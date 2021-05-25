Справжнє кімчі – готуємо капусту за рецептом корейських кухарів
Цей ферментований продукт можна зберігати в холодильнику до півроку
Захищають від шкідливих бактерій, допомагають запобігати хронічним захворюванням і підтримують роботу шлунково-кишкового тракту – це все підвладне ферментованим продуктам. Один з найвідоміших і потужних за дією таких продуктів – це корейська кімчі. Ми знайшли рецепт шеф-кухаря Даеро Лі, який є майстром у приготуванні цієї страви.
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Важливе про зберігання кімчі
Кімчі – це ферментований продукт, його можна зберігати в холодильнику впродовж тривалого часу – від трьох до шести місяців. За умови, що ви завжди використовуєте чистий сервірувальний посуд і столові прибори, щоб виймати її з контейнера. Намагайтеся, щоб у контейнер з кімчі нічого не потрапило, інакше це може посилити процес бродіння і закуска може зіпсуватися.
Що вам знадобиться для приготування кімчі:
- 1 качан пекінської капусти
- 1 склянка кам'яної солі
- 1 пучок цибулі-шалот без коріння
- 1 склянка вареного рису
- 1 яблуко із серцевиною
- 1 цибулина, очищена
- 6 зубчиків часнику
- імбир (розміром із зубчик часнику)
- 2 червоних перці чилі
- 1 склянка порошку перцю чилі або за смаком
- 2 чайні ложки цукру
- 1/4 білого редису (дайкон)
- 1/4 склянки рибного соусу
- 1 склянка вареного рису
Спосіб приготування
- Наріжте капусту невеликими шматочками, приблизно 3-4 см (вони зменшаться в розмірі в розсолі).
- Приготуйте розсіл: додайте кам'яну сіль у 10 склянок води і добре перемішайте до повного розчинення.
- У розсіл покласти капусту і відставити на три години.
- Наріжте цибулю-шалот на шматочки по 5 см.
- Приготуйте соус: покладіть решту інгредієнтів у блендер і збивайте до однорідної маси. Якщо суміш занадто густа, додайте трохи води.
- Злийте розсіл, у якому лежала капуста, кілька разів промийте прісною водою і знову злийте воду (залишивши в друшляку на 30 хвилин).
- Змішайте капусту із соусом з блендера і додайте подрібнену цибулю-шалот.
- Помістіть у герметичний контейнер, залишивши приблизно 1 см зверху, щоб виходив газ, що утворюється в процесі ферментації. Поставте в холодильник.
За матеріалами: Lifehacker.com.au.
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