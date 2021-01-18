Роли зі скумбрією: рецепт оригінальної закуски від Григорія Германа

Екзотичного в цих ролах – хіба що норі та васабі

Якщо ви любите салати з морепродуктів і та стравами з риби, то оригінальна закуска – роли зі скумбрією – теж стануть вам до душі. Саме це закуску приготував телеведучий Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною". "Є така думка, що суші – це щось дуже дороге і екзотичне. Однак з самого екзотичного тут, мабуть, лише норі і васабі – японський хрін. Беріть рецепт на озброєння, готуйте, пробуйте і насолоджуйтеся життям! " – коментує Григорій Герман

Роли за рецептому Григорія Германа

Фото: instagram.com/demidovaess

Інгредієнти

Рис для суші – 300 г

Винний оцет – 1 ст. л.

Норі – 4 шт.

Авокадо – 1 шт.

Слабосолона скумбрія – 1 шт.

Огірок – 2 шт.

Ікра тріски – 1 бляшанка

Соєвий соус, васабі, імбир

Цукор і сіль

Спосіб приготування

Рис добре промити – 3 або 4 рази в холодній воді до того стану, доки вода не стане прозорою. Чистий рис відварити у воді в пропорціях 1:1. Кілька ложок води змішати з винним оцтом і підігріти так, щоб розтанули сіль і цукор. Суміш вилити в охолоджений рис і ретельно перемішати. Очистити скумбрію і нарізати довгими смужками. Огірок нарізати невеликими смужками завширшки 0,5 на 0,5 см. Авокадо обережно вийняти за допомогою ложечки і нарізати так само, як огірок. Викладати рис треба на шорсткий бік норі. Розподілити рис рівним шаром, посередині покласти трохи васабі, шматок скумбрії, огірок, авокадо і скрутити роли. Розрізати роли на 6-8 рівних частин і прикрасити ікрою тріски.

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