Шортбред – рецепт шотландського печива, що швидко тане в роті

Традиційна форма печива – трикутна, але це не обов'язково. За рахунок великої кількості вершкового масла в рецептурі шортбред максимально ніжні, а краще доповнення до них – горіхи і шоколад

Печиво шортбред - рецепт / Фото: instagram.com/jenyaenergizer/

Як стверджують на батьківщині цього печива – Шотландії, – рецепт шортбреда був створений ще в 12-му столітті. Тоді воно випікалося на дріжджах з цукром, після випікання підсушувалося за кімнатної температури. Тому й така назва випічки, шортбред можна перекласти, як "короткий хліб". З роками рецепт поліпшувався, тепер у ньому немає ніяких дріжджів, зате є хороше вершкове масло. Ми розповідали, як приготувати валлійське печиво, гордість Британії, тепер познайомтеся з рецептом і особливостями шортбреда. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де підготуватися до пікніка за вигідними цінами.

Тонкощі шортбреда, які потрібно знати перед приготуванням

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Обов'язково візьміть частину рисового борошна, це додасть печиву хрусткості. Випікати потрібно за низьких температур, адже традиційний шортбред має бути білим або світло-золотистим. Після випікання дайте печиву відпочити, воно має трохи підсохнути.

Форма печива може бути різною, але традиційно шортбредам надають форму брусків і трикутників, останні нібито нагадували поділ сукні королеви.

Печиво шортбред – рецепт

Печиво шортбред з шоколадом / Фото: instagram.com/irinka_smotrova/

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Інгредієнти

Вершкове масло – 115 г

Цукрова пудра – 80 г

Борошно пшеничне – 100 г

Борошно рисове – 30 г

Солоний арахіс або волоські горіхи – 80 г

Шоколад для прикраси

Спосіб приготування

Смажений солоний арахіс дрібно подрібнити, але не в борошно. Вершкове масло кімнатної температури розтерти 1-2 хвилини з цукровою пудрою. Всипати два види борошна і перемішати. Додати подрібнений арахіс, перемішати. Обгорнути в харчову плівку, надати форму плаского квадрата і прибрати в холодильник на 20 хвилин. Сформувати печиво зручної форми, випікати на пергаменті, змащеному вершковим маслом, 25 хвилин за температури 160 градусів. Дати печиву охолонути і прикрасити розтопленим шоколадом.

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