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Сало в пакеті – всі тонкощі та рецепт важливої української закуски

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 серпня, 14:29
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Вибирайте найсвіжіший продукт, за бажанням – з прошарком. Сало потрібно варити мінімум дві години, а перед цим воно має певний час побути в спеціях. Коли сало приготується, дайте йому охолонути у воді
Секрети найсмачнішого вареного сала
Секрети найсмачнішого вареного сала / Фото: instagram.com/yuliya_moroshkina/

Для одних сало – це продукт під грифом "заборонено", інші без нього не уявляють свій раціон. Ми вже розповідали, що сало можна і навіть потрібно їсти, але з розумом. Тепер дізнаємося, як зварити сало в пакеті зі спеціями і отримати гідну закуску. Якщо плануєте пікнік, то з цього матеріалу дізнаєтеся, як вигідно до нього підготуватися.

Секрети смачного сала, вареного в пакеті

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Хочете справді смачну закуску, то вибирайте тільки свіже сало . Любите, щоби було м'ясо, то потрібно брати грудинку. Обов'язково перед приготуванням протріть сало серветками.

Шматок сала можна розрізати на великі шматки, а можна скрутити в рулет, зав'язавши його ниткою.

Спеції можуть бути будь-які, все залежить від особистих смаків. Але базовий набір – сіль, перець мелений і горошком, лаврове листя.

Важливо, щоб сіль була крупного помелу і її потрібно класти стільки, як того вимагає рецепт. Досолювати вже зварене сало – не смачно.

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Добре, якщо сало полежить у спеціях кілька годин, за цей час вони добре його просочать. Для варіння беріть велику каструлю.

Адже сало потрібно варити на слабкому кипінні і довго, а зробити це можна тільки в глибокій ємності. Щоби пакет під час варіння не розкрився, прикріпіть його до країв каструлі прищіпкою.

Після того, як сало звариться, а на це треба 2 години, воно має охолонути у воді. Потім помістіть його в прохолодне місце, щоб сало настоялося. Зберігати варене сало потрібно у фользі.

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Сало в пакеті – рецепт

Варене сало
Варене сало / Фото: instagram.com/lidanikolaivna/

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Інгредієнти

  • Сало – 600 г
  • Паприка – 3 ст. л.
  • Сіль грубого помелу – 2 ст. л.
  • Чорний, червоний перець – за смаком
  • Духмяний перець – 10 горошин
  • Часник – 3 зуб.
  • Лаврове листя – 5 шт.

Спосіб приготування

  1. З'єднати всі спеції і обтерти ними сало. Помістити в пакет для варіння і залишити маринуватися мінімум 1 годину.
  2. Покласти сало у велику каструлю, залити водою і варити після закипання ще 2 години, періодично перевертаючи. Варити треба на слабкому вогні.
  3. Після сало має охолонути у воді. Коли сало повністю охолоне, дістати з пакета і загорнути у фольгу.

До сала можна подати салат з огірків, засолених експрес-методом. Як його приготувати – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати свинину смачно і щоб нічого не зіпсувати.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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