. Ягоди помити і обсушити. Сметану збити вінчиком з яйцями, цукром, ваніллю і крохмалем. Викласти тісто в форму і зробити бортики. Вилити сметанним начинку на тісто, акуратно викласти ягоди і відправити в духовку на 45 -50 хвилин, доки корж не підрум'яниться. Готовий торт можна посипати цукровою пудрою.

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"Сметанник" – класичний рецепт

"Сметанник" – классичний рецепт

Інгредієнти

2 склянки борошна

1 склянка цукру

5 штук. яйця курячі

100 г вершкового масла

1 склянка сметани

по 1 ч. л. оцту і соди

2 ст. л. какао

Для крему

500 г сметани 25%

1 склянка цукру

1 пакет ванільного цукру

2 пачки згущувача для вершків

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром. Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати. Додати соду, погашену оцтом. Всипати борошно, перемішати. Розділити тісто на дві частини. В одну додати 2 ст. л. борошна, в іншу – 2 ст. л. какао. Вилити тісто в форми і випікати 30 хвилин за 200 градусів. Остудити коржі, розрізати на частини. Для крему збити сметану, цукор, згущувач. Сформувати торт, прикрасити за смаком, дати настоятися кілька годин у холодильнику.

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