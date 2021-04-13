Відкрийте для себе парові овочі нашвидкуруч від Bonduelle!
Більше користі, зручності, природності, практичні подарунки – що можна ще отримати з овочами Vapeur
Поспішайте спробувати! В лінійці Vapeur представлена більшість ваших улюблених овочів!
Щоб знайомство з Vapeur було цікавим та корисним, ми підготували для вас насичену програму!
Дивіться телевізор уважно, бо
А відомі українські кулінарні блогери зійдуться у челенджі із приготування страв на основі парових овочів від Bonduelle. Хто ці блогери? Що вони готуватимуть? Дізнавайтеся на сторінках Bonduelle у соцмережах.
І це ще не все! Там ви також знайдете регулярні конкурси, цінні подарунки, авторські рецепти та багато іншого.
Тож шукайте рецепти на сайті та підписуйтесь на сторінки Bonduelle у Facebook та Instagram! Бо нам вже кортить познайомити вас із Vapeur!
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