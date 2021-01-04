Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

Що приготувати на вечерю на Різдво 2021

Не знаєте що приготувати на Різдво-2021, і втомилися від традиційних рецептів на кшталт холодцю і буженини? Розповідаємо, як оригінально накрити святковий стіл.

Святковий салат з курки з гранатовими зернами

Фото: depositphotos.com

Час приготування:

1.5 години

Інгредієнти:

2-3 шт. картоплі

2 курячих філе

50 г волоських горіхів

100 г сиру

2 моркви або морква по-корейськи

3 яйця

Майонез – до смаку

Сіль за смаком

Гранатові зерна – для прикрашання

Спосіб приготування:

Окремо відварити картоплю, моркву і яйця. Остудити, почистити і нарізати кубиками. Відварити куряче філе в підсоленій воді. Остудити і нарізати такими ж шматочками, як і інші інгредієнти. Волоські горіхи за бажанням підсмажити, дрібно порубати або подрібнити в блендері. Сир натерти на тертці. Викласти всі інгредієнти шарами, змащуючи майонезом: картопля, курка, горіхи, сир, морква і яйця. Поставити в холодильник до подачі. Прикрасити готовий салат гранатовими зернами.

Різдвяний салат з оселедця і овочів від Даші Малахової

Салат з оселедця Фото: Даша Малахова

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

100 г консервованої квасолі

100 г консервованого зеленого горошку

3 філе слабосоленого оселедця

1 червона цибулина

1 буряк

Петрушка

Сік лимона

Чорний перець

Спосіб приготування:

Наріжте червону цибулину, додайте горошок і квасолю. Філе оселедця наріжте скибочками і додайте до овочів. Обірвіть листочки з гілочок петрушки і дрібно наріжте. Додайте в салат. Перемішайте, заправте лимонним соком і чорним перцем.

Фаршировані яйця з сьомгою за рецептом Даші Малахової

Яйця з сьомгою Фото: Даша Малахова

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

6 яєць

2 ст. л. майонезу

1 ст. л. щучої ікри

Скибочки слабосоленої сьомги

Чорний перець

Спосіб приготування:

Відваріть круто яйця, очистіть від шкаралупи і розріжте навпіл. В окрему миску обережно чайною ложкою вийміть з яєць жовток. Покладіть половинки яєць на тарілку, в якій будете подавати страву. Розімніть яєчні жовтки вилкою. Додайте майонез, ікру щуки, приправте чорним перцем і змішайте всі інгредієнти до кремоподібного стану. Ложкою начиніть половинки яєць жовтковою сумішшю. Нанизуйте на зубочистку скибочку слабосоленої сьомги і вставте імпровізований "парус" в фаршироване яйце. Так само повторіть з рештою яєць.

Террін з курки з горіхами

Террін з курячого м’яса Фото: depositphotos.com

Час приготування:

1.5 години

Інгредієнти:

250 г курячих грудок або філе індички

250 мл вершків 36%

75 г горіхів-фісташки та волоські

15 мл коньяку або бренді

Сіль за смаком

Мелений білий перець за смаком

Свеженатертий мускатний горіх

Спосіб приготування:

Добре охолоджені грудки двічі пропустити через м'ясорубку. Перекласти в міксер і вимішати разом з добре охолодженими вершками. Додати коньяк, сіль, перець, мускатний горіх. Все перемішати до однорідної маси. Протерти через сито. Додати порізані горіхи і знову вимісити. Вистелити форму для запікання фольгою. Викласти в неї курячу масу, що вийшла, вирівняти поверхню і герметично загорнути краї фольги. Поставити в конвекційну піч, запікати за температури 85 ºС протягом 45 хвилин. Після запікання охолодити. Нарізати порційними шматками і подавати з листям салату і соусами.

На замітку: Не можна допускати нагрівання маси під час всіх операцій, щоб запобігти розшаруванню білка і жиру.

Філе лосося в тісті з гливами і шпинатом

Лосось у тісті Фото: depositphotos.com

Час приготування:

1.5 години

Інгредієнти:

400 г філе лосося

300 г шпинату

800 г глив

300 г ріпчастої цибулі

500 г листкового прісного тіста

100 г вершкового масла

2 зубчики часнику

Сіль, мелений перець

Спосіб приготування:

Гриби попередньо замочуємо в холодній воді на 15 хвилин, потім промиваємо під проточною водою, злегка віджимають, поділяємо на невеликі шматки і смажимо на сковороді до готовності близько 20 хвилин, з додаванням нарізаної цибулі. Шпинат промиваємо, обсушуємо і припускаємо на сковороді 2-3 хвилини з вершковим маслом і часником. Потім змішуємо гриби з цибулею і шпинатом. Філе лосося без кісток і шкіри солимо та перчимо. Листкове тісто розгортаємо, викладаємо на нього смажені гриби і шпинат, зверху кладемо філе риби, загортаємо все "конвертом" і запікаємо в духовці при 180 °С близько 20-30 хвилин. Готову страву можна нарізати порційно, невеликими рулетиками, а також полити сметаною.

