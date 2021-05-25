Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Справжнє кімчі – готуємо капусту за рецептом корейських кухарів

Сьогодні, 12:43

Цей ферментований продукт можна зберігати в холодильнику до півроку

Кімчі - рецепт корейської закуски Фото: instagram.com/eunokyi/
Кімчі - рецепт корейської закуски
Фото: instagram.com/eunokyi/

Захищають від шкідливих бактерій, допомагають запобігати хронічним захворюванням і підтримують роботу шлунково-кишкового тракту – це все підвладне ферментованим продуктам. Один з найвідоміших і потужних за дією таких продуктів – це корейська кімчі. Ми знайшли рецепт шеф-кухаря Даеро Лі, який є майстром у приготуванні цієї страви.

У календарі свят травня шукайте найоригінальніші ідеї для подарунків подарунків цього місяця.

Важливе про зберігання кімчі

Кімчі – це ферментований продукт, його можна зберігати в холодильнику впродовж тривалого часу – від трьох до шести місяців. За умови, що ви завжди використовуєте чистий сервірувальний посуд і столові прибори, щоб виймати її з контейнера. Намагайтеся, щоб у контейнер з кімчі нічого не потрапило, інакше це може посилити процес бродіння і закуска може зіпсуватися.

Що вам знадобиться для приготування кімчі:

  • 1 качан пекінської капусти
  • 1 склянка кам'яної солі
  • 1 пучок цибулі-шалот без коріння
  • 1 склянка вареного рису
  • 1 яблуко із серцевиною
  • 1 цибулина, очищена
  • 6 зубчиків часнику
  • імбир (розміром із зубчик часнику)
  • 2 червоних перці чилі
  • 1 склянка порошку перцю чилі або за смаком
  • 2 чайні ложки цукру
  • 1/4 білого редису (дайкон)
  • 1/4 склянки рибного соусу
  • 1 склянка вареного рису

Спосіб приготування

  1. Наріжте капусту невеликими шматочками, приблизно 3-4 см (вони зменшаться в розмірі в розсолі).
  2. Приготуйте розсіл: додайте кам'яну сіль у 10 склянок води і добре перемішайте до повного розчинення.
  3. У розсіл покласти капусту і відставити на три години.
  4. Наріжте цибулю-шалот на шматочки по 5 см.
  5. Приготуйте соус: покладіть решту інгредієнтів у блендер і збивайте до однорідної маси. Якщо суміш занадто густа, додайте трохи води.
  6. Злийте розсіл, у якому лежала капуста, кілька разів промийте прісною водою і знову злийте воду (залишивши в друшляку на 30 хвилин).
  7. Змішайте капусту із соусом з блендера і додайте подрібнену цибулю-шалот.
  8. Помістіть у герметичний контейнер, залишивши приблизно 1 см зверху, щоб виходив газ, що утворюється в процесі ферментації. Поставте в холодильник.

За матеріалами: Lifehacker.com.au.

Тут знайдете 7 рецептів салатів з молодої капусти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
ТОП-5 ферментованих продуктів для імунітету та здорового кишківника Як приготувати свинину смачно і щоб нічого не зіпсувати Ваші діти не їдять овочі? Ці 3 рецепти і лайфхаки дієтолога все виправлять Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні
капуста рецепт кимчи
Реклама

Новини партнерів

Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярні статті

Сьогодні, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Сьогодні, 11:36Смачно

Дорада – навіщо вона потрібна нам у раціоні та два корисних рецепти з нею

Вчора, 19:19Зірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

Вчора, 16:39Смачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Вчора, 09:49Зірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

23 травняЗірково

Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн

23 травняЗірково

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце в трендах YouTube

23 травняЗірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

23 травняЗірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

23 травняЗірково

Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

23 травняЗірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

23 травняЗірково

Пошуміли в Європі! Go_A на другому місці за глядацьким голосуванням

23 травняЗірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

23 травняЗірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

22 травняЗірково

Ото нашуміли: пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
"Не могу поверить!": участники "Евровидения" высказались о Go_A
"Не могу поверить!": участники "Евровидения" высказались о Go_A
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти