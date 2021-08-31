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Пиріг "Невидимий" з грушами – рецепт для тих, хто любить легкі, повітряні десерти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 серпня, 15:08
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Невидимий він тому, що в ньому практично немає тіста. Пиріг скоріше нагадує ніжне грушеве суфле. Знадобляться міцні та не дуже соковиті груші, зовсім небагато борошна і хороше вершкове масло
Рецепт пирога з грушею
Рецепт пирога з грушею / Фото: instagram.com/yasmin.jangir/

Кінець літа і початок осені – благодатна пора для того, щоб по-максимуму використовувати сезонні фрукти у випічці. Ми знаємо про секрети найсмачнішого пирога з персиками, тепер познайомимося з "Невидимим" пирогом. Багато хто вважає його вигадкою французів, але насправді його придумали в Італії сестри Сімілі, відомі по всьому світу майстрині випічки. Якщо для вас важливо, щоб десерт був з мінімумом тіста, то пиріг "Невидимий" для вас.

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Пиріг з грушею "Невидимий"

Пиріг з грушею "Невидимий"
Пиріг з грушею "Невидимий" / Фото: instagram.com/katerinababakina/

Інгредієнти

  • 4 яйця
  • 100 г цукру
  • 40 г вершкового масла
  • 200 мл молока
  • сіль
  • 1 ч. л. ванільного екстракту (якщо немає, то візьміть ванілін або ванільний цукор)
  • 140 г борошна
  • 6 груш
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Спосіб приготування

  1. Яйця кімнатної температури збити з дрібкою солі. Поступово ввести цукор і збити до пишної маси.
  2. Додати розтоплене, охолоджене масло, потім молоко і ванільний екстракт. Потім ввести борошно. Тісто виходить рідке.
  3. Груші очистити від шкірки, видалити серцевину. Нарізати тонкими скибочками або натерти на тертці для капусти. Додати в тісто, акуратно перемішати.
  4. Форму змастити вершковим маслом і злегка присипати борошном.
  5. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці близько 45 хвилин. За 30 хвилин випікання, накрити пиріг фольгою.

Якщо любите несолодку випічку, то приготуйте кіш з тунцем і шпинатом. Як це зробити – дивіться у відео.

Як приготувати ніжний фінський пиріг з чорницею – дізнаєтеся тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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