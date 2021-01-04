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Романтична вечеря на Різдво: рецепти оригінальних страв для двох

4 січня, 16:13

Не бійтеся сміливо експериментувати і смачно дивувати

Різдво – дивовижне свято, навіть чарівне. Цього свята заведено дивувати гостей смачними м'ясними стравами і оригінальною випічкою. Ну а коли у вас є друга половинка і Різдво ви плануєте святкувати удвох, то й постаратися треба неабияк. Нижче знайдете оригінальні рецепти смачних різдвяних страв для двох.

Салат з креветками, кальмарами, оливками і кукурудзою

Фото: instagram.com/foood_day/


Інгредієнти

  • 200 г – пекінської капусти
  • 3 яйця
  • 180 г – консервованих кальмарів
  • 150 г – креветок (відварені)
  • 400 г – кукурудзи
  • 80 г – оливок
  • 8 шт. – помідорів чері
  • майонез
  • зелень петрушки


Спосіб приготування

  1. Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити, нарізати соломкою.
  2. Помідори чері вимити, обсушити, розрізати на чотири частини.
  3. З кальмарів, оливок і кукурудзи злити рідину, оливки розрізати навпіл, кальмари нарізати невеликими шматочками.
  4. Пекінську капусту вимити, обсушити, нарізати тонкою соломкою.
  5. Петрушку вимити, обсушити, розібрати на листя або дрібно нарізати.
  6. У салатнику змішати кукурудзу, кальмари, креветки, оливки, помідори черрі, пекінську капусту і яйця, перемішати, заправити салат майонезом, ще раз добре перемішати і прикрасити зеленню петрушки.

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Салат Цезар"

Фото: instagram.com/insta_culinar1/

Інгредієнти

  • куряча грудка
  • 200 г – пекінська капуста
  • 50 г – сир твердий
  • 20 г – сухарики
  • 2 шт. – помідори

для соусу

  • майонез, часник, зелень, сік лимона


Спосіб приготування

  1. Курку відварити і злегка обсмажити до золотистого кольору.
  2. Нарізати капусту тонкими смужками.
  3. Нарізати помідори невеликими шматочками.
  4. Сир натерти на дрібній тертці.
  5. Розібрати курку на невеликі шматочки (уздовж волокон).
  6. Приготувати соус: в блендері подрібнити майонез з парою зубчиків часнику, зеленню і декількома краплями лимона до однорідного стану. Скорегувати на лимонний сік.
  7. Салат не заправляти. Соус подавати окремо.

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Курчата, фаршировані булгуром і білими грибами

Фото: instagram.com/valeryvaseneva/


Інгредієнти

  • 2 – курчати
  • 100-150 г – булгура
  • 100 г – білих грибів/печериць
  • 250 г – цибулі
  • 7-10 ст. л – сметани
  • 1 ч.л – аджики
  • 200 мл – вершків 10% -20%
  • орегано, сіль, перець

⠀ Спосіб приготування

  1. Курчат помити, обсушити паперовими рушниками і замаринувати в сметані та аджиці на кілька годин (для м'якості і ніжності м'яса. Натерти сіллю і перцем.
  2. Булгур відварити на 3-4 хвилини менше, ніж вказано на упаковці.
  3. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії, додати дрібно нарізані гриби, смажити до випаровування всієї рідини. Посолити, поперчити, додати спеції за смаком.
  4. Половину грибів перемішати з булгуром, начинити курчат і закріпити зубочисткою.
  5. Випікати 30 хв за 180 гадусів.
  6. До грибів, що залишилися, додати вершки та орегано за смаком. Вершки довести до кипіння і кип'ятити 3 хвилини. Отриману масу пробити блендером.
  7. Полити соусом готових курчат.

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Свиняча грудинка з капустяно-яблучною начинкою

Фото: instagram.com/duzhina.ru

Інгредієнти

  • 800 г – свиняча грудинка
  • 400 г – капуста
  • 5 шт. – яблука зелені
  • 1 ст. л – вершкове масло
  • 1 шт. – цибуля ріпчаста
  • сіль, перець – за смаком

.
Спосіб приготування

  1. У м'ясі між ребрами і м'якоттю зробити надріз – кишеня для начинки. Капусту нарізати соломкою, перетерти з сіллю, сік злити.
  2. Яблука дрібно нарізати, змішати з капустою, додати трохи підігріте вершкове масло, перець, перемішати. Начинку укласти в кишеню грудинки, скріпити зубочистками розріз.
  3. Укласти в форму для запікання, зверху викласти порізану цибулину, влити 3-5 столових ложок води. Поставити в піч на 1,5 години за температури 180 градусів.

Десерт "Зимова вишня"

Фото: instagram.com/rinetta1982

Для бісквіта

  • 200 г – пшеничне борошно
  • 140 г – цукор
  • 3 шт. – яйця
  • 135 мл – молоко
  • 45 г – масло вершкове
  • 2 ч. л – розпушувач
  • 1 ч. л – ванілін
  • дрібка солі


Для крему

  • 200 г – вершки не менше 31%
  • 170 г – маскарпоне
  • 200 г – м'який сир
  • 100-150 г – цукрова пудра
  • 1 стакан – вишня консервована або заморожена

Спосіб приготування

  1. Піч розігріти до 180-200 градусів.
  2. Борошно змішати з розпушувачем і сіллю.
  3. На водяній бані розтопити масло в молоці.
  4. Яйця з цукром збити до пишної маси, додати ванілін, молочно-масляну суміш і борошняну суміш. Акуратно перемішати.
  5. Змастити форму (18-20 см) маслом і викласти тісто. Випікати приблизно 30-40 хв.
  6. Готовий корж загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на ніч.
  7. Сир, якщо він з рідиною, перекласти в марлю і залишити стікати в холодильнику на ніч, так крем буде густим. Збити міксером всі інгредієнти для крему до однорідності.
  8. Розрізати бісквіт на 2-3 частини. Кожен корж промазати кремом і перекласти вишнею.
  9. Зверху обмазати кремом і прикрасити також вишнею.

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