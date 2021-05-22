Сезон спаржі: як її вирощують і чому вона така дорога

Спаржа – дуже корисна рослина, адже містить велику кількість мікроелементів і вітамінів

Сезон спаржі Фото: Pexels

В Україні сезон спаржі. Вона продовжує завойовувати серця українців. І якщо раніше аспарагус привозили тільки з-за кордону, то тепер його вирощують і в Україні. Правда, коштує він досі недешево – понад 300 гривень за кілограм. Чому кусається ціна і що можна приготувати зі спаржі, дізнавалася ведуча Юлія Галушка в ефірі програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чим корисна спаржа

Спаржа – дуже корисна рослина, адже містить велику кількість мікроелементів і вітамінів. У ній велика кількість корисних вітамінів групи А, С, Е. Мінералів – калій, кальцій, магній, фосфор, цинк, а також білки і клітковину – вона нормалізує роботу кишечника і зміцнює серце. А ще – фолієву кислоту, яка знижує ризик розвитку депресії і зміцнює нервову систему.

Чому спаржа така дорога

Агроном Юрій Белали каже, що спаржа – багаторічна культура, яка може плодоносити від 8 до 20 років. Але перші плоди спаржа дає тільки через кілька років після посадки. У сезон, який триватиме до 2 місяців, урожай збирають кілька разів на день і тільки вручну.

За словами експерта, спаржа така дорога в Україні, тому що про неї мало хто знає. Крім того, сезон спаржі короткий, тому всі поспішають поласувати нею.

Фото: freepik.com

Як приготувати гарнір з спаржі: рецепт

Знадобитися :

Спаржа – 200 гр

Яйце – 4 шт.

Лимон – 1 шт.

Масло вершкове – 50 гр

Вершки – 50 гр

Петрушка

Промити спаржу, відрізати тверду частину і очистити стебла. Покласти в розпечену сковорідку і додати трохи води або бульйону і закрити кришкою, щоб спаржа була м'якшою. Для соусу необхідно в масло протерти через сито яєчні жовтки, додаємо туди сік половини лимона, 50 мл вершків, сіль, перець. Викладаємо спаржу, поверх неї соус, і ще зверху рубаний білок із зеленню.

Що ще можна приготувати зі спаржі і кому її їсти категорично не можна – дивіться детальніше в сюжеті:

Тим часом ми з'ясували, як правильно мити овочі і зелень.

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