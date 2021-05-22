Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сезон спаржі: як її вирощують і чому вона така дорога

Сьогодні, 08:00

Спаржа – дуже корисна рослина, адже містить велику кількість мікроелементів і вітамінів

Сезон спаржі
Сезон спаржі
Фото: Pexels

В Україні сезон спаржі. Вона продовжує завойовувати серця українців. І якщо раніше аспарагус привозили тільки з-за кордону, то тепер його вирощують і в Україні. Правда, коштує він досі недешево – понад 300 гривень за кілограм. Чому кусається ціна і що можна приготувати зі спаржі, дізнавалася ведуча Юлія Галушка в ефірі програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чим корисна спаржа

Спаржа – дуже корисна рослина, адже містить велику кількість мікроелементів і вітамінів. У ній велика кількість корисних вітамінів групи А, С, Е. Мінералів – калій, кальцій, магній, фосфор, цинк, а також білки і клітковину – вона нормалізує роботу кишечника і зміцнює серце. А ще – фолієву кислоту, яка знижує ризик розвитку депресії і зміцнює нервову систему.

Чому спаржа така дорога

Агроном Юрій Белали каже, що спаржа – багаторічна культура, яка може плодоносити від 8 до 20 років. Але перші плоди спаржа дає тільки через кілька років після посадки. У сезон, який триватиме до 2 місяців, урожай збирають кілька разів на день і тільки вручну.

За словами експерта, спаржа така дорога в Україні, тому що про неї мало хто знає. Крім того, сезон спаржі короткий, тому всі поспішають поласувати нею.

Фото: freepik.com

Як приготувати гарнір з спаржі: рецепт

Знадобитися :

  • Спаржа – 200 гр
  • Яйце – 4 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Масло вершкове – 50 гр
  • Вершки – 50 гр
  • Петрушка
  1. Промити спаржу, відрізати тверду частину і очистити стебла. Покласти в розпечену сковорідку і додати трохи води або бульйону і закрити кришкою, щоб спаржа була м'якшою.
  2. Для соусу необхідно в масло протерти через сито яєчні жовтки, додаємо туди сік половини лимона, 50 мл вершків, сіль, перець.
  3. Викладаємо спаржу, поверх неї соус, і ще зверху рубаний білок із зеленню.

Що ще можна приготувати зі спаржі і кому її їсти категорично не можна – дивіться детальніше в сюжеті:

Тим часом ми з'ясували, як правильно мити овочі і зелень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
10 способів максимально смачно скористатися сезоном спаржі Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд Як приготувати смажену соєву спаржу з грибами Як правильно готувати сушену спаржу
рецепт спаржа полезное питание
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса

Популярні статті

Сьогодні, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

Вчора, 14:03Зірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

Вчора, 12:45Зірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

Вчора, 12:42Зірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

20 травняСмачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

20 травняАктуально

ТОП-7 розваг на кожен день тижня: для себе, родини та друзів

20 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

20 травняEvents

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗірково

Постановників номера Go_A на Євробаченні-2021 звинуватили в крадіжці ідеї: деталі скандалу

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти