Млинці на Масницю – приготуйте їх з печінки

Доповнює ці млинці грибна начинка

Якщо не хочеться пекти традиційні млинці на молоці, можна взяти ситніший варіант – млинці з печінки. Така страва підійде тим, хто не дуже любить солодке. Добре доповнюють печінкові млинці гриби. Якщо вам важливі рекомендації зірок з приводу начинок, то тут знайдете варіанти для кожного знака зодіаку. Нижче дізнаєтеся рецепт і млинців, і грибної начинки до них.

Якщо треба здивувати оточення оригінальним подарунком, скористайтеся варіантами з нашого березневого календаря свят.

Печінкові млинці з грибною начинкою

Фото: instagram.com/yulinka890/

Інгредієнти

Печінка – 350 г

Яйця – 2 шт.

Молоко – 200 г

Борошно – 1 ст. л.

Олія – 1 ст. л.

Щіпка соди і солі

Мелений перець

Для начинки

Смажені печериці – 300 г

Сметана – 4 ст. л.

Сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Печінку пропустити через м'ясорубку або змолоти блендером. Додати яйця, перемішати. Влити молоко кімнатної температури. З'єднати з іншими інгредієнтами. Випікати на антипригарній сковороді. Подрібнити гриби, змішати зі сметаною, посолити, поперчити. Додати зелень. Начинити млинці грибами.

Тут дізнаєтеся 6 способів подачі млинців на Масницю.

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