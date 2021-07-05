Ніжніше за брауні: тонкощі та рецепт торта "Аль Капоне", головного десерту Сицилії

Цей торт народився на острові Капрі в 20-их роках минулого століття. Він випікається без борошна, за рахунок чого отримує ніжний м'якуш і хрустку скоринку – чудовий варіянт для тих, хто любить шоколадну випічку

Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/krisstinii/

Ми багато знаємо про італійську кухню і про її популярні страви, але є в цій країні один десерт, яким там пишаються особливо. Найбільше – на острові Капрі. Торт "Аль Капоне" або "Капрезе" – це шоколадний торт, він ніжний всередині і хрусткий зверху. Тонкощі та рецепт його приготування дізнаємося нижче. У календарі лайфхаків для літа шукайте класні ідеї, як його провести.

Гангстерський десерт

Саме так, за однією з легенд, цей торт спочатку називали. Усе сталося в 20-их роках минулого століття на острові Капрі, коли туди заявилися гангстери за вказівкою самого Аль Капоне. Розповідали, що в десерт, яким їх хотів пригостити Карміне ді Фіоре, кондитер забув покласти борошно. Ні, борошно було, але мигдалеве, і саме воно врятувало кондитера від фіаско. Тепер "Аль Капоне" – один з найулюбленіших десертів усієї Сицилії і навіть відомий у США. Туди його привели італійські емігранти.

Особливості торта "Аль Капоне"

У рецептурі є цукор і важливо, щоб він був дрібним. Заввишки торт має бути близько 4 см. Мигдаль для торта потрібно перемолоти, але пульсовими запусками міксера. Інакше горіхи виділять олію, яка не дасть десерту бути повітряним всередині. Збиті яйця потрібно вводити частинами, перемішуючи суміш лопаткою знизу-вгору.

Як спекти торт "Аль Капоне"

Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/dudabojic/

Інгредієнти для форми 20 см

Мигдаль – 200 г

Шоколад гіркий, краще 70% – 150 г

Вершкове масло – 200 г

Цукровий пісок – 180 г

Яйця – 4 шт.

Сіль – маленька щіпка

Цукрова пудра для прикраси

Спосіб приготування

Розподілити очищений мигдаль на деку, прогріти близько 10 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці. Подрібнити прогрітий і остиглий мигдаль у міксері. Молоти пульсовими і нетривалими запусками міксера. Розтопити шоколад і охолодити. Покласти в кухонний комбайн порізане вершкове масло кімнатної температури, додати цукровий пісок і збивати на невеликій швидкості близько 10 хвилин. Коли масло перетвориться на м'яку пухку масу, влити шоколад. Додати по одному яєчні жовтки. Збивати масу, доки жовток повністю в ній не розчиниться, після чого додати наступний жовток. В окремому посуді збити в щільну піну яєчні білки (можете додати маленьку щіпку солі). Додати невеликими порціями в тісто, акуратно перемішуючи круговими рухами знизу-вгору. Всипати подрібнений мигдаль. Форму змастити вершковим маслом форму і присипати борошном. Перелити тісто, розрівняти поверхню і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин. Перевіряти готовність шпажкою, вона має вийматися з торта вологою. Охолодити торт, прикрасити цукровою пудрою.

З відео дізнаєтеся, як спекти кіш з черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа.

Тут дізнаєтеся про головний сезонний десерт Японії – полуничний торт.