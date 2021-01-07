Скільки "живе" їжа після свят: відповідь експертів

Далеко не всі смаколики можна зберігати в холодильнику

На Різдво зазвичай готують так, щоб вистачило на кілька днів. Скільки і як можна зберігати приготован страви, щоб їжа залишалася безпечної для здоров'я – розповідає кореспондент Дарина Панченко.

"Новорічне олів'є! Йому вже кілька днів, а вдома ще повний холодильник страв. Знаю, що зберігати салати треба в скляному або емальованому посуді, ось тільки як довго можна це робити? ", – каже кореспондент Дарина Панченко.

Сюжет Дар'ї Панченко, Михайла Головненка Відео: Сьогодні

Шуба, гриби, і запечена качка, олів'є, нога бараняча, запечена в травах. Всі салати з майонезом – олів'є, крабовий, оселедець під "шубою" – можуть "жити" до двох днів, якщо ці страви відразу не заправляти.

Але, наприклад, якщо огірок, цибулю і зелень додавати окремо в кожну порцію, строк зберігання збільшиться на один день.

"Ці продукти швидше за всіх псуються, вони не проходять термічної обробки. Завжди занижують терміни придатності будь-яких салатів. Ці інгредієнти найкраще тримати в окремому контейнері ", – розповідає мікробіолог Оксана Вольська.

Холодець простоїть три дні. Але якщо одна порада, який допоможе збільшити строк зберігання і страва не буде псуватися до п'яти днів.

"Обов'язково трохи його пересоліть і залийте тоді його смальцем, тобто не викидайте той жир", – рекомендує мікробіолог.

У м'яса і риби свої умови зберігання.

"Курка, риба і м'ясо можуть зберігатися 2-3 доби, якщо вони не замариновані в сметані. Наприклад страва в "сметанному" маринаді почне псуватися через добу. А бутерброди з ікрою, якщо вони, звичайно, залишаться, можуть зберігатися в холодильнику максимум пять днів ", – радить дієтолог Юлія Поворознюк.

Звичайно ж, не варто забувати, що в холодильнику має бути від двох до чотирьох градусів тепла. Інакше їжа стане непридатною до споживання ще раніше.

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