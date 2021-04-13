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Відкрийте для себе парові овочі нашвидкуруч від Bonduelle!

Сьогодні, 11:35

Більше користі, зручності, природності, практичні подарунки – що можна ще отримати з овочами Vapeur

Bonduelle Vapeur – овочі нового покоління

Овочі Vapeur виробляються за унікальною технологією. Тепер вони обробляються парою замість бланшування. Внаслідок цього пропонована лінійка має ряд переваг. По-перше, ви отримаєте від овочів більше користі, адже обробка парою дозволяє краще зберегти поживні речовини. По-друге, овочі Vapeur готуються значно швидше – достатньо 3 хвилин в мікрохвильовці, каструлі чи на пательні. По-третє, після обробки продукція зберігає колір, смак та текстуру свіжих овочів. Тож тепер ви розумієте, чому Vapeur – це парові овочі нашвидкуруч.

Поспішайте спробувати! В лінійці Vapeur представлена більшість ваших улюблених овочів!

Акції та унікальний контент

Щоб знайомство з Vapeur було цікавим та корисним, ми підготували для вас насичену програму!

Дивіться телевізор уважно, бо у квітні на телеканалі 1+1 ми покажемо круті рецепти з овочами Vapeur. Не пропустіть нас в ефірі!

А відомі українські кулінарні блогери зійдуться у челенджі із приготування страв на основі парових овочів від Bonduelle. Хто ці блогери? Що вони готуватимуть? Дізнавайтеся на сторінках Bonduelle у соцмережах.

І це ще не все! Там ви також знайдете регулярні конкурси, цінні подарунки, авторські рецепти та багато іншого.

Тож шукайте рецепти на сайті та підписуйтесь на сторінки Bonduelle у Facebook та Instagram! Бо нам вже кортить познайомити вас із Vapeur!

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