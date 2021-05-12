Дублінський кодл, бармбрек і ще 2 ірландських страви, від яких пальчики оближеш

У цій країні придумали не тільки каву по-ірландськи, а й чимало іншої цікавої їжі

Ірландія. У цій, як її називають, смарагдовій країні дуже трепетно ставляться до страв з картоплі та всілякого м'яса. Клімат, м'яко кажучи, там не дуже, тому їжа має зігрівати. Багато хто вважає, що національна кухня цієї країни дуже перегукується з кухнею сусідньої Англії, – це не зовсім так. Різниця є. І так, Ірландії варто подякувати за їхню каву. Її рецепт і ще кількох страв цієї країни знайдете нижче.

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Дублінський кодл

Фото: instagram.com/katya_irl/

Одна з найпопулярніших юшок в Ірландії. Ковбаски рекомендується купувати якісні та, за бажанням, можна додати трохи темного ірландського пива. Для автентичності.

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Інгредієнти

Бекон – 500 г

Ковбаски – 500 г

Кмин – 2 ст. л.

Петрушка – 4 ст. л.

Курячий бульйон – 1 л

Цибуля – 1 шт.

Картопля – 1 кг

Лаврове листя, спеції – за смаком

Спосіб приготування

У глибокій сковороді обсмажити бекон і сосиски до золотавого кольору. Викласти зі сковороди. Додати в сковороду подрібнену цибулю і обсмажити. Повернути в сковороду бекон і сосиски. Додати кмин, спеції і лаврове листя, залити бульйоном і довести до кипіння. Зменшити вогонь, закинути картоплю. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин на повільному вогні. За бажанням додати 100 г темного пива. Прикрасити зеленню.

Ірландське рагу

Фото: instagram.com/yulia_buryak_/

Інгредієнти

Картопля – 700 г

Яловичина м'якоть (або баранина) – 800 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Темне пиво – 500 мл

Часник – 3 зуб.

Лаврове листя – 2 шт.

Чебрець сушений – 1 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Олія для смаження

Спосіб приготування

М'ясо нарізати великими шматочками. У каструлю з товстим дном налити трохи олії, прогріти. Викласти м'ясо і обсмажити на сильному вогні. Цибулю нарізати півкільцями, додати до м'яса, обсмажити. Моркву нарізати кільцями, додати до м'яса і цибулі. Трохи обсмажити, додати пиво, зменшити вогонь і тушкувати до готовності м'яса. Картоплю нарізати кубиками, залити водою, щоби пішов крохмаль. Коли м'ясо почне ділитися на волокна, злити воду з картоплі та додати в каструлю. Додати спеції: часник, лаврове листя, чебрець, сіль і перець за смаком. Тушкувати до готовності картоплі. При подачі прикрасити зеленню петрушки.

Бармбрек

Фото: instagram.com/mimikupenda_/

Цей кекс обов'язковий на День святого Патрика. Але не тільки. Ірландці люблять, коли бармбрек подають до чаю або кави.

Інгредієнти

Цукор – 100 г

Ромашковий чай (гарячий) – 300 мл

Вершкове масло – 50 г

Подрібнений мигдаль – 1 ст. л.

Родзинки – 200 г

Цукати – 100 г

Консервована вишня – 50 г

Борошно – 300 г

Розпушувач – 10 г

Спосіб приготування

У гарячому чаї розчинити цукор, додати масло і дати розтанути. Додати сухофрукти і горіхи, остудити суміш. У холодну суміш додати борошно і розпушувач, перемішати і викласти у форму. Поставити в духовку на 180 градусів на 60 хвилин. Духовку не відкривати 50 хвилин. Після того, як бармбрек буде готовий, дати трохи охолонути і вийняти з форми.

Боксті

Фото: instagram.com/santalucia.by/

Це традиційні ірландські картопляні котлети. Подають їх з обсмаженим беконом.

Інгредієнти

Картопля – 6 шт.

Цибуля – 1 шт.

Молоко, борошно – по 2 ст. л.

Яйце – 2 шт.

Бекон – 2 скибочки

Зелена цибуля

Вершкове масло – 1 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений – щіпка

Сметана – за смаком

Спосіб приготування

Зварити половину картоплі. Готову картоплю розім'яти. Не треба додавати ні воду, ні молоко. Сиру картоплю натерти на тертці, так само натерти цибулю. Додати до цієї суміші товчену картоплю, молоко, борошно, яйця. Посолити, поперчити. Вимісити тісто руками. Розтопити на сковороді вершкове масло і смажити по 2-3 хвилини з кожного боку. Паралельно підсмажити на сухій сковороді нарізаний бекон. Нарізати зелену цибулю. Викласти боксті на тарілку. Зверху прикрасити сметаною, беконом і зеленою цибулею.

Кава по-ірландськи

Фото: instagram.com/bestcoffee_ua/

Одна з небагатьох країн, яка має свою іменну каву. У 1942 році в аеропорту ірландського міста Фойнс було скасовано рейс. Пасажири обурювалися, треба було чимось їх заспокоїти. Шеф-кухар ресторану аеропорту – Джо Шеридан – вирішив підбадьорити людей і додав до кави трохи віскі та збиті вершки. Це й і стало днем народження кави по-ірландськи.

Інгредієнти

Кава свіжозварена – 200 мл

Віскі – 50 мл

Тростинний цукор – 1-2 кубики

Вершки 30% – 50 мл

Кориця, мускатний горіх – щіпка

Спосіб приготування

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Зварити каву. Процідити напій. Вершки збити до пишної піни. Підігріти трохи склянку і вилити каву. Додати цукор і віскі. Акуратно викласти вершки на поверхню кави. Прикрасити корицею і мускатним горіхом.

Тут зібрані рецепти найсмачнішої їжі з Німеччини.

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