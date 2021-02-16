Шарлотка з хурмою – рецепт оригінальної зимової випічки від Григорія Германа

Цей десерт стане викликом традиційній шарлотці з яблуком

Смачна випічка – це завжди добре, а коли ця випічка готується з одним з найкорисніших фруктів зими – хурмою – удвічі приємніше. Кулінар і ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман продовжує дивувати оригінальними рецептами. В авторській рубриці "Смачний ранок" кулінар розповів, як приготувати особливий зимовий десерт – шарлотку з хурмою.

"Шарлотка з яблуками – мабуть, найпопулярніший десерт на наших просторах. Здавалося б, він настільки простий, що змінити його просто неможливо. Але сьогодні я розповім, як приготувати шарлотку з хурмою, запевняю, цей смак неабияк вас здивує!" – каже Григорій Герман.

Шарлотка з хурмою

Інгредієнти

Хурма – 2 шт.

Яйця – 4 шт.

Цукор – 200 г

Борошно – 160 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукрова пудра – 1 ст. л.

Кориця, ваніль

Спосіб приготування

У велику миску вбити яйця і висипати цукор. Добре збити за допомогою блендера. До суміші додати розпушувач, цукор, ваніль і корицю, перемішати. Засипати борошно і збити до однорідної маси. Форму для запікання застелити пергаментом і викласти тісто. Хурму нарізати слайсами завширшки 4-5 мм і закинути в тісто. Під час випікання тісто підніметься, а фрукт, навпаки, – опуститься усередину. Запікати пиріг у духовці, розігрітій до 170 градусів, 40 хвилин.

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