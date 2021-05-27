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Лимонний курд – рецепт найвишуканішого доповнення до десертів

Сьогодні, 15:57

Крім лимонів, потрібно трохи цукру, вершкового масла і яєць

Лимонний курд Фото: instagram.com/nats_kurmametova/
Лимонний курд
Фото: instagram.com/nats_kurmametova/

Як просочення для бісквіта або як начинка для профітролів, для прошарку чизкейків без випічки та в пирогах, та й просто намазувати на тости – лимонний курд, читаємо крем, універсальний у будь-яких десертах. Зробити його максимально просто, але деякі деталі все-таки треба врахувати. Рецепт лимонного курда й усі тонкощі приготування – нижче.

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Начебто заварний крем, та не той

Хіба що за консистенцією лимонний курд дуже схожий на заварний крем. Але рецептура курда більше зосереджена на вміст соку і цедри лимона, ніж яєць і молока, як у заварному кремі. Вперше це диво приготували в Британії, на зламі 19-20 століть. Тоді його намазували на хліб і булочки.

Особливості приготування і зберігання лимонного курда

  • Використовуйте іржостійкий посуд або скляний. Так у курда не з'явиться металевий присмак
  • Яйця для курда потрібно довести до кімнатної температури
  • Готуйте його на водяній бані. Дно посуду не має торкатися окропу. Інакше є ризик, що жовтки згорнуться, і ви не отримаєте потрібну консистенцію.
  • Для однорідності пропустіть його через сито
  • Зберігати курд можна до 10 днів у холодильнику і більше 3 місяців у морозилці

Що потрібно для лимонного курда

  • 1 склянка лимонного соку
  • 2 ч. л. тертої цедри лимона
  • 75 г цукру
  • 4 яєчних жовтки
  • 60 г вершкового масла

Як приготувати лимонний курд

  1. Змішати разом всі інгредієнти і поставити на водяну баню. Збивати вінчиком і тримати на бані, доки курд не стане однорідної консистенції. Зняти з вогню.
  2. Пропустити через сито і викласти в скляний контейнер.
  3. Остудити до кімнатної температури і відправити в холодильник.

За матеріалами: Мasterclass.com

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