Швейцарські або альпійські голубці – рецепт для дуже оригінальної сімейної вечері

На своїй батьківщині вони називаються капунсами. Начинку кладуть у листя мангольда, але їх можна замінити савойською капустою. Правильна начинка – це в'ялена яловичина і шинка, але часто використовують салямі

Альпійські голубці / Фото: instagram.com/pomm_ess/

Правильно їх називати капунси. Вони ж альпійські голубці, вони ж швейцарські голубці. Вірніше, слово "голубці" тут застосовується більше до принципу приготування. У капунсах начинка обертається в листя мангольда. У кожної швейцарської сім'ї є свій унікальний склад начинки для капунсів, але є класичні інгредієнти – в'ялена яловичина і шинка. Її можна замінити салямі, а листя мангольда – савойською капустою. Якщо є бажання здивувати домашніх смачною вечерею – приготуйте капунси.

Капунси: рецепт

Реклама

Капунси (швейцарські голубці) – рецепт / Фото: instagram.com/moustachelips/

Інгредієнти

150 г в'яленої яловичини

25 г вершкового масла

2 яйця

125 мл м'ясного бульйону

150 г тертого сиру

15 листя мангольда (савойської капусти)

300 г борошна

125 мл молока

0,5 пучка петрушки

1 щіпка перцю, солі

70 г шинки

150 мл води

Спосіб приготування

Збити яйця з водою. Поступово вмішати борошно, додати сіль і залишити тісто відпочивати на 30 хвилин. Чисті листя мангольда опустити в киплячу воду, за хвилину остудити в холодній воді. Нарізати яловичину і шинку невеликими шматочками, дрібно нарізати петрушку і перемішати все в клярі. Додати трохи перцю за смаком. Покласти начинку на листя мангольда і згорнути його за принципом голубців. Розігріти олію в сковороді і обсмажити капунси по 1 хвилині з кожного боку. Змішати молоко і бульйон і тушкувати в соусі на повільному вогні 15 хвилин. Подавати капунси з тертим сиром.

Рецепт ще одного варіянту для смачної вечері – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

Реклама

Тут познайомитеся з рецептом сицилійського рагу з баклажанів – ще одним смачним доповненням до вечері.