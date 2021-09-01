Омлет міш-маш, "Шопський" салат і кава, зварена на молоці – рецепти болгарського сніданку

Омлет готується з помідорами і болгарським перцем, можна додати баклажан. Для салату буде потрібна бринза і маслини, а молоко в каву болгари не додають, а варять на ньому

Рецепти страв болгарського сніданку / Фото: Depositphotos

Ми не беремося стверджувати, що всі болгари готують на сніданок саме ці страви. Але є велика ймовірність, що в багатьох оселях Болгарії з омлетом міш-маш, "Шопським салатом" і кавою, звареною на молоці, починається ранок. Для салату і омлету потрібні соковиті овочі та бринза, а в каву по-болгарськи кладеться багато цукру, кількість якого, звісно, можна скорочувати за смаком.

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Отже, смачний болгарський сніданок, який заслуговує вашої уваги і, можливо, стане одним із ваших улюблених.

Омлет міш-маш

Омлет міш-маш / Фото: instagram.com/gotovim_vmeste_s_mashey/

Інгредієнти

яйця – 2 шт.;

бринза – 50 г;

червоний болгарський перець – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

червона цибуля – 1 шт.;

олія – 3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю почистити, подрібнити. Помідори нарізати дрібними кубиками. Перець подрібнити. Бринзу натерти на дрібній тертці. На олії підрум'янити цибулю. Смажити сім-десять хвилин на середньому вогні, помішуючи. Додати до цибулі помідори і перець. Присолити. Тушкувати на невеликому вогні 15-20 хвилин, поки сік не випарується. Вбити яйця, додати бринзу. Перемішати, поперчити. Смажити ще дві-три хвилини до готовності яєць. Солити не потрібно, бринза досить солона. Подавати одразу ж, із підсмаженим у тостері хлібом.

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Салат "Шопський"

Шопський салат / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

помідори червоні – 400 г;

перець солодкий зелений, червоний – по 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 100 г;

лимонний сік – 20 мл;

маслини без кісточки – 50 г;

бринза – 125 г;

огірки – 250 г;

петрушка – 20 г;

оливкова олія – 30 мл;

сіль морська.

Спосіб приготування

Нарізати помідори невеликими шматочками. Огірки порізати великими скибочками. Перці очистити від насіння, розрізати уздовж, а нарізати тонкими смужками. Цибулю нарізати дуже тонко. Перемішати овочі, заправити оливковою олією, змішаним із лимонним соком, і посолити. Додати маслини і нарізану петрушку, розкласти по тарілках і посипати крупно натертою бринзою.

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Кава по-болгарськи

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Каву в Болгарії варять на молоці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

кава мелена – 15 г;

молоко – 0,25 л;

цукор – 30 г.

Спосіб приготування

Закип'ятити молоко, почекати, поки воно охолоне приблизно до 80 градусів. Покласти в джезву каву і цукор, залити гарячим молоком. Довести молоко до кипіння, варити на повільному вогні дві-чотири хвилини. Дати постояти п'ять хвилин і подавати.

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