"П'яна" качка від Юлії Висоцької

Качка з чорносливом і вином Фото: depositphotos.com

Час приготування:

понад 3 години

Інгредієнти:

Тушка качки близько 2 кг

Качина печінка – 300 г

Часник – 2 зубчики

Розмарин – 4 гілочки

Шавлія – 3 гілочки

Вино червоне солодке – 250 мл

Перець чорний мелений – ¼ ч. л.

Сіль морська – 1 ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Духовку попередньо розігріти до 190 °С. Тушку качки ретельно вимити, помістити у велику каструлю, залити водою і варити 30-40 хвилин. Сиру печінку, часник, розмарин, листя шавлії і вино збити в блендері. У порожнину тушки влити 2/3 отриманої суміші і зашити її, щоб нічого не вилилося. Качку натерти сіллю і перцем, укласти на деко, полити сумішшю і запікати в розігрітій духовці 2,5-3 години.

Шведські фрикадельки з журавлинним соусом

Фрикадельки з журавлиною Фото: depositphotos.com

Час приготування:

понад 3 години

Інгредієнти:

Для фрикадельок:

850 г свинячої шиї або жирної яловичини

200 г очищеного кабачка або білокачанної капусти

100 г ріпчастої цибулі

1 невеликий пучок кропу

2 ч. л. сушеного часнику

2 ч. л. сушеного базиліка

Морська сіль

Гострий мелений перець

Мелений чорний перець

Для соусу:

300 г великої замороженої журавлини

60 мл кленового сиропу або меду

Цедра 1 апельсина

120 мл свіжого апельсинового соку

Екстракт ванілі

Спосіб приготування:

Двічі пропустити нарізане м'ясо разом з кабачком або капустою, цибулею і зеленню через м'ясорубку з середньою решіткою. Додати в фарш спеції і сіль, добре перемішати. Поставити в холодильник на дві години або на ніч. Сформувати вологими руками фрикадельки, дати їм постояти 10-15 хвилин за кімнатної температури. Обсмажити в олії до золотистого кольору, накривши кришкою, щоб фрикадельки приготувалися всередині. Їх також можна довести до готовності в духовці. Приготувати соус. Змішати в сотейнику заморожені ягоди з дрібно натертою цедрою, кленовим сиропом чи медом. Додати апельсиновий сік і екстракт ванілі, перемішати. Проварити до загустіння. Спробувати, за необхідності додати більше сиропу або меду. Подавати шведські фрикадельки разом з журавлинним соусом.

Шоколадно-апельсиновий тарт

Пиріг с апельсинами і шоколадом Фото: depositphotos.com

Час приготування:

1.5 години

Інгредієнти:

Для тіста:

175 г борошна

10 г темного какао-порошку без цукру

Дрібка солі

40 г цукрової пудри

100 г м'якого вершкового масла

1 яйце

Для начинки:

180 г чорного шоколаду

200 мл вершків 20%

Цедра одного апельсина

25 г вершкового масла

2 яйця

1 ст.л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

Борошно просіяти з какао, додати сіль і цукрову пудру. Потім додати м'яке масло, розтерти на крихту. Додати яйце і замісити тісто. Поставити його в холодильник на півгодини, загорнувши в плівку. Форму для випічки діаметром 23 см застелити пергаментним папером. Викласти тісто, пальцями сформувати бортики. Наколоти виделкою і поставити в розігріту до 200 °С духовку на 20-25 хвилин. Приготувати заливку. Довести вершки з тертою апельсиновою цедрою до кипіння. Зняти з вогню і процідити через сито в каструльку. Додати розламаний на шматочки шоколад і вершкове масло. Перемішати віничком до отримання однорідної гладкої маси. Яйця збити виделкою разом з цукровою пудрою. Додати до шоколадної маси. Поставити на слабкий вогонь. Розмішуючи віничком, проварити до загустіння, близько хвилини. Вилити в основу з тіста і випікати ще 5-10 хвилин. Перед подачею тарт остудити. За бажанням його можна посипати цукровою пудрою або какао, прикрасити свіжими ягодами або фруктами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати 12 пісних страв. "Сьогодні" також ділилися рецептом різдвяного Львівського сирника.

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