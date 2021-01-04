Романтична вечеря на Різдво: рецепти оригінальних страв для двох

Не бійтеся сміливо експериментувати і смачно дивувати

Різдво – дивовижне свято, навіть чарівне. Цього свята заведено дивувати гостей смачними м'ясними стравами і оригінальною випічкою. Ну а коли у вас є друга половинка і Різдво ви плануєте святкувати удвох, то й постаратися треба неабияк. Нижче знайдете оригінальні рецепти смачних різдвяних страв для двох.

Салат з креветками, кальмарами, оливками і кукурудзою

Фото: instagram.com/foood_day/



Інгредієнти

200 г – пекінської капусти

3 яйця

180 г – консервованих кальмарів

150 г – креветок (відварені)

400 г – кукурудзи

80 г – оливок

8 шт. – помідорів чері

майонез

зелень петрушки



Спосіб приготування

Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити, нарізати соломкою. Помідори чері вимити, обсушити, розрізати на чотири частини. З кальмарів, оливок і кукурудзи злити рідину, оливки розрізати навпіл, кальмари нарізати невеликими шматочками. Пекінську капусту вимити, обсушити, нарізати тонкою соломкою. Петрушку вимити, обсушити, розібрати на листя або дрібно нарізати. У салатнику змішати кукурудзу, кальмари, креветки, оливки, помідори черрі, пекінську капусту і яйця, перемішати, заправити салат майонезом, ще раз добре перемішати і прикрасити зеленню петрушки.

Салат Цезар"

Фото: instagram.com/insta_culinar1/

Інгредієнти

куряча грудка

200 г – пекінська капуста

50 г – сир твердий

20 г – сухарики

2 шт. – помідори

для соусу

майонез, часник, зелень, сік лимона



Спосіб приготування

Курку відварити і злегка обсмажити до золотистого кольору. Нарізати капусту тонкими смужками. Нарізати помідори невеликими шматочками. Сир натерти на дрібній тертці. Розібрати курку на невеликі шматочки (уздовж волокон). Приготувати соус: в блендері подрібнити майонез з парою зубчиків часнику, зеленню і декількома краплями лимона до однорідного стану. Скорегувати на лимонний сік. Салат не заправляти. Соус подавати окремо.

Курчата, фаршировані булгуром і білими грибами

Фото: instagram.com/valeryvaseneva/



Інгредієнти

2 – курчати

100-150 г – булгура

100 г – білих грибів/печериць

250 г – цибулі

7-10 ст. л – сметани

1 ч.л – аджики

200 мл – вершків 10% -20%

орегано, сіль, перець

⠀ Спосіб приготування

Курчат помити, обсушити паперовими рушниками і замаринувати в сметані та аджиці на кілька годин (для м'якості і ніжності м'яса. Натерти сіллю і перцем. Булгур відварити на 3-4 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії, додати дрібно нарізані гриби, смажити до випаровування всієї рідини. Посолити, поперчити, додати спеції за смаком. Половину грибів перемішати з булгуром, начинити курчат і закріпити зубочисткою. Випікати 30 хв за 180 гадусів. До грибів, що залишилися, додати вершки та орегано за смаком. Вершки довести до кипіння і кип'ятити 3 хвилини. Отриману масу пробити блендером. Полити соусом готових курчат.

Свиняча грудинка з капустяно-яблучною начинкою

Фото: instagram.com/duzhina.ru

Інгредієнти

800 г – свиняча грудинка

400 г – капуста

5 шт. – яблука зелені

1 ст. л – вершкове масло

1 шт. – цибуля ріпчаста

сіль, перець – за смаком

.

Спосіб приготування

У м'ясі між ребрами і м'якоттю зробити надріз – кишеня для начинки. Капусту нарізати соломкою, перетерти з сіллю, сік злити. Яблука дрібно нарізати, змішати з капустою, додати трохи підігріте вершкове масло, перець, перемішати. Начинку укласти в кишеню грудинки, скріпити зубочистками розріз. Укласти в форму для запікання, зверху викласти порізану цибулину, влити 3-5 столових ложок води. Поставити в піч на 1,5 години за температури 180 градусів.

Десерт "Зимова вишня"

Фото: instagram.com/rinetta1982

Для бісквіта

200 г – пшеничне борошно

140 г – цукор

3 шт. – яйця

135 мл – молоко

45 г – масло вершкове

2 ч. л – розпушувач

1 ч. л – ванілін

дрібка солі



Для крему

200 г – вершки не менше 31%

170 г – маскарпоне

200 г – м'який сир

100-150 г – цукрова пудра

1 стакан – вишня консервована або заморожена

Спосіб приготування

Піч розігріти до 180-200 градусів. Борошно змішати з розпушувачем і сіллю. На водяній бані розтопити масло в молоці. Яйця з цукром збити до пишної маси, додати ванілін, молочно-масляну суміш і борошняну суміш. Акуратно перемішати. Змастити форму (18-20 см) маслом і викласти тісто. Випікати приблизно 30-40 хв. Готовий корж загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на ніч. Сир, якщо він з рідиною, перекласти в марлю і залишити стікати в холодильнику на ніч, так крем буде густим. Збити міксером всі інгредієнти для крему до однорідності. Розрізати бісквіт на 2-3 частини. Кожен корж промазати кремом і перекласти вишнею. Зверху обмазати кремом і прикрасити також вишнею.

Тут знайдете ще 7 рецептів страв на Різдво.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися