Дублінський кодл, бармбрек і ще 2 ірландських страви, від яких пальчики оближеш
У цій країні придумали не тільки каву по-ірландськи, а й чимало іншої цікавої їжі
Ірландія. У цій, як її називають, смарагдовій країні дуже трепетно ставляться до страв з картоплі та всілякого м'яса. Клімат, м'яко кажучи, там не дуже, тому їжа має зігрівати. Багато хто вважає, що національна кухня цієї країни дуже перегукується з кухнею сусідньої Англії, – це не зовсім так. Різниця є. І так, Ірландії варто подякувати за їхню каву. Її рецепт і ще кількох страв цієї країни знайдете нижче.
Якщо перебуваєте у пошуках оригіналних подарунків на свята травня, знайдете варіанти в нашому календарі свят.
Дублінський кодл
Одна з найпопулярніших юшок в Ірландії. Ковбаски рекомендується купувати якісні та, за бажанням, можна додати трохи темного ірландського пива. Для автентичності.
⠀
Інгредієнти
- Бекон – 500 г
- Ковбаски – 500 г
- Кмин – 2 ст. л.
- Петрушка – 4 ст. л.
- Курячий бульйон – 1 л
- Цибуля – 1 шт.
- Картопля – 1 кг
- Лаврове листя, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- У глибокій сковороді обсмажити бекон і сосиски до золотавого кольору. Викласти зі сковороди.
- Додати в сковороду подрібнену цибулю і обсмажити. Повернути в сковороду бекон і сосиски.
- Додати кмин, спеції і лаврове листя, залити бульйоном і довести до кипіння.
- Зменшити вогонь, закинути картоплю. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин на повільному вогні.
- За бажанням додати 100 г темного пива.
- Прикрасити зеленню.
Ірландське рагу
Інгредієнти
- Картопля – 700 г
- Яловичина м'якоть (або баранина) – 800 г
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Темне пиво – 500 мл
- Часник – 3 зуб.
- Лаврове листя – 2 шт.
- Чебрець сушений – 1 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Олія для смаження
Спосіб приготування
- М'ясо нарізати великими шматочками.
- У каструлю з товстим дном налити трохи олії, прогріти.
- Викласти м'ясо і обсмажити на сильному вогні.
- Цибулю нарізати півкільцями, додати до м'яса, обсмажити. Моркву нарізати кільцями, додати до м'яса і цибулі.
- Трохи обсмажити, додати пиво, зменшити вогонь і тушкувати до готовності м'яса.
- Картоплю нарізати кубиками, залити водою, щоби пішов крохмаль.
- Коли м'ясо почне ділитися на волокна, злити воду з картоплі та додати в каструлю.
- Додати спеції: часник, лаврове листя, чебрець, сіль і перець за смаком.
- Тушкувати до готовності картоплі. При подачі прикрасити зеленню петрушки.
Бармбрек
Цей кекс обов'язковий на День святого Патрика. Але не тільки. Ірландці люблять, коли бармбрек подають до чаю або кави.
Інгредієнти
- Цукор – 100 г
- Ромашковий чай (гарячий) – 300 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Подрібнений мигдаль – 1 ст. л.
- Родзинки – 200 г
- Цукати – 100 г
- Консервована вишня – 50 г
- Борошно – 300 г
- Розпушувач – 10 г
Спосіб приготування
- У гарячому чаї розчинити цукор, додати масло і дати розтанути. Додати сухофрукти і горіхи, остудити суміш.
- У холодну суміш додати борошно і розпушувач, перемішати і викласти у форму.
- Поставити в духовку на 180 градусів на 60 хвилин. Духовку не відкривати 50 хвилин.
- Після того, як бармбрек буде готовий, дати трохи охолонути і вийняти з форми.
Боксті
Це традиційні ірландські картопляні котлети. Подають їх з обсмаженим беконом.
Інгредієнти
- Картопля – 6 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Молоко, борошно – по 2 ст. л.
- Яйце – 2 шт.
- Бекон – 2 скибочки
- Зелена цибуля
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Сіль, перець чорний мелений – щіпка
- Сметана – за смаком
Спосіб приготування
- Зварити половину картоплі. Готову картоплю розім'яти. Не треба додавати ні воду, ні молоко.
- Сиру картоплю натерти на тертці, так само натерти цибулю.
- Додати до цієї суміші товчену картоплю, молоко, борошно, яйця. Посолити, поперчити. Вимісити тісто руками.
- Розтопити на сковороді вершкове масло і смажити по 2-3 хвилини з кожного боку.
- Паралельно підсмажити на сухій сковороді нарізаний бекон.
- Нарізати зелену цибулю.
- Викласти боксті на тарілку. Зверху прикрасити сметаною, беконом і зеленою цибулею.
Кава по-ірландськи
Одна з небагатьох країн, яка має свою іменну каву. У 1942 році в аеропорту ірландського міста Фойнс було скасовано рейс. Пасажири обурювалися, треба було чимось їх заспокоїти. Шеф-кухар ресторану аеропорту – Джо Шеридан – вирішив підбадьорити людей і додав до кави трохи віскі та збиті вершки. Це й і стало днем народження кави по-ірландськи.
Інгредієнти
- Кава свіжозварена – 200 мл
- Віскі – 50 мл
- Тростинний цукор – 1-2 кубики
- Вершки 30% – 50 мл
- Кориця, мускатний горіх – щіпка
Спосіб приготування
⠀
- Зварити каву. Процідити напій.
- Вершки збити до пишної піни.
- Підігріти трохи склянку і вилити каву. Додати цукор і віскі.
- Акуратно викласти вершки на поверхню кави.
- Прикрасити корицею і мускатним горіхом.
Тут зібрані рецепти найсмачнішої їжі з Німеччини.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше