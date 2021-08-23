Поркета – рецепт італійського свинячого рулету, без якого не відбувається жодне свято

Для поркети потрібна хороша свиняча очеревина і спеції, обов'язкові серед яких фенхель і розмарин. Що більше промаринувати м'ясо в спеціях, то ароматніше буде поркета. Подають її як у гарячому, так і охолодженому вигляді

Рецепт італійського м'ясного рулету поркети / Фото: instagram.com/adgins/

Багато хто вважає, що з поркетою – найсвятковішою м'ясною стравою Італії – можуть впоратися тільки професіонали. Це не зовсім так. Якщо ви вмієте вибирати хороше м'ясо, то ви вже на половині шляху до соковитої поркети. Дізнаємося всі тонкощі її приготування і запишемо рецепт, який можна практикувати на свята. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як зібратися на пікнік за вигідними цінами.

Що потрібно знати перед тим, як братися за поркету

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Для рулету потрібно брати свинячу очеревину, тому що є і сало, і м'ясо. Обов'язкові приправи, без яких поркета не буде поркетою – це розмарин і фенхель.

Поркета буде смачніше, якщо після формування рулету вона побуде в холодильнику кілька годин. Це дозволить м'ясу насититися ароматом спецій.

Поркета – рецепт

Поркета – рецепт / Фото: instagram.com/mrs_queencook/

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Інгредієнти

Свиняча очеревинаа -1,5 кг

Шавлія – 2 ст. л.

Розмарин – 2 ст. л.

Фенхель – 2 ст. л.

Апельсинова цедра – 3 ст. л.

Часник – 6 зуб.

Насіння кропу – 2 ст. л.

Оливкова олія, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Промити м'ясо, зробити один глибокий надріз на відстані в кілька сантиметрів від краю, зробити глибокий надріз паралельно столу. Зробити косі надрізи там, де товстіший пласт. Це потрібно для того, щоб м'ясо краще промаринувалося. Змастити підготовлене м'ясо оливковою олією. Обов'язково посолити його. Посипати перцем, насінням кропу, подрібненим розмарином, а також шавлією. Подрібнити часник. Посипати їм м'ясо і цедрою апельсина. Акуратно згорнути щільний рулет. Посипати сіллю і залишилися спеціями рулет. Перев'язати мотузкою і відправити в холодильник на 3-4 години. Ідеально – на ніч. Духовку розігріти до 230 градусів, змастити форму оливковою олією. Запікати 20 хвилин. Зменшити температуру в духовці до 120 градусів і запікати ще 60 хвилин. Накрити рулет фольгою і готувати ще 10 хвилин. Подавати поркету можна як гарячою, так і охолодженої.

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