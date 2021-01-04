Романтична вечеря на Різдво: рецепти оригінальних страв для двох
Не бійтеся сміливо експериментувати і смачно дивувати
Різдво – дивовижне свято, навіть чарівне. Цього свята заведено дивувати гостей смачними м'ясними стравами і оригінальною випічкою. Ну а коли у вас є друга половинка і Різдво ви плануєте святкувати удвох, то й постаратися треба неабияк. Нижче знайдете оригінальні рецепти смачних різдвяних страв для двох.
Салат з креветками, кальмарами, оливками і кукурудзою
Інгредієнти
- 200 г – пекінської капусти
- 3 яйця
- 180 г – консервованих кальмарів
- 150 г – креветок (відварені)
- 400 г – кукурудзи
- 80 г – оливок
- 8 шт. – помідорів чері
- майонез
- зелень петрушки
Спосіб приготування
- Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити, нарізати соломкою.
- Помідори чері вимити, обсушити, розрізати на чотири частини.
- З кальмарів, оливок і кукурудзи злити рідину, оливки розрізати навпіл, кальмари нарізати невеликими шматочками.
- Пекінську капусту вимити, обсушити, нарізати тонкою соломкою.
- Петрушку вимити, обсушити, розібрати на листя або дрібно нарізати.
- У салатнику змішати кукурудзу, кальмари, креветки, оливки, помідори черрі, пекінську капусту і яйця, перемішати, заправити салат майонезом, ще раз добре перемішати і прикрасити зеленню петрушки.
Салат Цезар"
Інгредієнти
- куряча грудка
- 200 г – пекінська капуста
- 50 г – сир твердий
- 20 г – сухарики
- 2 шт. – помідори
для соусу
- майонез, часник, зелень, сік лимона
Спосіб приготування
- Курку відварити і злегка обсмажити до золотистого кольору.
- Нарізати капусту тонкими смужками.
- Нарізати помідори невеликими шматочками.
- Сир натерти на дрібній тертці.
- Розібрати курку на невеликі шматочки (уздовж волокон).
- Приготувати соус: в блендері подрібнити майонез з парою зубчиків часнику, зеленню і декількома краплями лимона до однорідного стану. Скорегувати на лимонний сік.
- Салат не заправляти. Соус подавати окремо.
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Курчата, фаршировані булгуром і білими грибами
Інгредієнти
- 2 – курчати
- 100-150 г – булгура
- 100 г – білих грибів/печериць
- 250 г – цибулі
- 7-10 ст. л – сметани
- 1 ч.л – аджики
- 200 мл – вершків 10% -20%
- орегано, сіль, перець
⠀ Спосіб приготування
- Курчат помити, обсушити паперовими рушниками і замаринувати в сметані та аджиці на кілька годин (для м'якості і ніжності м'яса. Натерти сіллю і перцем.
- Булгур відварити на 3-4 хвилини менше, ніж вказано на упаковці.
- Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії, додати дрібно нарізані гриби, смажити до випаровування всієї рідини. Посолити, поперчити, додати спеції за смаком.
- Половину грибів перемішати з булгуром, начинити курчат і закріпити зубочисткою.
- Випікати 30 хв за 180 гадусів.
- До грибів, що залишилися, додати вершки та орегано за смаком. Вершки довести до кипіння і кип'ятити 3 хвилини. Отриману масу пробити блендером.
- Полити соусом готових курчат.
Свиняча грудинка з капустяно-яблучною начинкою
Інгредієнти
- 800 г – свиняча грудинка
- 400 г – капуста
- 5 шт. – яблука зелені
- 1 ст. л – вершкове масло
- 1 шт. – цибуля ріпчаста
- сіль, перець – за смаком
.
Спосіб приготування
- У м'ясі між ребрами і м'якоттю зробити надріз – кишеня для начинки. Капусту нарізати соломкою, перетерти з сіллю, сік злити.
- Яблука дрібно нарізати, змішати з капустою, додати трохи підігріте вершкове масло, перець, перемішати. Начинку укласти в кишеню грудинки, скріпити зубочистками розріз.
- Укласти в форму для запікання, зверху викласти порізану цибулину, влити 3-5 столових ложок води. Поставити в піч на 1,5 години за температури 180 градусів.
Десерт "Зимова вишня"
Для бісквіта
- 200 г – пшеничне борошно
- 140 г – цукор
- 3 шт. – яйця
- 135 мл – молоко
- 45 г – масло вершкове
- 2 ч. л – розпушувач
- 1 ч. л – ванілін
- дрібка солі
Для крему
- 200 г – вершки не менше 31%
- 170 г – маскарпоне
- 200 г – м'який сир
- 100-150 г – цукрова пудра
- 1 стакан – вишня консервована або заморожена
Спосіб приготування
- Піч розігріти до 180-200 градусів.
- Борошно змішати з розпушувачем і сіллю.
- На водяній бані розтопити масло в молоці.
- Яйця з цукром збити до пишної маси, додати ванілін, молочно-масляну суміш і борошняну суміш. Акуратно перемішати.
- Змастити форму (18-20 см) маслом і викласти тісто. Випікати приблизно 30-40 хв.
- Готовий корж загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на ніч.
- Сир, якщо він з рідиною, перекласти в марлю і залишити стікати в холодильнику на ніч, так крем буде густим. Збити міксером всі інгредієнти для крему до однорідності.
- Розрізати бісквіт на 2-3 частини. Кожен корж промазати кремом і перекласти вишнею.
- Зверху обмазати кремом і прикрасити також вишнею.
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