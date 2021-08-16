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Шортбред – рецепт шотландського печива, що швидко тане в роті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 серпня, 14:31
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Традиційна форма печива – трикутна, але це не обов'язково. За рахунок великої кількості вершкового масла в рецептурі шортбред максимально ніжні, а краще доповнення до них – горіхи і шоколад
Печиво шортбред - рецепт
Печиво шортбред - рецепт / Фото: instagram.com/jenyaenergizer/

Як стверджують на батьківщині цього печива – Шотландії, – рецепт шортбреда був створений ще в 12-му столітті. Тоді воно випікалося на дріжджах з цукром, після випікання підсушувалося за кімнатної температури. Тому й така назва випічки, шортбред можна перекласти, як "короткий хліб". З роками рецепт поліпшувався, тепер у ньому немає ніяких дріжджів, зате є хороше вершкове масло. Ми розповідали, як приготувати валлійське печиво, гордість Британії, тепер познайомтеся з рецептом і особливостями шортбреда. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де підготуватися до пікніка за вигідними цінами.

Тонкощі шортбреда, які потрібно знати перед приготуванням

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Обов'язково візьміть частину рисового борошна, це додасть печиву хрусткості. Випікати потрібно за низьких температур, адже традиційний шортбред має бути білим або світло-золотистим. Після випікання дайте печиву відпочити, воно має трохи підсохнути.

Форма печива може бути різною, але традиційно шортбредам надають форму брусків і трикутників, останні нібито нагадували поділ сукні королеви.

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Печиво шортбред – рецепт

Печиво шортбред з шоколадом
Печиво шортбред з шоколадом / Фото: instagram.com/irinka_smotrova/

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Інгредієнти

  • Вершкове масло – 115 г
  • Цукрова пудра – 80 г
  • Борошно пшеничне – 100 г
  • Борошно рисове – 30 г
  • Солоний арахіс або волоські горіхи – 80 г
  • Шоколад для прикраси

Спосіб приготування

  1. Смажений солоний арахіс дрібно подрібнити, але не в борошно.
  2. Вершкове масло кімнатної температури розтерти 1-2 хвилини з цукровою пудрою. Всипати два види борошна і перемішати.
  3. Додати подрібнений арахіс, перемішати.
  4. Обгорнути в харчову плівку, надати форму плаского квадрата і прибрати в холодильник на 20 хвилин. Сформувати печиво зручної форми, випікати на пергаменті, змащеному вершковим маслом, 25 хвилин за температури 160 градусів.
  5. Дати печиву охолонути і прикрасити розтопленим шоколадом.

Любите несолодку випічку? Тоді приготуйте кіш з тунцем і шпинатом. Подробиці рецепта – у відео.

15 рецептів неймовірного домашнього печива знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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