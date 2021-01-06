Різдвяне меню від Євгена Клопотенка: 3 святкових страви

Готуємо марокканський салат, цвітну капусту із соусом з тахіні та різдвяний кекс

До різдвяного меню потрібно підходити з особливою відповідальністю. По-перше, на столі мають стояти страви з м'яса і оригінальна та смачна випічка. По-друге, треба не забути про салати і закуски. А допоможе нам у цьому Євген Клопотенко. Кулінар пропонує приготувати на Різдво марокканський салат, цвітну капусту зі смачним соусом і спекти кекс. Подробиці – нижче.

Фото: Євген Клопотенко

Марокканський салат

"Марокканський салат з квасолею і апельсинами – це мій варіант популярної африканської закуски, який прикрасить різдвяний стіл. Причому варіантів цього салату дуже багато і скрізь зустрічаються найрізноманітніші інгредієнти. Але мені здалося, що цей варіант найцікавіший. Червона квасоля в поєднанні з цитрусами та маслинами створює незвичайний і дуже пікантний смак. Цей легкий і швидкий салат чудово підійде як для вегетаріанцям, так і для любителів екзотики", – каже Євген Клопотенко.

Що нам знадобиться

1 шт. – апельсин

150 г – червона квасоля (консервована)

1 шт. – лимон

1 шт. – болгарський перець

10 шт. – маслини (без кісточок)

1 шт. – кримська цибуля

2 гілочки – м'ята

1-2 ст. л. – оливкова олія

чорний перець (мелений), сіль – за смаком

Спосіб приготування

Апельсин розрізати навпіл. З однієї частини зніміть цедру. Зніміть тільки верхню частину, без білого шару, інакше гіркота зіпсує смак салату. Дольки апельсина очистіть від плівок. У вас має залишитися тільки чисте апельсинове філе. Цибулю і перець наріжте кубиками, а маслини – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець і маслини, додайте квасолю. Приготуйте соус. Змішати виделкою сік лимона і половину апельсина з оливковою олією, заправте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.

Цвітна капуста із соусом з тахіні

"Цвітна капуста прекрасна сама по собі, а якщо додати до неї якийсь цікавий соус, вийде просто божественно. Я вирішив приготувати цвітну капусту із соусом з тахини, який часто використовується в стравах східної кухні. На мою думку, це поєднання є ідеальним".

Що нам знадобиться

1 головка – цвітна капуста (невелика капуста)

0,5 ч. Л. – сухі прованські трави

1 ст. л. – олія

2 ст. л. – паста тахіні

1 ст. л. – мед

1 ст. л. – лимонний сік

сіль, перець – за смаком

Як приготувати

Головку цвітної капусти добре промийте та висушіть. Розріжте капусту вздовж навпіл, потім наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Потім за допомогою ножа відокремте суцвіття капусти від качана. Розігрійте сковороду з 1 ст. л. олії. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з двох боківн, посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч.л. ароматних сухих трав. Для приготування соусу змішайте пасту тахіні (2 ст. л.) з 1 ст. л меду. Додайте лимонний сік (1 ст. л.) і добре перемішайте. Якщо ви захочете зробити соус рідшим, додайте трохи теплої води і перемішайте. При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.

Різдвяний кекс

"Яке ж Різдво без неймовірного аромату випічки? Саме тому сьогодні я приготував для вас простий рецепт різдвяного кексу з родзинками і апельсиновою цедрою. Невеликий секрет криється в тому, що я використовував одразу два види борошна, це надає випічці трохи оригінальності й новизни. Такий кекс стане ідеальним частуванням для всієї родини не тільки на свята, а й щодня", – каже Євген Клопотенко.

Що нам знадобиться

150 г – кукурудзяне борошно

200 г – борошно пшеничне (+2 ст. л. для дріжджів)

200 мл – молоко

25 г – дріжджі

1 ч. л. – цукор ванільний

125 г – цукор

1 шт. – яйце

50 мл – олія

1 шт. – апельсин

100 г – родзинки

30 мл – ром (або коньяк)

1 щіпка – сіль

цукрова пудра, волоські горіхи – за смаком

Спосіб приготування

У теплому молоці (200 мл) розчинити дріжджі (25 г), додайте 2 ст. л. цукру і 2 ст. л. пшеничного борошна. Температура молока має бути не більше 38 градусів, інакше дріжджі можуть загинути і ваше тісто не підніметься. Все перемішайте до однорідності і залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі почали свою роботу. За цей час з'явиться дріжджова "шапочка". Родзинки (100 г) замочіть в 30 мл рому або коньяку. У мисці змішайте два види борошна – 150 г кукурудзяного борошна і 200 г пшеничного, додайте цукор, що залишився, 1 ч. л. ванільного цукру і дрібку солі. Потім додайте яйце і 50 мл олії. Додайте дріжджову суміш. Замішайте дуже м'яке однорідне тісто. Залиште тісто для підйому в теплому місці без протягів на 1 годину. За цей час воно має збільшитися в обсязі вдічі-втричі. Обімніть тісто і додайте замочені родзинки. Натріть в тісто цедру одного апельсина. Акуратно вимішайте тісто, щоб родзинки та цедра рівномірно в ньому розподілилися. Форму змастіть олією і викладіть у неї тісто. Залиште на 30 хвилин у формі, щоб тісто ще трохи підійшло. Випікайте в печі, розігрітій до 180 градусів, упродовж 35-40 хвилин. Готовий кекс посипте цукровою пудрою і прикрасьте волоськими горіхами (за бажанням).

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