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Овочеві чіпси та два оригінальних соуси до них – рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 15:21

Це корисна й смачна альтернатива картопляним чипсам

Чипси – популярна, смачна закуска, але дуже калорійна. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман підготував корисний і дієтичний рецепт чипсів, від яких не гладшають – хрусткі, легкі, ще й з вишуканими соусами.

Для овочевих чипсів знадобляться

  • Гарбуз – 300 г
  • Буряк – 1 шт.
  • Корінь селери – 300 г
  • Морква – 2 шт.
  • Помідори коктейльні – 2 шт.
  • Цибуля червона – 0,5 шт.
  • Чилі – 1 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Лайм – 1 шт.
  • Хурма – 1 шт.
  • Корінь імбиру – 1 шт.
  • Йогурт – 200 мл
  • Мед – 1 ч. л.
  • М'ята, кінза, спеції

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Спосіб приготування

  1. За допомогою шинкування нарізати гарбуз, буряк, корінь селери й моркву дуже тонкими слайсами. Змішати спеції: куркуму, паприку, чебрець і кмин, посипати ними овочі. Відправити в духовку з температурою до 100 градусів.
  2. Для мексиканського соусу "Сальса" треба нарізати перці болгарський і чилі, помідори, кінзу і цибулю. Додати оливкову олію та вичавити сік половини лайма. Збити за допомогою блендера до консистенції соусу.
  3. Для другого соусу – нарізати хурму, цибулю та імбир. Додати йогурт, оливкову олію, мед, сік лайма і м'яти. Збити соус у блендері.
  4. Готові чипси дістати з духовки і викласти на тарілку. Подавати овочеві снеки із соусами.

Тут знайдете рецепт смачного картопляного рулету від Григорія Германа.

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