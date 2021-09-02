Від джему з шоколадом до в'ялених з корицею – 5 варіянтів заготівель слив на зиму

Якщо ви ніколи не заготовляли сливи на зиму, то пора починати це робити. Наприклад, сливовий джем із шоколадом відрізняється особливим ароматом. Його можна використовувати у випічці. А в'ялені пряні сливи – це смачний соус до м'яса та сиру. Перед тим, як ознайомитися з рецептами нижче, важливо знати, як уникнути плісняви у вашій консервації.
В'ялені сливи
Інгредієнти
- 1 кг слив
- 6 зуб. часнику
- гілочки чебрецю
- крупна морська сіль (кілька пучок)
- оливкова олія
- розмарин, майоран – за смаком
Спосіб приготування
- Сливи помити, обсушити. Розрізати навпіл і видалити кісточки.
- На деко викласти папір для випічки. Розкласти сливи м'якоттю вгору. Зверху кожну часточку посипати чебрецем, тонко нарізаним часником, трохи посолити і ретельно скропити оливковою олією.
- Духовку розігріти до 100 градусів і в'ялити приблизно 5 годин. Розкласти в стерилізовані банки, зберігати в холодильнику.
Варення зі сливи на зиму з корицею і апельсином
Інгредієнти
- 1 кг слив
- 3 склянки цукру
- 1 апельсин
- 1/2 палички кориці
Спосіб приготування
- Сливи помити, видалити кісточки.
- Засипати сливи цукром і залишити на кілька годин.
- За допомогою гострого ножа зняти з апельсина цедру, зрізуючи її смужками.
- Щойно слива пустить сік, додати в неї цедру і корицю.
- Поставити варитися приблизно на 30 хвилин.
- Прибрати цедру і корицю, розкласти варення по стерилізованих банках. Закатати.
Мариновані сливи на зиму
Інгредієнти
- Міцна м'ясиста слива – скільки увійде в банку
- 0,5 л води
- 70 мл оцту 9%
- 5 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
- 4 лаврове листя
- 3 зубчики часнику
- 2 шт. гвоздики
- 10 шт. запашного перцю
- 1 ч. л. сушеного розмарину
Спосіб приготування
- Сливу наколоти (зубочисткою, голкою), щільно наповнити плодами стерилізовані банки ємністю 1 л, на дно якої поміщені спеції, очищений і нарізаний часточками часник.
- Закип'ятити воду, остудити приблизно до 70 градусів і залити в банку зі сливами. Банку заповнювати водою не до кінця, сливи пустять сік і рідини стане більше. Залишити до повного охолодження, приблизно на 4-5 годин.
- Вилити воду з банки в каструлю, додати туди ж сіль, цукровий пісок. Кип'ятити дві-три хвилини, влити оцет.
- Знову остудити до 70 градусів, спробувати маринад на смак, можливо потрібно додати ще цукру. Залити маринад назад в банку.
- Прикрити кришкою і залишити до повного охолодження, краще на ніч, потім ще раз злити рідину в каструлю, довести до кипіння, і знову трохи остудити і залити в банку.
- Закатати банку залізною кришкою, перевернути і укутати теплою тканиною.
Сливовий джем з шоколадом
Інгредієнти
- 500 г стиглих слив без кісточок
- 250-350 г цукру
- 100 г води
- 50 г гіркого шоколаду
Спосіб приготування
- Сливи помити, розрізати навпіл і прибрати кісточку. За бажанням можна нарізати сливи дрібніше, щоб зробити консистенцію варення одноріднішою.
- Приготувати сироп. Налити в каструлю воду, додати цукровий пісок і довести все до кипіння. Цукор має повністю розчинитися.
- Коли сироп буде готовий, опустити в нього підготовлені сливи. Довести до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Періодично помішуючи, варити сливи 20 хвилин.
- Відправити до слив в сиропі шоколад, поламаний на дольки. Продовжувати варити ще 10 хвилин, помішуючи.
- Розлити його в стерилізовані банки, щільно закрити кришками і укутати в рушники або плед. Коли банки з заготовками охолонуть, прибрати їх в комору.
Сливи у власному соку
Інгредієнти
- 2 кг слив
- 0,5 кг цукру
Спосіб приготування
- Сливи промити і обсушити, розрізати навпіл, видаливши кісточки.
- Розкласти в банки, пересипаючи цукром.
- Помістити банки в каструлю з киплячою водою на стерилізацію впродовж 60 хвилин.
- Якщо сливи осідатимуть під час стерилізації, потроху додавати ще, щоби банка була повністю заповнена. У процесі стерилізації сливи пустять сік, а цукор розчиниться.
- Простерилізовані банки закатати, перевернути догори дном, укутати і залишити до повного охолодження.
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