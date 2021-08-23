Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Голлівуд по-українськи

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Поркета – рецепт італійського свинячого рулету, без якого не відбувається жодне свято

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 серпня, 16:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для поркети потрібна хороша свиняча очеревина і спеції, обов'язкові серед яких фенхель і розмарин. Що більше промаринувати м'ясо в спеціях, то ароматніше буде поркета. Подають її як у гарячому, так і охолодженому вигляді
Рецепт італійського м'ясного рулету поркети
Рецепт італійського м'ясного рулету поркети / Фото: instagram.com/adgins/

Багато хто вважає, що з поркетою – найсвятковішою м'ясною стравою Італії – можуть впоратися тільки професіонали. Це не зовсім так. Якщо ви вмієте вибирати хороше м'ясо, то ви вже на половині шляху до соковитої поркети. Дізнаємося всі тонкощі її приготування і запишемо рецепт, який можна практикувати на свята. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як зібратися на пікнік за вигідними цінами.

Що потрібно знати перед тим, як братися за поркету

Реклама

Для рулету потрібно брати свинячу очеревину, тому що є і сало, і м'ясо. Обов'язкові приправи, без яких поркета не буде поркетою – це розмарин і фенхель.

Поркета буде смачніше, якщо після формування рулету вона побуде в холодильнику кілька годин. Це дозволить м'ясу насититися ароматом спецій.

Читайте також:

Поркета – рецепт

Поркета – рецепт
Поркета – рецепт / Фото: instagram.com/mrs_queencook/

Реклама

Інгредієнти

  • Свиняча очеревинаа -1,5 кг
  • Шавлія – 2 ст. л.
  • Розмарин – 2 ст. л.
  • Фенхель – 2 ст. л.
  • Апельсинова цедра – 3 ст. л.
  • Часник – 6 зуб.
  • Насіння кропу – 2 ст. л.
  • Оливкова олія, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Промити м'ясо, зробити один глибокий надріз на відстані в кілька сантиметрів від краю, зробити глибокий надріз паралельно столу. Зробити косі надрізи там, де товстіший пласт. Це потрібно для того, щоб м'ясо краще промаринувалося.
  2. Змастити підготовлене м'ясо оливковою олією. Обов'язково посолити його.
  3. Посипати перцем, насінням кропу, подрібненим розмарином, а також шавлією. Подрібнити часник. Посипати їм м'ясо і цедрою апельсина.
  4. Акуратно згорнути щільний рулет. Посипати сіллю і залишилися спеціями рулет.
  5. Перев'язати мотузкою і відправити в холодильник на 3-4 години. Ідеально – на ніч.
  6. Духовку розігріти до 230 градусів, змастити форму оливковою олією. Запікати 20 хвилин.
  7. Зменшити температуру в духовці до 120 градусів і запікати ще 60 хвилин. Накрити рулет фольгою і готувати ще 10 хвилин.
  8. Подавати поркету можна як гарячою, так і охолодженої.

З відео дізнаєтеся, як приготувати ніжний сир халумі на мангалі.

Чим ситно і красиво нагодувати чоловіка – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Ніколь Кідман для австралійського Marie Claire
Більше про серіал
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти