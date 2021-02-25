Овочеві чіпси та два оригінальних соуси до них – рецепт від Григорія Германа
Сьогодні, 15:21
Це корисна й смачна альтернатива картопляним чипсам
Чипси – популярна, смачна закуска, але дуже калорійна. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман підготував корисний і дієтичний рецепт чипсів, від яких не гладшають – хрусткі, легкі, ще й з вишуканими соусами.
Для овочевих чипсів знадобляться
- Гарбуз – 300 г
- Буряк – 1 шт.
- Корінь селери – 300 г
- Морква – 2 шт.
- Помідори коктейльні – 2 шт.
- Цибуля червона – 0,5 шт.
- Чилі – 1 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Хурма – 1 шт.
- Корінь імбиру – 1 шт.
- Йогурт – 200 мл
- Мед – 1 ч. л.
- М'ята, кінза, спеції
Спосіб приготування
- За допомогою шинкування нарізати гарбуз, буряк, корінь селери й моркву дуже тонкими слайсами. Змішати спеції: куркуму, паприку, чебрець і кмин, посипати ними овочі. Відправити в духовку з температурою до 100 градусів.
- Для мексиканського соусу "Сальса" треба нарізати перці болгарський і чилі, помідори, кінзу і цибулю. Додати оливкову олію та вичавити сік половини лайма. Збити за допомогою блендера до консистенції соусу.
- Для другого соусу – нарізати хурму, цибулю та імбир. Додати йогурт, оливкову олію, мед, сік лайма і м'яти. Збити соус у блендері.
- Готові чипси дістати з духовки і викласти на тарілку. Подавати овочеві снеки із соусами.
Тут знайдете рецепт смачного картопляного рулету від Григорія Германа.
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