Пасторма з курячої грудки – рецепт гідної альтернативи вареній ковбасі

Це коли не хочеться їсти магазинну ковбасу і шкідливі копченості. Пасторма – куряче м'ясо або індичка, запечені в спеціях. Особливу пікантність їй надає паприка і мед – смак неймовірний. Тож якщо шукаєте щось нове до списку своїх улюблених страв з курки, то приготуйте пасторму. Рекомендують якнайдовше витримувати м'ясо в маринаді, а куштувати її все-таки охолодженою з будь-яким гарніром. Якщо в планах пікнік, то з цього матеріалу дізнаєтеся, де вигідно купити продукти.
Домашня пасторма: рецепт
Інгредієнти
- Куряча грудка – 800 г
- Вода – 3 ст.
- Перець горошком – 1 ч. л.
- Сіль, цукор – по 2 ст. л.
- Лаврове листя – 3 шт.
- Мед, оливкова олія – по 2 ст. л.
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Часник – 3 зуб.
Спосіб приготування
- Курячі грудки помити і розділити на півгрудки. У ємність налити воду, додати сіль, цукор, перець і лаврове листя. Курячі грудки покласти в маринад, накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на 6 годин мінімум.
- Дістати м'ясо з маринаду, промити під проточною водою і обсушити серветкою.
- Приготувати глазур з меду, оливкової олії, соєвого соусу, паприки, перцю і часнику. Змішати ці інгредієнти і підігріти на оливковій олії.
- Грудки обмазати глазур'ю і залишити маринуватися на 2-3 години.
- Згорнути грудки в рулети, щільно обв'язати ниткою.
- Запікати впродовж 1 години за 160 градусів на деку на фользі або в формі, попередньо змастивши олією. За 40 хвилин від початку запікання збільшити температуру до 180 градусів.
- Готову пасторму остудити і подавати з улюбленим гарніром.
Ще курку можна замаринувати і, разом з овочами та сиром, використовувати в якості начинки для лаваша. Як це приготувати – дивіться у відео.