Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Comic Con Ukraine

Будь в тренді

Готуємо круасани

Хочу у кіно!

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Смачно

Швейцарські або альпійські голубці – рецепт для дуже оригінальної сімейної вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 вересня, 18:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На своїй батьківщині вони називаються капунсами. Начинку кладуть у листя мангольда, але їх можна замінити савойською капустою. Правильна начинка – це в'ялена яловичина і шинка, але часто використовують салямі
Альпійські голубці
Альпійські голубці / Фото: instagram.com/pomm_ess/

Правильно їх називати капунси. Вони ж альпійські голубці, вони ж швейцарські голубці. Вірніше, слово "голубці" тут застосовується більше до принципу приготування. У капунсах начинка обертається в листя мангольда. У кожної швейцарської сім'ї є свій унікальний склад начинки для капунсів, але є класичні інгредієнти – в'ялена яловичина і шинка. Її можна замінити салямі, а листя мангольда – савойською капустою. Якщо є бажання здивувати домашніх смачною вечерею – приготуйте капунси.

Капунси: рецепт

Реклама

Капунси (швейцарські голубці) – рецепт
Капунси (швейцарські голубці) – рецепт / Фото: instagram.com/moustachelips/

Інгредієнти

  • 150 г в'яленої яловичини
  • 25 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 125 мл м'ясного бульйону
  • 150 г тертого сиру
  • 15 листя мангольда (савойської капусти)
  • 300 г борошна
  • 125 мл молока
  • 0,5 пучка петрушки
  • 1 щіпка перцю, солі
  • 70 г шинки
  • 150 мл води

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з водою. Поступово вмішати борошно, додати сіль і залишити тісто відпочивати на 30 хвилин.
  2. Чисті листя мангольда опустити в киплячу воду, за хвилину остудити в холодній воді.
  3. Нарізати яловичину і шинку невеликими шматочками, дрібно нарізати петрушку і перемішати все в клярі. Додати трохи перцю за смаком.
  4. Покласти начинку на листя мангольда і згорнути його за принципом голубців.
  5. Розігріти олію в сковороді і обсмажити капунси по 1 хвилині з кожного боку.
  6. Змішати молоко і бульйон і тушкувати в соусі на повільному вогні 15 хвилин.
  7. Подавати капунси з тертим сиром.

Рецепт ще одного варіянту для смачної вечері – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

Реклама

Тут познайомитеся з рецептом сицилійського рагу з баклажанів – ще одним смачним доповненням до вечері.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Розслабляти м'язи обличчя
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як визначити якість доставки їжі
Хакнути
Сольник зірки
Макс Барських
10 вересня / 20:00
5 головних концертів вересня
Перша леді на обкладинці українського глянцю
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Скільки коштує подорож у Лондон
Дізнатися
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти