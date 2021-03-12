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Млинці на Масницю – приготуйте їх з печінки

Сьогодні, 11:12

Доповнює ці млинці грибна начинка

Якщо не хочеться пекти традиційні млинці на молоці, можна взяти ситніший варіант – млинці з печінки. Така страва підійде тим, хто не дуже любить солодке. Добре доповнюють печінкові млинці гриби. Якщо вам важливі рекомендації зірок з приводу начинок, то тут знайдете варіанти для кожного знака зодіаку. Нижче дізнаєтеся рецепт і млинців, і грибної начинки до них.

Якщо треба здивувати оточення оригінальним подарунком, скористайтеся варіантами з нашого березневого календаря свят.

Печінкові млинці з грибною начинкою

Фото: instagram.com/yulinka890/
Фото: instagram.com/yulinka890/

Інгредієнти

  • Печінка – 350 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Щіпка соди і солі
  • Мелений перець

Для начинки

  • Смажені печериці – 300 г
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Сіль, зелень – за смаком

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Спосіб приготування

  1. Печінку пропустити через м'ясорубку або змолоти блендером.
  2. Додати яйця, перемішати.
  3. Влити молоко кімнатної температури. З'єднати з іншими інгредієнтами.
  4. Випікати на антипригарній сковороді.
  5. Подрібнити гриби, змішати зі сметаною, посолити, поперчити. Додати зелень.
  6. Начинити млинці грибами.

Тут дізнаєтеся 6 способів подачі млинців на Масницю.

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