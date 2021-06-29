Тістечко Ламінгтон – коли одного шматочка замало (оригінальний рецепт)

З одного боку, може здатися, що це дуже простий десерт. Але повітряний і пористий бісквіт у шоколаді, відтінений кокосовою стружкою, змусить вас не зупинятися і їсти це тістечко нескінченно

Тістечко "Ламінгтон" / Фото: instagram.com/shevchonok_/

Безумовно, в кожній країні є своє особливе тістечко, яким ця сама країна пишається. Ми вже знаємо про особливості ароматного французького "Фінансьє", тепер давайте знайомитися з австралійським "Ламінгтоном". Ознайомитися з кращими лайфхаками для літа можна в нашому спеціальному календарі.

Придумані помилково, але оцінені гідно

Ці тістечка були придумані губернатором штату Квінслед бароном Ламінгтоном. До нього несподівано прийшли гості, вдома не було нічого їстівного. Барону пощастило знайти зачерствілий бісквіт, який він порізав порційно, вмочив у розтоплений шоколад і обваляв у кокосовій стружці. Дуже швидко ці тістечка стали популярними по всій країні. Тепер щорічно 21 липня в Австралії відзначається Національний день цього тістечка.

Тістечко "Ламінгтон" рецепт

Інгредієнти

Яйця – 4 шт.

Цукор – 170 г

Сіль – щіпка

Вершкове масло – 50 г

Окріп – 4 ст. л.

Борошно – 180 г

Крохмаль – 90 г

Розпушувач – 2 ч. л.

Для глазурі

Молоко – 400 мл

Цукор – 100 г

Вершкове масло – 160 г

Шоколад темний – 200 г

Кокосова стружка – 200 г

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і сіллю 7-10 хвилин. Розтоплене масло змішати з окропом, додати до яєчної суміші. Змішати. Просіяти сухі інгредієнти до мокрих, акуратно перемішати лопаткою. Форму змастити вершковим маслом, на дно застелити пергамент. Вилити тісто. Випікати 20-25 хвилин, за температури 180 градусів. Дістати, остудити. Порізати на кубики. Змішати молоко, цукор і вершкове масло. Поставити на середній вогонь. Після закипання проварити ще 5 хвилин. Зняти з вогню, закинути шоколад, залишити на 1-2 хвилин і розмішати до однорідної консистенції. Остудити. Бісквітні кубики занурити в глазур, потім – у кокосову стружку. Поставити в холодильник до повного застигання глазурі.

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