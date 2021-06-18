Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Яскраво-зелений і з кислинкою – рецепт пирога зі щавлем до Трійці

Сьогодні, 14:04

Максимально багато зелені маєбути на столі в це свято. Вона може бути свіжою, а може послужити в якості начинки для пирога. У цьому рецепті вдало поєднуються м'яке тісто і кисло-солодка начинка

Пиріг зі щавлем на Трійцю
Пиріг зі щавлем на Трійцю
Фото: Pinterest

Трійця – важливе для багатьох свято. Щодо столу цього дня, то на ньому має бути дуже багато страв з величезною кількістю зелені. Добре, цього періоду її більше ніж достатньо і додавати її можна не тільки в салати або прикрашати вже готові страви, а й використовувати у випічці. Непоганим буде щавель у пирозі на кефірі, його рецепт читайте нижче.

І якщо ви поки не знаєте, чим зайняти себе цього літа, щоби було корисно і незабутньо, скористайтеся ідеями з нашого календаря літніх лайфхаків.

Щавлевий пиріг на Трійцю

Щавлевий пиріг на кефірі
Щавлевий пиріг на кефірі
Фото: Depositphotos

Складові для тіста

  • 500 мл кефіру
  • 1 яйце
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури
  • 600-700 г борошна
  • 1.5 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. соди

Для начинки

  • 300 г щавлю
  • 1 ч. л. крохмалю
  • 100 г цукру
  • 1/4 ч.л. кориці

Спосіб приготування:

  1. Підготувати начинку. Щавель помити, відрізати стебла. Листя нарізати і змішати з цукром.
  2. Для тіста змішати кефір, яйце, масло, цукор і сіль. Додати борошно з содою. Замісити тісто. Якщо воно липне до рук, додати ще трохи борошна. Тісто загорнути в плівку і прибрати на півгодини в холодильник.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів.
  4. Щавель віджати від соку, що утворився, змішати з крохмалем і корицею.
  5. Трохи тіста залишити на прикрасу, решту розділити на дві частини. Одна трохи більша за іншу.
  6. Більшу частину розкачати за розміром форми, так, щоб залишалися бортики.
  7. Покласти начинку. Розкачати другу частину тіста, накрити начинку і защипати краї пирога. Прикрасити пиріг тістом.
  8. Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин.

До Трійці можна приготувати ще один пиріг – кіш зі шпинатом і тунцем. Як це зробити – дивіться у відео.

І ще 7 цікавих рецепті зі щавлем читайте тут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
8 цікавих варіянтів, щоби приготувати шпинат - від борщу до млинців 7 причин їсти зелень: розповідаємо про користь кропу, петрушки, шпинату і руколи 10 несподіваних способів приготування кабачків 5 рецептів перших страв зі щавлем - від українського класичного борщу до французького супу 6 корисних властивостей щавлю і як правильно його готувати
пиріг Трійця випічка рецепт щавель
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Черешня та її корисні властивості, про які багато хто не знає
Черешня та її корисні властивості, про які багато хто не знає
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Муж 72-летней Аллы Пугачевой показал свое "солнышко"
Жена Виктора Павлика заболела накануне родов
Жена Виктора Павлика заболела накануне родов
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки

Популярні статті

Сьогодні, 14:31Events

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Сьогодні, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Сьогодні, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 20:00Зірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

Новини партнерів

Внезапно не стало украинской певицы Софии Палюх
Внезапно не стало украинской певицы Софии Палюх
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Орландо Блум и Кэти Перри показали, как отдыхают в Венеции
Орландо Блум и Кэти Перри показали, как отдыхают в Венеции
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти