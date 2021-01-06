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Різдвяне меню від Євгена Клопотенка: 3 святкових страви

Сьогодні, 17:03

Готуємо марокканський салат, цвітну капусту із соусом з тахіні та різдвяний кекс

До різдвяного меню потрібно підходити з особливою відповідальністю. По-перше, на столі мають стояти страви з м'яса і оригінальна та смачна випічка. По-друге, треба не забути про салати і закуски. А допоможе нам у цьому Євген Клопотенко. Кулінар пропонує приготувати на Різдво марокканський салат, цвітну капусту зі смачним соусом і спекти кекс. Подробиці – нижче.

Фото: Євген Клопотенко

Марокканський салат

"Марокканський салат з квасолею і апельсинами – це мій варіант популярної африканської закуски, який прикрасить різдвяний стіл. Причому варіантів цього салату дуже багато і скрізь зустрічаються найрізноманітніші інгредієнти. Але мені здалося, що цей варіант найцікавіший. Червона квасоля в поєднанні з цитрусами та маслинами створює незвичайний і дуже пікантний смак. Цей легкий і швидкий салат чудово підійде як для вегетаріанцям, так і для любителів екзотики", – каже Євген Клопотенко.

Що нам знадобиться

  • 1 шт. – апельсин
  • 150 г – червона квасоля (консервована)
  • 1 шт. – лимон
  • 1 шт. – болгарський перець
  • 10 шт. – маслини (без кісточок)
  • 1 шт. – кримська цибуля
  • 2 гілочки – м'ята
  • 1-2 ст. л. – оливкова олія
  • чорний перець (мелений), сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Апельсин розрізати навпіл. З однієї частини зніміть цедру. Зніміть тільки верхню частину, без білого шару, інакше гіркота зіпсує смак салату. Дольки апельсина очистіть від плівок. У вас має залишитися тільки чисте апельсинове філе.
  2. Цибулю і перець наріжте кубиками, а маслини – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець і маслини, додайте квасолю.
  3. Приготуйте соус. Змішати виделкою сік лимона і половину апельсина з оливковою олією, заправте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.

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Цвітна капуста із соусом з тахіні

"Цвітна капуста прекрасна сама по собі, а якщо додати до неї якийсь цікавий соус, вийде просто божественно. Я вирішив приготувати цвітну капусту із соусом з тахини, який часто використовується в стравах східної кухні. На мою думку, це поєднання є ідеальним".

Що нам знадобиться

  • 1 головка – цвітна капуста (невелика капуста)
  • 0,5 ч. Л. – сухі прованські трави
  • 1 ст. л. – олія
  • 2 ст. л. – паста тахіні
  • 1 ст. л. – мед
  • 1 ст. л. – лимонний сік
  • сіль, перець – за смаком

Як приготувати

  1. Головку цвітної капусти добре промийте та висушіть. Розріжте капусту вздовж навпіл, потім наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Потім за допомогою ножа відокремте суцвіття капусти від качана.
  2. Розігрійте сковороду з 1 ст. л. олії. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з двох боківн, посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч.л. ароматних сухих трав.
  3. Для приготування соусу змішайте пасту тахіні (2 ст. л.) з 1 ст. л меду. Додайте лимонний сік (1 ст. л.) і добре перемішайте. Якщо ви захочете зробити соус рідшим, додайте трохи теплої води і перемішайте.
  4. При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.

Різдвяний кекс

"Яке ж Різдво без неймовірного аромату випічки? Саме тому сьогодні я приготував для вас простий рецепт різдвяного кексу з родзинками і апельсиновою цедрою. Невеликий секрет криється в тому, що я використовував одразу два види борошна, це надає випічці трохи оригінальності й новизни. Такий кекс стане ідеальним частуванням для всієї родини не тільки на свята, а й щодня", – каже Євген Клопотенко.

Що нам знадобиться

  • 150 г – кукурудзяне борошно
  • 200 г – борошно пшеничне (+2 ст. л. для дріжджів)
  • 200 мл – молоко
  • 25 г – дріжджі
  • 1 ч. л. – цукор ванільний
  • 125 г – цукор
  • 1 шт. – яйце
  • 50 мл – олія
  • 1 шт. – апельсин
  • 100 г – родзинки
  • 30 мл – ром (або коньяк)
  • 1 щіпка – сіль
  • цукрова пудра, волоські горіхи – за смаком

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці (200 мл) розчинити дріжджі (25 г), додайте 2 ст. л. цукру і 2 ст. л. пшеничного борошна. Температура молока має бути не більше 38 градусів, інакше дріжджі можуть загинути і ваше тісто не підніметься. Все перемішайте до однорідності і залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі почали свою роботу. За цей час з'явиться дріжджова "шапочка". Родзинки (100 г) замочіть в 30 мл рому або коньяку.
  2. У мисці змішайте два види борошна – 150 г кукурудзяного борошна і 200 г пшеничного, додайте цукор, що залишився, 1 ч. л. ванільного цукру і дрібку солі. Потім додайте яйце і 50 мл олії.
  3. Додайте дріжджову суміш. Замішайте дуже м'яке однорідне тісто.
  4. Залиште тісто для підйому в теплому місці без протягів на 1 годину. За цей час воно має збільшитися в обсязі вдічі-втричі.
  5. Обімніть тісто і додайте замочені родзинки. Натріть в тісто цедру одного апельсина. Акуратно вимішайте тісто, щоб родзинки та цедра рівномірно в ньому розподілилися.
  6. Форму змастіть олією і викладіть у неї тісто. Залиште на 30 хвилин у формі, щоб тісто ще трохи підійшло. Випікайте в печі, розігрітій до 180 градусів, упродовж 35-40 хвилин. Готовий кекс посипте цукровою пудрою і прикрасьте волоськими горіхами (за бажанням).

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