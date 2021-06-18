Яскраво-зелений і з кислинкою – рецепт пирога зі щавлем до Трійці
Максимально багато зелені маєбути на столі в це свято. Вона може бути свіжою, а може послужити в якості начинки для пирога. У цьому рецепті вдало поєднуються м'яке тісто і кисло-солодка начинка
Трійця – важливе для багатьох свято. Щодо столу цього дня, то на ньому має бути дуже багато страв з величезною кількістю зелені. Добре, цього періоду її більше ніж достатньо і додавати її можна не тільки в салати або прикрашати вже готові страви, а й використовувати у випічці. Непоганим буде щавель у пирозі на кефірі, його рецепт читайте нижче.
І якщо ви поки не знаєте, чим зайняти себе цього літа, щоби було корисно і незабутньо, скористайтеся ідеями з нашого календаря літніх лайфхаків.
Щавлевий пиріг на Трійцю
Складові для тіста
- 500 мл кефіру
- 1 яйце
- 100 г вершкового масла кімнатної температури
- 600-700 г борошна
- 1.5 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. соди
Для начинки
- 300 г щавлю
- 1 ч. л. крохмалю
- 100 г цукру
- 1/4 ч.л. кориці
Спосіб приготування:
- Підготувати начинку. Щавель помити, відрізати стебла. Листя нарізати і змішати з цукром.
- Для тіста змішати кефір, яйце, масло, цукор і сіль. Додати борошно з содою. Замісити тісто. Якщо воно липне до рук, додати ще трохи борошна. Тісто загорнути в плівку і прибрати на півгодини в холодильник.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Щавель віджати від соку, що утворився, змішати з крохмалем і корицею.
- Трохи тіста залишити на прикрасу, решту розділити на дві частини. Одна трохи більша за іншу.
- Більшу частину розкачати за розміром форми, так, щоб залишалися бортики.
- Покласти начинку. Розкачати другу частину тіста, накрити начинку і защипати краї пирога. Прикрасити пиріг тістом.
- Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин.
До Трійці можна приготувати ще один пиріг – кіш зі шпинатом і тунцем. Як це зробити – дивіться у відео.
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