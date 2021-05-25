Справжнє кімчі – готуємо капусту за рецептом корейських кухарів

Цей ферментований продукт можна зберігати в холодильнику до півроку

Кімчі - рецепт корейської закуски Фото: instagram.com/eunokyi/

Захищають від шкідливих бактерій, допомагають запобігати хронічним захворюванням і підтримують роботу шлунково-кишкового тракту – це все підвладне ферментованим продуктам. Один з найвідоміших і потужних за дією таких продуктів – це корейська кімчі. Ми знайшли рецепт шеф-кухаря Даеро Лі, який є майстром у приготуванні цієї страви.

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Важливе про зберігання кімчі

Кімчі – це ферментований продукт, його можна зберігати в холодильнику впродовж тривалого часу – від трьох до шести місяців. За умови, що ви завжди використовуєте чистий сервірувальний посуд і столові прибори, щоб виймати її з контейнера. Намагайтеся, щоб у контейнер з кімчі нічого не потрапило, інакше це може посилити процес бродіння і закуска може зіпсуватися.

Що вам знадобиться для приготування кімчі:

1 качан пекінської капусти

1 склянка кам'яної солі

1 пучок цибулі-шалот без коріння

1 склянка вареного рису

1 яблуко із серцевиною

1 цибулина, очищена

6 зубчиків часнику

імбир (розміром із зубчик часнику)

2 червоних перці чилі

1 склянка порошку перцю чилі або за смаком

2 чайні ложки цукру

1/4 білого редису (дайкон)

1/4 склянки рибного соусу

1 склянка вареного рису

Спосіб приготування

Наріжте капусту невеликими шматочками, приблизно 3-4 см (вони зменшаться в розмірі в розсолі). Приготуйте розсіл: додайте кам'яну сіль у 10 склянок води і добре перемішайте до повного розчинення. У розсіл покласти капусту і відставити на три години. Наріжте цибулю-шалот на шматочки по 5 см. Приготуйте соус: покладіть решту інгредієнтів у блендер і збивайте до однорідної маси. Якщо суміш занадто густа, додайте трохи води. Злийте розсіл, у якому лежала капуста, кілька разів промийте прісною водою і знову злийте воду (залишивши в друшляку на 30 хвилин). Змішайте капусту із соусом з блендера і додайте подрібнену цибулю-шалот. Помістіть у герметичний контейнер, залишивши приблизно 1 см зверху, щоб виходив газ, що утворюється в процесі ферментації. Поставте в холодильник.

За матеріалами: Lifehacker.com.au.

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