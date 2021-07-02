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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Малинове, абрикосове або з агрусу – яке варення ви за гороскопом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 липня, 20:15
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Тельці, які люблять поностальгувати, – малинове варення, яскраві, зухвалі та норовливі Стрільці – абрикосове, а колючі та принципові Скорпіони схожі на варення з агрусу
Яке ви варення за гороскопом
Яке ви варення за гороскопом / Фото: freepik.com

У період активної консервації продовжуємо дізнаватися себе з несподіваного боку. Ми вже знаємо, яка заготовка асоціюється з кожним знаком зодіаку, тепер дізнаємося, що думають і припускають зірки стосовно варення. У календарі лайфхаків для літа знайдете яскраві ідеї, як його провести гідно.

Овен – яблучне варення, повидло

Яблучне варення – це надійні Овни
Яблучне варення – це надійні Овни / Фото: Depositphotos

Авторитетні та сильні Овни вражають своєю здатністю ніколи не сходити зі шляху і йти чітко до мети. Люди потужні і беззаперечні, іноді з ними складно бути поруч. Але вони рідко відмовляють у допомозі, часто бувають корисними, як і варення з яблук.

Телець – малинове

Малинове варення, улюблене з дитинства, – Тельці, які люблять ностальгувати
Малинове варення, улюблене з дитинства, – Тельці, які люблять ностальгувати / Фото: Depositphotos

Тельці бувають різні, але основна їхня маса – люди мудрі, рішучі і спокійні. Вони люблять занурюватися в роздуми і ностальгувати. Улюблене варення з дитинства – малинове – це Тельці.

Близнюки – вишневе

Вишневе варення з кислинкою – мінливі Близнюки
Вишневе варення з кислинкою – мінливі Близнюки / Фото: Depositphotos

Запашне і красиве варення дуже нагадує Близнюків. Це привабливі люди, до них тягнуться інші, до них прислухаються. Але не варто їх нервувати – Близнюки дуже різко можуть помінятися. До невпізнавання. Вишневе варення – це їхнє варення.

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Рак – чорничне

Раки люблять бути корисними близьким, як і чорничне варення – зору
Раки люблять бути корисними близьким, як і чорничне варення – зору / Фото: Depositphotos

Ймовірно, одне з найкорисніших варень. Це відомо людям з проблемами зору. У Раків з внутрішнім зором усе добре – вони знаються на людях, розуміють ситуацію, завжди аналізують. У їхньому оточенні тільки обрані.

Лев – варення з чорної смородини

Це варення потрібно розкуштувати, як і звикнути до вимогливості Левів
Це варення потрібно розкуштувати, як і звикнути до вимогливості Левів / Фото: freepik.com

Особлива ягода. Тобто якщо вам вдалося її розкуштувати і оцінити неповторний смак, то вона стане однією з ваших улюблених. Так і з Левами – спочатку різкі і категоричні, але якщо вони вам довіряють, то приймуть з усіма недоліками. Більшість Левів люблять солодке, у варення з чорної смородини цукру можна класти побільше.

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Діва – варення з червоної смородини

Діви, які завжди прагнуть до ідеалу, – красиве варення з червоної смородини
Діви, які завжди прагнуть до ідеалу, – красиве варення з червоної смородини / Фото: Depositphotos

Це кисло-солодка ягода ідеальної форми. А Діви завжди прагнуть ідеалу, вони перфекціоністи. А ще червона смородина особливо смачна, коли перетворюється на варення.

Терези – полуничне

Ідеальне полуничне варення для ідеальних Терезів
Ідеальне полуничне варення для ідеальних Терезів / Фото: Depositphotos

Це варення, до якого складно причепитися. Як і до Терезів. Ось вміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, долучають свою неповторну здатність – все врівноважувати і розставляти по правильних місцях.

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Скорпіон – варення з агрусу

Варення з агрусу – справа непроста, як і спілкування з Скорпіонами
Варення з агрусу – справа непроста, як і спілкування з Скорпіонами / Фото: Depositphotos

Рідкісне варення, на любителя. Але смачне. Саму ягоду складно обривати, та й варення з агрусу – справа непроста. Як і спілкуватися зі Скорпіонами. Адже вони не люблять, коли їм суперечать і з ними не погоджуються. Можуть сказати гірку правду в очі, не замислюючись.

Стрілець – абрикосове

Яскраве абрикосове варення – це яскраві Стрільці
Яскраве абрикосове варення – це яскраві Стрільці / Фото: Depositphotos

Яскраве варення, як і Стрільці. Ось ці люди, в більшій своїй масі, практично не сумують і не терплять одноманітності. Цим вони і привертають до себе. Є один мінус – ці люди швидко захоплюються чимось і так само швидко втрачають до цього інтерес. Як і абрикосове варення: дуже смачно, але багато не з'їси.

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Козеріг – варення з ревеню

Козероги, яких складно зрозуміти, – варення з ревеню
Козероги, яких складно зрозуміти, – варення з ревеню / Фото: Depositphotos

Дуже незвичайне варення, нестандартне. Не з ягід і не з фруктів. Отак дивишся на Козерогів і думаєш – ось що знову їм не так? Ніколи ці люди не скажуть, що у них в голові. Але їхній наполегливості і впевненості в собі можна позаздрити.

Водолій – сливове

Водолії, які завжди прагнуть оригінальності, виберуть сливове варення з цедрою
Водолії, які завжди прагнуть оригінальності, виберуть сливове варення з цедрою / Фото: Depositphotos

У Водоліїв репутація дуже інтелектуальних людей. Вони вміють розв'язувати проблеми і, як правило, досить прогресивні. А ще Водолії завжди прагнуть оригінальності, тому навіть своє сливове варення можуть зварити по-особливому, наприклад, з цедрою цитрусових.

Риби – грушеве

Ніжне грушеве варення – це чуттєві Риби
Ніжне грушеве варення – це чуттєві Риби / Фото: Depositphotos

Груша практично ніколи не розчарує. Ідеальна обтічна форма цього фрукта нагадує про жіночність Риб, а ніжна м'якоть – про їхню вразливість.

І ще один рецепт заготовки – швидких маринованих огірків, дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся, який ви пиріжок за гороскопом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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