Шарлотка з хурмою – рецепт оригінальної зимової випічки від Григорія Германа
Цей десерт стане викликом традиційній шарлотці з яблуком
Смачна випічка – це завжди добре, а коли ця випічка готується з одним з найкорисніших фруктів зими – хурмою – удвічі приємніше. Кулінар і ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман продовжує дивувати оригінальними рецептами. В авторській рубриці "Смачний ранок" кулінар розповів, як приготувати особливий зимовий десерт – шарлотку з хурмою.
"Шарлотка з яблуками – мабуть, найпопулярніший десерт на наших просторах. Здавалося б, він настільки простий, що змінити його просто неможливо. Але сьогодні я розповім, як приготувати шарлотку з хурмою, запевняю, цей смак неабияк вас здивує!" – каже Григорій Герман.
Інгредієнти
- Хурма – 2 шт.
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 200 г
- Борошно – 160 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Цукрова пудра – 1 ст. л.
- Кориця, ваніль
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Спосіб приготування
- У велику миску вбити яйця і висипати цукор. Добре збити за допомогою блендера. До суміші додати розпушувач, цукор, ваніль і корицю, перемішати. Засипати борошно і збити до однорідної маси.
- Форму для запікання застелити пергаментом і викласти тісто. Хурму нарізати слайсами завширшки 4-5 мм і закинути в тісто. Під час випікання тісто підніметься, а фрукт, навпаки, – опуститься усередину.
- Запікати пиріг у духовці, розігрітій до 170 градусів, 40 хвилин.
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