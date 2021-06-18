Яскраво-зелений і з кислинкою – рецепт пирога зі щавлем до Трійці

Максимально багато зелені маєбути на столі в це свято. Вона може бути свіжою, а може послужити в якості начинки для пирога. У цьому рецепті вдало поєднуються м'яке тісто і кисло-солодка начинка

Пиріг зі щавлем на Трійцю Фото: Pinterest

Трійця – важливе для багатьох свято. Щодо столу цього дня, то на ньому має бути дуже багато страв з величезною кількістю зелені. Добре, цього періоду її більше ніж достатньо і додавати її можна не тільки в салати або прикрашати вже готові страви, а й використовувати у випічці. Непоганим буде щавель у пирозі на кефірі, його рецепт читайте нижче.

І якщо ви поки не знаєте, чим зайняти себе цього літа, щоби було корисно і незабутньо, скористайтеся ідеями з нашого календаря літніх лайфхаків.

Щавлевий пиріг на Трійцю

Щавлевий пиріг на кефірі Фото: Depositphotos

Складові для тіста

500 мл кефіру

1 яйце

100 г вершкового масла кімнатної температури

600-700 г борошна

1.5 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

1 ч. л. соди

Для начинки

300 г щавлю

1 ч. л. крохмалю

100 г цукру

1/4 ч.л. кориці

Спосіб приготування:

Підготувати начинку. Щавель помити, відрізати стебла. Листя нарізати і змішати з цукром. Для тіста змішати кефір, яйце, масло, цукор і сіль. Додати борошно з содою. Замісити тісто. Якщо воно липне до рук, додати ще трохи борошна. Тісто загорнути в плівку і прибрати на півгодини в холодильник. Духовку розігріти до 180 градусів. Щавель віджати від соку, що утворився, змішати з крохмалем і корицею. Трохи тіста залишити на прикрасу, решту розділити на дві частини. Одна трохи більша за іншу. Більшу частину розкачати за розміром форми, так, щоб залишалися бортики. Покласти начинку. Розкачати другу частину тіста, накрити начинку і защипати краї пирога. Прикрасити пиріг тістом. Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин.

До Трійці можна приготувати ще один пиріг – кіш зі шпинатом і тунцем. Як це зробити – дивіться у відео.

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