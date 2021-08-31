Пиріг "Невидимий" з грушами – рецепт для тих, хто любить легкі, повітряні десерти

Кінець літа і початок осені – благодатна пора для того, щоб по-максимуму використовувати сезонні фрукти у випічці. Ми знаємо про секрети найсмачнішого пирога з персиками, тепер познайомимося з "Невидимим" пирогом. Багато хто вважає його вигадкою французів, але насправді його придумали в Італії сестри Сімілі, відомі по всьому світу майстрині випічки. Якщо для вас важливо, щоб десерт був з мінімумом тіста, то пиріг "Невидимий" для вас.
Пиріг з грушею "Невидимий"
Інгредієнти
- 4 яйця
- 100 г цукру
- 40 г вершкового масла
- 200 мл молока
- сіль
- 1 ч. л. ванільного екстракту (якщо немає, то візьміть ванілін або ванільний цукор)
- 140 г борошна
- 6 груш
Спосіб приготування
- Яйця кімнатної температури збити з дрібкою солі. Поступово ввести цукор і збити до пишної маси.
- Додати розтоплене, охолоджене масло, потім молоко і ванільний екстракт. Потім ввести борошно. Тісто виходить рідке.
- Груші очистити від шкірки, видалити серцевину. Нарізати тонкими скибочками або натерти на тертці для капусти. Додати в тісто, акуратно перемішати.
- Форму змастити вершковим маслом і злегка присипати борошном.
- Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці близько 45 хвилин. За 30 хвилин випікання, накрити пиріг фольгою.
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