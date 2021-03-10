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Рожеві млинці: оригінальний рецепт Григорія Германа до Масниці

Сьогодні, 16:51

Подавати такі млинці найкраще до оселедця

В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман ділиться найкращими стравами і кулінарними лайфхаками. Спеціально до Масниці ведучий програми "Ранок з Україною" підготував особливий рецепт млинців з буряка, ідеальним доповненням яких є оселедець. Візьміть цей рецепт на озброєння і прикрасьте такими млинцями святковий стіл на Масницю. А щоб ця Масниця запам'яталася надовго, зробіть собі або своїм друзям подарунок. Цікаві варіанти яких знайдете в нашому березневому календарі.

Для приготування рожевих млинців за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Відварений буряк – 1 шт.
  • Молоко – 120 мл
  • Борошно – 100 г
  • Мак – 2 ч. л.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Крем-сир – 200 г
  • Яйця перепелині (або курячі) – 2 шт.
  • Рожева цибуля – 1 шт.
  • Оселедець – 1 шт.
  • Оцет – 2 ст. л.
  • Кріп і сіль

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Спосіб приготування

  1. Відварний буряк очистити, нарізати і перебити в блендері. Пересипати перебитий буряк у миску, додати частину молока і мак, ретельно перемішати.
  2. Ввести борошно, влити молоко та олію і замісити тісто за допомогою міксера. Посолити суміш. Смажити млинці на сковороді.
  3. Цибулю нарізати півкільцями і залити оцтом, бажано якимось смачним, наприклад, винним. Подрібнити зелень і додати її до крем-сиру, влити трохи олії та ретельно перемішати. Оселедець розібрати на філе, очистити від кісточок і нарізати смужками. Почистити яйця і розрізати їх навпіл.
  4. Викласти млинці на тарілку і прикрасити начинкою – викласти крем-сир, оселедець, яйця і мариновану цибулю, зверху посипати дрібкою подрібненого кропу.

Тут знайдете ще 3 рецепта різнокольорових млинців.

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