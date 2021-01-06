Різдвяне меню від Євгена Клопотенка: 3 святкових страви
Готуємо марокканський салат, цвітну капусту із соусом з тахіні та різдвяний кекс
До різдвяного меню потрібно підходити з особливою відповідальністю. По-перше, на столі мають стояти страви з м'яса і оригінальна та смачна випічка. По-друге, треба не забути про салати і закуски. А допоможе нам у цьому Євген Клопотенко. Кулінар пропонує приготувати на Різдво марокканський салат, цвітну капусту зі смачним соусом і спекти кекс. Подробиці – нижче.
"Марокканський салат з квасолею і апельсинами – це мій варіант популярної африканської закуски, який прикрасить різдвяний стіл. Причому варіантів цього салату дуже багато і скрізь зустрічаються найрізноманітніші інгредієнти. Але мені здалося, що цей варіант найцікавіший. Червона квасоля в поєднанні з цитрусами та маслинами створює незвичайний і дуже пікантний смак. Цей легкий і швидкий салат чудово підійде як для вегетаріанцям, так і для любителів екзотики", – каже Євген Клопотенко.
Що нам знадобиться
- 1 шт. – апельсин
- 150 г – червона квасоля (консервована)
- 1 шт. – лимон
- 1 шт. – болгарський перець
- 10 шт. – маслини (без кісточок)
- 1 шт. – кримська цибуля
- 2 гілочки – м'ята
- 1-2 ст. л. – оливкова олія
- чорний перець (мелений), сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Апельсин розрізати навпіл. З однієї частини зніміть цедру. Зніміть тільки верхню частину, без білого шару, інакше гіркота зіпсує смак салату. Дольки апельсина очистіть від плівок. У вас має залишитися тільки чисте апельсинове філе.
- Цибулю і перець наріжте кубиками, а маслини – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець і маслини, додайте квасолю.
- Приготуйте соус. Змішати виделкою сік лимона і половину апельсина з оливковою олією, заправте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.
"Цвітна капуста прекрасна сама по собі, а якщо додати до неї якийсь цікавий соус, вийде просто божественно. Я вирішив приготувати цвітну капусту із соусом з тахини, який часто використовується в стравах східної кухні. На мою думку, це поєднання є ідеальним".
Що нам знадобиться
- 1 головка – цвітна капуста (невелика капуста)
- 0,5 ч. Л. – сухі прованські трави
- 1 ст. л. – олія
- 2 ст. л. – паста тахіні
- 1 ст. л. – мед
- 1 ст. л. – лимонний сік
- сіль, перець – за смаком
Як приготувати
- Головку цвітної капусти добре промийте та висушіть. Розріжте капусту вздовж навпіл, потім наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Потім за допомогою ножа відокремте суцвіття капусти від качана.
- Розігрійте сковороду з 1 ст. л. олії. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з двох боківн, посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч.л. ароматних сухих трав.
- Для приготування соусу змішайте пасту тахіні (2 ст. л.) з 1 ст. л меду. Додайте лимонний сік (1 ст. л.) і добре перемішайте. Якщо ви захочете зробити соус рідшим, додайте трохи теплої води і перемішайте.
- При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.
"Яке ж Різдво без неймовірного аромату випічки? Саме тому сьогодні я приготував для вас простий рецепт різдвяного кексу з родзинками і апельсиновою цедрою. Невеликий секрет криється в тому, що я використовував одразу два види борошна, це надає випічці трохи оригінальності й новизни. Такий кекс стане ідеальним частуванням для всієї родини не тільки на свята, а й щодня", – каже Євген Клопотенко.
Що нам знадобиться
- 150 г – кукурудзяне борошно
- 200 г – борошно пшеничне (+2 ст. л. для дріжджів)
- 200 мл – молоко
- 25 г – дріжджі
- 1 ч. л. – цукор ванільний
- 125 г – цукор
- 1 шт. – яйце
- 50 мл – олія
- 1 шт. – апельсин
- 100 г – родзинки
- 30 мл – ром (або коньяк)
- 1 щіпка – сіль
- цукрова пудра, волоські горіхи – за смаком
Спосіб приготування
- У теплому молоці (200 мл) розчинити дріжджі (25 г), додайте 2 ст. л. цукру і 2 ст. л. пшеничного борошна. Температура молока має бути не більше 38 градусів, інакше дріжджі можуть загинути і ваше тісто не підніметься. Все перемішайте до однорідності і залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі почали свою роботу. За цей час з'явиться дріжджова "шапочка". Родзинки (100 г) замочіть в 30 мл рому або коньяку.
- У мисці змішайте два види борошна – 150 г кукурудзяного борошна і 200 г пшеничного, додайте цукор, що залишився, 1 ч. л. ванільного цукру і дрібку солі. Потім додайте яйце і 50 мл олії.
- Додайте дріжджову суміш. Замішайте дуже м'яке однорідне тісто.
- Залиште тісто для підйому в теплому місці без протягів на 1 годину. За цей час воно має збільшитися в обсязі вдічі-втричі.
- Обімніть тісто і додайте замочені родзинки. Натріть в тісто цедру одного апельсина. Акуратно вимішайте тісто, щоб родзинки та цедра рівномірно в ньому розподілилися.
- Форму змастіть олією і викладіть у неї тісто. Залиште на 30 хвилин у формі, щоб тісто ще трохи підійшло. Випікайте в печі, розігрітій до 180 градусів, упродовж 35-40 хвилин. Готовий кекс посипте цукровою пудрою і прикрасьте волоськими горіхами (за бажанням).
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