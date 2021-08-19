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3 рецепти незвичайних пирогів з яблуками до Спасу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 серпня, 14:45
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Про шарлотку не йтиметься. З яблуками можна приготувати "Невидимий" пиріг, у якому майже немає тіста, відкритий тарт Татен і соковитий пиріг з просоченням зі згущеного молока і кефіру

Коли, як не тепер, пекти пироги зі свіжих, цього сезону яблук? Тим паче сьогодні Яблучний Спас. Привід подвійний. Можна приготувати вашу улюблену шарлотку, а можна – пишні пиріжки з яблучною начинкою. Але можна трохи відійти від традицій і пригостити близьких по-справжньому смачними пирогами, їхні рецепти знайдете нижче. А як зібратися на пікнік за вигідними цінами, дізнаєтеся з цього матеріалу.

Яблучний пиріг "Невидимий"

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Яблучний пиріг "Невидимий"
Яблучний пиріг "Невидимий" / Фото: Depositphotos

Цей яблучний пиріг отримав свою назву завдяки тому, що основна маса десерту – це тонкі яблучні дольки, а самого тіста в ньому практично не видно.

Складові

  • 60 г борошна
  • 50-70 г цукру
  • 2 яйця
  • 10-15 г розпушувача
  • 90 мл молока
  • 1 ст. л. коньяку або рому
  • 1 ч. л. екстракту ванілі
  • 2 ст. л. олії
  • 3 великих яблука

Для заливки

  • 1 яйце
  • 50-80 г цукру
  • 2 ст. л. розтопленого вершкового масла
  • 3 ст. л. мигдальних пелюсток
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Спосіб приготування

  1. Змішати борошно, розпушувач і цукор. Окремо збити яйця і влити в суху суміш.
  2. Додати молоко і розмішати.
  3. Додати ванільний екстракт, коньяк і олію. Перемішати вінчиком.
  4. Яблука очистити від шкірки і насіння, нарізати тонкими пластинками.
  5. Фрукти викласти в тісто, перемішати.
  6. Форму застелити папером для випічки. Вилити тісто, розрівняти яблука зверху. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-30 хвилин, до золотистого кольору.
  7. Для заливки збити яйця з цукром до піни, додати вершкове масло і перемішати. Заливку вилити на гарячий пиріг, щедро посипати мигдальними пелюстками і знову відправити в духовку на 10-15 хвилин.
  8. Готовий яблучний пиріг остудити у формі. Потім поставити на ніч у холодильник, щоб він добре охолов.

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Тарт Татен з яблуками

Тарт Татен з яблуками
Тарт Татен з яблуками / Фото: Depositphotos

За легендою, пиріг є випадковим винаходом однієї із сестер Татен, які в XIX столітті мали в провінції однойменний готель. За легендою, жінка похапцем поставила пиріг у піч "навиворіт", і так і подала його до столу.

Складові

  • 200 г борошна
  • 175 г вершкового масла
  • 5 ст. л. крижаної води
  • 1 щіпка солі
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 150 г цукру
  • 1 кг твердих яблук
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Спосіб приготування

  1. Просіяти борошно і натерти в нього 100 г холодного масла. Додати сіль, половину пакетика ванільного цукру. Поступово додаючи воду, замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку і поставити в холодильник на півгодини.
  2. Яблука очистити від шкірки і розрізати на четвертинки.
  3. На сковороді, в якій випікатиметься пиріг, розтопити 75 г вершкового масла і цукор на слабкому вогні. Коли цукор почне темніти по краях, розмішати суміш ложкою і посипати ванільним цукром.
  4. Зняти сковороду з вогню і викласти по колу четвертинки яблук.
  5. Повернути сковороду на мінімальний вогонь на 10-15 хвилин. Розмішувати не потрібно.
  6. Розігріти духовку до 180 градусів.
  7. Тісто розкачати в пласт завтовшки близько 4 мм. Накрити ним яблука, зайве тісто загорнути всередину. Зверху наколоти виделкою.
  8. Випікати близько 40 хвилин – до зарум'янювання тіста. Потім дістати з духовки і дати кілька хвилин постояти. Провести ножем між пирогом і стінками форми. Накрити великою тарілкою і швидко перевернути. Весь пиріг має опинитися на тарілці.
  9. Подавати пиріг теплим, доповнивши вершковим морозивом.

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Яблучний пиріг з просоченням

Яблучний пиріг з просоченням
Яблучний пиріг з просоченням / Фото: Depositphotos

Особливість цього пирога полягає в тому, що після випічки він заливається сумішшю кефіру і згущеного молока. Так виходить дуже ніжний і соковитий десерт.

Складові

  • 1 склянка цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 80 мл олії
  • 2 яйця
  • 200 г борошна
  • 0,5 ч. л. соди
  • 1 ч. л. кориці
  • 2 яблука
  • Сіль
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Для заливки

  • 150 мл згущеного молока
  • 150 мл кефіру

Спосіб приготування

  1. Яблука помити і нарізати кубиками.
  2. Вершкове масло розтопити і трохи остудити. У миску влити вершкове масло, олію, цукор, додати два яйця. Добре збити вінчиком.
  3. Борошно змішати із содою, корицею і дрібкою солі. Додати борошняну суміш у яєчну, добре перемішати.
  4. Тісто має вийде густим, тому за необхідності всипати ще борошна.
  5. Додати яблука і знову перемішати.
  6. Чашу мультиварки змастити олією і викласти в неї тісто, розрівняти.
  7. Увімкнути мультиварку в режим "Випічка". Готувати пиріг 45 хвилин, потім перевернути і пекти ще близько 15 хвилин або до сухої зубочистки. Остудити пиріг.
  8. Для заливки змішати кефір і згущене молоко до однорідності.
  9. За допомогою зубочистки часто наколоти пиріг. Потім повільно полити заливкою. Дати настоятися мінімум годину, а краще залишити просочуватися на ніч.
  10. Злегка посипати яблучний пиріг меленою корицею і прикрасити листям м'яти.

Якщо любите несолодку випічку, то пиріжки самоси з овочами будуть вам до смаку. Їхній рецепт – у відео.

5 рецептів святкових страв до Спасу знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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