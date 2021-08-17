Пасторма з курячої грудки – рецепт гідної альтернативи вареній ковбасі

Основа страви – куряча грудка або індичка та улюблені спеції. Перед приготуванням м'ясо варто потримати в маринаді, ідеально – всю ніч. Пасторма смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді

Пасторма з курячої грудки - рецепт / Фото: instagram.com/d.kulinariia/

Це коли не хочеться їсти магазинну ковбасу і шкідливі копченості. Пасторма – куряче м'ясо або індичка, запечені в спеціях. Особливу пікантність їй надає паприка і мед – смак неймовірний. Тож якщо шукаєте щось нове до списку своїх улюблених страв з курки, то приготуйте пасторму. Рекомендують якнайдовше витримувати м'ясо в маринаді, а куштувати її все-таки охолодженою з будь-яким гарніром. Якщо в планах пікнік, то з цього матеріалу дізнаєтеся, де вигідно купити продукти.

Домашня пасторма: рецепт

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Домашня пасторма: рецепт / Фото: instagram.com/ne_mam_kat/

Інгредієнти

Куряча грудка – 800 г

Вода – 3 ст.

Перець горошком – 1 ч. л.

Сіль, цукор – по 2 ст. л.

Лаврове листя – 3 шт.

Мед, оливкова олія – по 2 ст. л.

Соєвий соус – 1 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Часник – 3 зуб.

Спосіб приготування

Курячі грудки помити і розділити на півгрудки. У ємність налити воду, додати сіль, цукор, перець і лаврове листя. Курячі грудки покласти в маринад, накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на 6 годин мінімум. Дістати м'ясо з маринаду, промити під проточною водою і обсушити серветкою. Приготувати глазур з меду, оливкової олії, соєвого соусу, паприки, перцю і часнику. Змішати ці інгредієнти і підігріти на оливковій олії. Грудки обмазати глазур'ю і залишити маринуватися на 2-3 години. Згорнути грудки в рулети, щільно обв'язати ниткою. Запікати впродовж 1 години за 160 градусів на деку на фользі або в формі, попередньо змастивши олією. За 40 хвилин від початку запікання збільшити температуру до 180 градусів. Готову пасторму остудити і подавати з улюбленим гарніром.

Ще курку можна замаринувати і, разом з овочами та сиром, використовувати в якості начинки для лаваша. Як це приготувати – дивіться у відео.

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