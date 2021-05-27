Лимонний курд – рецепт найвишуканішого доповнення до десертів

Крім лимонів, потрібно трохи цукру, вершкового масла і яєць

Лимонний курд Фото: instagram.com/nats_kurmametova/

Як просочення для бісквіта або як начинка для профітролів, для прошарку чизкейків без випічки та в пирогах, та й просто намазувати на тости – лимонний курд, читаємо крем, універсальний у будь-яких десертах. Зробити його максимально просто, але деякі деталі все-таки треба врахувати. Рецепт лимонного курда й усі тонкощі приготування – нижче.

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Начебто заварний крем, та не той

Хіба що за консистенцією лимонний курд дуже схожий на заварний крем. Але рецептура курда більше зосереджена на вміст соку і цедри лимона, ніж яєць і молока, як у заварному кремі. Вперше це диво приготували в Британії, на зламі 19-20 століть. Тоді його намазували на хліб і булочки.

Особливості приготування і зберігання лимонного курда

Використовуйте іржостійкий посуд або скляний. Так у курда не з'явиться металевий присмак

Яйця для курда потрібно довести до кімнатної температури

Готуйте його на водяній бані. Дно посуду не має торкатися окропу. Інакше є ризик, що жовтки згорнуться, і ви не отримаєте потрібну консистенцію.

Для однорідності пропустіть його через сито

Зберігати курд можна до 10 днів у холодильнику і більше 3 місяців у морозилці

Що потрібно для лимонного курда

1 склянка лимонного соку

2 ч. л. тертої цедри лимона

75 г цукру

4 яєчних жовтки

60 г вершкового масла

Як приготувати лимонний курд

Змішати разом всі інгредієнти і поставити на водяну баню. Збивати вінчиком і тримати на бані, доки курд не стане однорідної консистенції. Зняти з вогню. Пропустити через сито і викласти в скляний контейнер. Остудити до кімнатної температури і відправити в холодильник.

За матеріалами: Мasterclass.com

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