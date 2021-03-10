Рожеві млинці: оригінальний рецепт Григорія Германа до Масниці

Подавати такі млинці найкраще до оселедця

В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман ділиться найкращими стравами і кулінарними лайфхаками. Спеціально до Масниці ведучий програми "Ранок з Україною" підготував особливий рецепт млинців з буряка, ідеальним доповненням яких є оселедець. Візьміть цей рецепт на озброєння і прикрасьте такими млинцями святковий стіл на Масницю. А щоб ця Масниця запам'яталася надовго, зробіть собі або своїм друзям подарунок. Цікаві варіанти яких знайдете в нашому березневому календарі.

Для приготування рожевих млинців за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Відварений буряк – 1 шт.

Молоко – 120 мл

Борошно – 100 г

Мак – 2 ч. л.

Олія – 2 ст. л.

Крем-сир – 200 г

Яйця перепелині (або курячі) – 2 шт.

Рожева цибуля – 1 шт.

Оселедець – 1 шт.

Оцет – 2 ст. л.

Кріп і сіль

Спосіб приготування

Відварний буряк очистити, нарізати і перебити в блендері. Пересипати перебитий буряк у миску, додати частину молока і мак, ретельно перемішати. Ввести борошно, влити молоко та олію і замісити тісто за допомогою міксера. Посолити суміш. Смажити млинці на сковороді. Цибулю нарізати півкільцями і залити оцтом, бажано якимось смачним, наприклад, винним. Подрібнити зелень і додати її до крем-сиру, влити трохи олії та ретельно перемішати. Оселедець розібрати на філе, очистити від кісточок і нарізати смужками. Почистити яйця і розрізати їх навпіл. Викласти млинці на тарілку і прикрасити начинкою – викласти крем-сир, оселедець, яйця і мариновану цибулю, зверху посипати дрібкою подрібненого кропу.

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