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Пасторма з курячої грудки – рецепт гідної альтернативи вареній ковбасі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 серпня, 18:38
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Основа страви – куряча грудка або індичка та улюблені спеції. Перед приготуванням м'ясо варто потримати в маринаді, ідеально – всю ніч. Пасторма смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді
Пасторма з курячої грудки - рецепт
Пасторма з курячої грудки - рецепт / Фото: instagram.com/d.kulinariia/

Це коли не хочеться їсти магазинну ковбасу і шкідливі копченості. Пасторма – куряче м'ясо або індичка, запечені в спеціях. Особливу пікантність їй надає паприка і мед – смак неймовірний. Тож якщо шукаєте щось нове до списку своїх улюблених страв з курки, то приготуйте пасторму. Рекомендують якнайдовше витримувати м'ясо в маринаді, а куштувати її все-таки охолодженою з будь-яким гарніром. Якщо в планах пікнік, то з цього матеріалу дізнаєтеся, де вигідно купити продукти.

Домашня пасторма: рецепт

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Домашня пасторма: рецепт
Домашня пасторма: рецепт / Фото: instagram.com/ne_mam_kat/

Інгредієнти

  • Куряча грудка – 800 г
  • Вода – 3 ст.
  • Перець горошком – 1 ч. л.
  • Сіль, цукор – по 2 ст. л.
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Мед, оливкова олія – по 2 ст. л.
  • Соєвий соус – 1 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Часник – 3 зуб.

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки помити і розділити на півгрудки. У ємність налити воду, додати сіль, цукор, перець і лаврове листя. Курячі грудки покласти в маринад, накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на 6 годин мінімум.
  2. Дістати м'ясо з маринаду, промити під проточною водою і обсушити серветкою.
  3. Приготувати глазур з меду, оливкової олії, соєвого соусу, паприки, перцю і часнику. Змішати ці інгредієнти і підігріти на оливковій олії.
  4. Грудки обмазати глазур'ю і залишити маринуватися на 2-3 години.
  5. Згорнути грудки в рулети, щільно обв'язати ниткою.
  6. Запікати впродовж 1 години за 160 градусів на деку на фользі або в формі, попередньо змастивши олією. За 40 хвилин від початку запікання збільшити температуру до 180 градусів.
  7. Готову пасторму остудити і подавати з улюбленим гарніром.

Ще курку можна замаринувати і, разом з овочами та сиром, використовувати в якості начинки для лаваша. Як це приготувати – дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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