Млинці на Масницю – приготуйте їх з печінки
Доповнює ці млинці грибна начинка
Якщо не хочеться пекти традиційні млинці на молоці, можна взяти ситніший варіант – млинці з печінки. Така страва підійде тим, хто не дуже любить солодке. Добре доповнюють печінкові млинці гриби. Якщо вам важливі рекомендації зірок з приводу начинок, то тут знайдете варіанти для кожного знака зодіаку. Нижче дізнаєтеся рецепт і млинців, і грибної начинки до них.
Якщо треба здивувати оточення оригінальним подарунком, скористайтеся варіантами з нашого березневого календаря свят.
Печінкові млинці з грибною начинкою
Інгредієнти
- Печінка – 350 г
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 200 г
- Борошно – 1 ст. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Щіпка соди і солі
- Мелений перець
Для начинки
- Смажені печериці – 300 г
- Сметана – 4 ст. л.
- Сіль, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Печінку пропустити через м'ясорубку або змолоти блендером.
- Додати яйця, перемішати.
- Влити молоко кімнатної температури. З'єднати з іншими інгредієнтами.
- Випікати на антипригарній сковороді.
- Подрібнити гриби, змішати зі сметаною, посолити, поперчити. Додати зелень.
- Начинити млинці грибами.
Тут дізнаєтеся 6 способів подачі млинців на Масницю.
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