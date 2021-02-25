Овочеві чіпси та два оригінальних соуси до них – рецепт від Григорія Германа

Це корисна й смачна альтернатива картопляним чипсам

Чипси – популярна, смачна закуска, але дуже калорійна. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман підготував корисний і дієтичний рецепт чипсів, від яких не гладшають – хрусткі, легкі, ще й з вишуканими соусами.

Для овочевих чипсів знадобляться

Гарбуз – 300 г

Буряк – 1 шт.

Корінь селери – 300 г

Морква – 2 шт.

Помідори коктейльні – 2 шт.

Цибуля червона – 0,5 шт.

Чилі – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Перець болгарський – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Хурма – 1 шт.

Корінь імбиру – 1 шт.

Йогурт – 200 мл

Мед – 1 ч. л.

М'ята, кінза, спеції

Спосіб приготування

За допомогою шинкування нарізати гарбуз, буряк, корінь селери й моркву дуже тонкими слайсами. Змішати спеції: куркуму, паприку, чебрець і кмин, посипати ними овочі. Відправити в духовку з температурою до 100 градусів. Для мексиканського соусу "Сальса" треба нарізати перці болгарський і чилі, помідори, кінзу і цибулю. Додати оливкову олію та вичавити сік половини лайма. Збити за допомогою блендера до консистенції соусу. Для другого соусу – нарізати хурму, цибулю та імбир. Додати йогурт, оливкову олію, мед, сік лайма і м'яти. Збити соус у блендері. Готові чипси дістати з духовки і викласти на тарілку. Подавати овочеві снеки із соусами.

Тут знайдете рецепт смачного картопляного рулету від Григорія Германа.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися