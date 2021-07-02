Малинове, абрикосове або з агрусу – яке варення ви за гороскопом

У період активної консервації продовжуємо дізнаватися себе з несподіваного боку. Ми вже знаємо, яка заготовка асоціюється з кожним знаком зодіаку, тепер дізнаємося, що думають і припускають зірки стосовно варення. У календарі лайфхаків для літа знайдете яскраві ідеї, як його провести гідно.
Овен – яблучне варення, повидло
Авторитетні та сильні Овни вражають своєю здатністю ніколи не сходити зі шляху і йти чітко до мети. Люди потужні і беззаперечні, іноді з ними складно бути поруч. Але вони рідко відмовляють у допомозі, часто бувають корисними, як і варення з яблук.
Телець – малинове
Тельці бувають різні, але основна їхня маса – люди мудрі, рішучі і спокійні. Вони люблять занурюватися в роздуми і ностальгувати. Улюблене варення з дитинства – малинове – це Тельці.
Близнюки – вишневе
Запашне і красиве варення дуже нагадує Близнюків. Це привабливі люди, до них тягнуться інші, до них прислухаються. Але не варто їх нервувати – Близнюки дуже різко можуть помінятися. До невпізнавання. Вишневе варення – це їхнє варення.
Рак – чорничне
Ймовірно, одне з найкорисніших варень. Це відомо людям з проблемами зору. У Раків з внутрішнім зором усе добре – вони знаються на людях, розуміють ситуацію, завжди аналізують. У їхньому оточенні тільки обрані.
Лев – варення з чорної смородини
Особлива ягода. Тобто якщо вам вдалося її розкуштувати і оцінити неповторний смак, то вона стане однією з ваших улюблених. Так і з Левами – спочатку різкі і категоричні, але якщо вони вам довіряють, то приймуть з усіма недоліками. Більшість Левів люблять солодке, у варення з чорної смородини цукру можна класти побільше.
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Діва – варення з червоної смородини
Це кисло-солодка ягода ідеальної форми. А Діви завжди прагнуть ідеалу, вони перфекціоністи. А ще червона смородина особливо смачна, коли перетворюється на варення.
Терези – полуничне
Це варення, до якого складно причепитися. Як і до Терезів. Ось вміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, долучають свою неповторну здатність – все врівноважувати і розставляти по правильних місцях.
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Скорпіон – варення з агрусу
Рідкісне варення, на любителя. Але смачне. Саму ягоду складно обривати, та й варення з агрусу – справа непроста. Як і спілкуватися зі Скорпіонами. Адже вони не люблять, коли їм суперечать і з ними не погоджуються. Можуть сказати гірку правду в очі, не замислюючись.
Стрілець – абрикосове
Яскраве варення, як і Стрільці. Ось ці люди, в більшій своїй масі, практично не сумують і не терплять одноманітності. Цим вони і привертають до себе. Є один мінус – ці люди швидко захоплюються чимось і так само швидко втрачають до цього інтерес. Як і абрикосове варення: дуже смачно, але багато не з'їси.
Козеріг – варення з ревеню
Дуже незвичайне варення, нестандартне. Не з ягід і не з фруктів. Отак дивишся на Козерогів і думаєш – ось що знову їм не так? Ніколи ці люди не скажуть, що у них в голові. Але їхній наполегливості і впевненості в собі можна позаздрити.
Водолій – сливове
У Водоліїв репутація дуже інтелектуальних людей. Вони вміють розв'язувати проблеми і, як правило, досить прогресивні. А ще Водолії завжди прагнуть оригінальності, тому навіть своє сливове варення можуть зварити по-особливому, наприклад, з цедрою цитрусових.
Риби – грушеве
Груша практично ніколи не розчарує. Ідеальна обтічна форма цього фрукта нагадує про жіночність Риб, а ніжна м'якоть – про їхню вразливість.
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