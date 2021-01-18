Роли зі скумбрією: рецепт оригінальної закуски від Григорія Германа
Екзотичного в цих ролах – хіба що норі та васабі
Якщо ви любите салати з морепродуктів і та стравами з риби, то оригінальна закуска – роли зі скумбрією – теж стануть вам до душі. Саме це закуску приготував телеведучий Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною". "Є така думка, що суші – це щось дуже дороге і екзотичне. Однак з самого екзотичного тут, мабуть, лише норі і васабі – японський хрін. Беріть рецепт на озброєння, готуйте, пробуйте і насолоджуйтеся життям! " – коментує Григорій Герман
Інгредієнти
- Рис для суші – 300 г
- Винний оцет – 1 ст. л.
- Норі – 4 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Слабосолона скумбрія – 1 шт.
- Огірок – 2 шт.
- Ікра тріски – 1 бляшанка
- Соєвий соус, васабі, імбир
- Цукор і сіль
Спосіб приготування
- Рис добре промити – 3 або 4 рази в холодній воді до того стану, доки вода не стане прозорою.
- Чистий рис відварити у воді в пропорціях 1:1. Кілька ложок води змішати з винним оцтом і підігріти так, щоб розтанули сіль і цукор. Суміш вилити в охолоджений рис і ретельно перемішати.
- Очистити скумбрію і нарізати довгими смужками. Огірок нарізати невеликими смужками завширшки 0,5 на 0,5 см. Авокадо обережно вийняти за допомогою ложечки і нарізати так само, як огірок.
- Викладати рис треба на шорсткий бік норі.
- Розподілити рис рівним шаром, посередині покласти трохи васабі, шматок скумбрії, огірок, авокадо і скрутити роли.
- Розрізати роли на 6-8 рівних частин і прикрасити ікрою тріски.
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